15.02.17 В российской ecommerce не верят в дроны

Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) провела исследование e-Commerce FUTURUM 2022, посвященное изменениям в интернет-торговле, которые произойдут в ближайшем будущем (3-5 лет) в части развития технологий совершения покупок, оплаты и получения товаров.

В рамках исследования было опрошено более 170 руководителей крупнейших российских интернет-магазинов и инфраструктурных компаний отрасли.

Исследование представили президент НАДТ Александр Иванов, независимый эксперт рынка Евгений Щепелин, генеральный директор PickPoint Надежда Романова и коммерческий директор DPD в России и странах СНГ Леонид Зондберг.

"О чем мы думали, когда проводили это исследование? Рынок развивается очень быстро, и хотелось понять, что нас ждет. Мы пробовали найти измерители, какие-то лакмусовые бумажки. Ну вот, инвесторы. Давайте посмотрим на инвестиционную активность. Слезы. Во что они вкладывали 2 года назад? В купонаторы. И где они сейчас? Инвесторы ошибаются", - рассказал Александр Иванов. По его словам, опрос руководителей интернет-магазинов и сервисных компаний лучше даст понять, куда будут вкладываться деньги в ближайшем будущем.

Представителям отрасли было предложено расставить баллы от 1 до 10 под 15 утверждениями: чем выше оценка, тем вероятнее наступление определенного события.

Результаты опроса выглядят следующим образом (указаны средние баллы):

Применение технологии блокчейн станет повсеместным - 4,7;

Маркетплейсы сольются с соцсетями - 5,9;

Кардинально поменяется формат доставки, ПВЗ заменят курьеров - 3,8;

Доставка дронами на последней миле станет популярной - 3,5;

В фулфилменте роботы полностью заменят человека - 4,3;

Десктопы уйдут, останется только мобильный интернет - 4,0;

Кроссбордер, отправка посылок на рубеж станет обыденным явлением 8,5;

Появятся маркетплейсы, связывающие производителя с потребителем - 7,7;

Резко вырастут C2C продажи - 5,9;

Технология big data станет популярной - 6,7;

Появятся принципиально новые, не известные сейчас, информационные и рекламные каналы - 7,3;

3D печать станет общедоступной и поменяет мир производителей/поставщиков - 6,7;

Появятся новые технологии оплаты в Интернете (селфи, отпечатки пальца и т.п.) - 8,0;

Offline модель продаж останется доминирующей на рынке - 6,4;

Модель маркетплейса станет доминирующей на рынке - 5,9.

В НАДТ отметили, что ответы руководителей интернет-магазинов оказались в среднем "пессимистичнее", чем ответы представителей сервисных компаний.

"Мир двигают оптимисты. Общество и бизнес, в частности, двигают вперед не товары, а сервисы", - резюмировал Иванов.

Ранее НАДТ презентовала свое исследование о влиянии кроссбордерной торговли на ecommerce в России (это влияние оценивалось положительно).