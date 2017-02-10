13.02.17 Amazon оштрафуют за нарушение санкций?

Интернет-гигант Amazon может быть оштрафован за деловую деятельность, нарушающую санкции США в отношении Ирана.

В Amazon официально заявили, что с 2012 по 2016 годы корпорация продавала бытовые товары частным лицам и компаниям, не расположенным в Иране, но связанным с иранским правительством. Товары были самые разные – от собачьего корма и одежды до программного обеспечения – и стоили от $50 до примерно $2400. Все отчеты по этим транзакциям передавались в финансовые ведомства правительства США. В Amazon подчеркнули, что готовы оказать посильную помощь в проверке своих продаж.

В 2012 году президент Барак Обама подписал акт об ограничении торговых операций с Ираном. Он предусматривает штрафы для частных лиц и зарубежных партнеров американских компаний, связанных с транзакциями в Иран. Если регуляторы в США сочтут, что Amazon своей деятельностью нарушил этот акт, корпорация будет оштрафована.

Напомним, что 80% иранской электронной коммерции приходится на долю местного маркетплейса DigiKala, совладельцем которого недавно стал наш соотечественник Владимир Потанин.