07.02.17 Конкуренция на рынке райдшеринга обострится

Mail.ru собирается запустить стартап BeepCar, который станет аналогом французского сервиса райдшеринга BlaBlaCar. На первых порах BeepCar будет работать только для поездок по Беларуси, Казахстану и России.

BeepCar позволит водителям, планирующим поездку, продавать свободные места в своих автомобилях тем, кому нужно проследовать по тому же маршруту.

Сервис будет поддерживать два типа аккаунтов: водитель и попутчик. Водитель будет обязан указать маршрут, время, количество свободных мест и стоимость услуги. Пассажир, в свою очередь, указывает, откуда и куда ему нужно проехать. Затем система покажет ему всех подходящих по его запросу водителей.

Вице-президент Mail.ru Group, руководитель бизнес-подразделения "Почта и портал" Анна Артамонова заявила, что во всем мире рынок подобных сервисов растет.

"В России для развития sharing economy есть огромный потенциал. Райдшеринг — пожалуй, самый нужный сегмент этой экономической модели, учитывая размер нашей страны и состояние транспортной системы. При этом уровень осведомленности о sharing economy, и в частности о райдшеринге, в нашей стране крайне низок. Уровень конкуренции в этой нише пока невысок", - прокомментировала Артамонова.

У BeepCar уже есть сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Пока что зарегистрироваться в сервисе можно только по номеру телефона, но в будущем станет доступна авторизация через аккаунты в соцсетях. От водителей потребуется указать имя, фамилию, пол, дату рождения, электронный адрес, фото, водительский стаж и описание автомобиля. Можно будет добавить и любую другую информацию о себе. Mail.ru будет модерировать профили и блокировать злостных нарушителей, размещающих несоответствующую действительности информацию (чужое фото, вымышленные имена и так далее).

В Mail.ru обещают, что в BeepCar будет функционировать система рейтингов и отзывов: пассажиры смогут выставлять оценки водителям, и наоборот. Связаться друг с другом стороны смогут через e-mail или по телефону, но в будущем планируется запустить чат для конкретных поездок. Что касается оплаты, то производиться она будет при личной встрече. В Mail.ru планируют внедрить оплату через электронные платежи внутри сервиса. Монетизировать BeepCar на первых порах интернет-гигант не планирует, то есть никаких комиссий взимать ни с кого не будут.

Основной конкурент BeepCar - BlaBlaCar - запустился в России в 2014 году, а монетизироваться начал осенью 2016-го, взимая 20%-ю комиссию от стоимости поездки. На данный момент деньги берут с пассажиров, следующих по маршруту Екатеринбург–Челябинск, а впоследствии эту практику планируется расширить и на всю страну.

BlaBlaCar не раскрывает свои финансовые показатели в России. В компании лишь сообщают о том, что за лето прошлого года сервис прирос одним миллионом российских пользователей. Рост аудитории в компании связывают с увеличением популярности внутреннего туризма.

Отметим, что в марте прошлого года латвийская компания Booking Group уже запускала в России "убийцу BlaBlaCar" - сервис BoomBilla. Тогда в компании были уверены, что на рынке райдшеринга места хватит всем. Очевидно, что теперь конкуренция обострится.