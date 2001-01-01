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07.02.17 

Конкуренция на рынке райдшеринга обострится

Конкуренция на рынке райдшеринга обострится

Mail.ru собирается запустить стартап BeepCar, который станет аналогом французского сервиса райдшеринга BlaBlaCar. На первых порах BeepCar будет работать только для поездок по Беларуси, Казахстану и России.

BeepCar позволит водителям, планирующим поездку, продавать свободные места в своих автомобилях тем, кому нужно проследовать по тому же маршруту.

Сервис будет поддерживать два типа аккаунтов: водитель и попутчик. Водитель будет обязан указать маршрут, время, количество свободных мест и стоимость услуги. Пассажир, в свою очередь, указывает, откуда и куда ему нужно проехать. Затем система покажет ему всех подходящих по его запросу водителей.

Вице-президент Mail.ru Group, руководитель бизнес-подразделения "Почта и портал" Анна Артамонова заявила, что во всем мире рынок подобных сервисов растет.

"В России для развития sharing economy есть огромный потенциал. Райдшеринг — пожалуй, самый нужный сегмент этой экономической модели, учитывая размер нашей страны и состояние транспортной системы. При этом уровень осведомленности о sharing economy, и в частности о райдшеринге, в нашей стране крайне низок. Уровень конкуренции в этой нише пока невысок", - прокомментировала Артамонова.

У BeepCar уже есть сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Пока что зарегистрироваться в сервисе можно только по номеру телефона, но в будущем станет доступна авторизация через аккаунты в соцсетях. От водителей потребуется указать имя, фамилию, пол, дату рождения, электронный адрес, фото, водительский стаж и описание автомобиля. Можно будет добавить и любую другую информацию о себе. Mail.ru будет модерировать профили и блокировать злостных нарушителей, размещающих несоответствующую действительности информацию (чужое фото, вымышленные имена и так далее).

В Mail.ru обещают, что в BeepCar будет функционировать система рейтингов и отзывов: пассажиры смогут выставлять оценки водителям, и наоборот. Связаться друг с другом стороны смогут через e-mail или по телефону, но в будущем планируется запустить чат для конкретных поездок. Что касается оплаты, то производиться она будет при личной встрече. В Mail.ru планируют внедрить оплату через электронные платежи внутри сервиса. Монетизировать BeepCar на первых порах интернет-гигант не планирует, то есть никаких комиссий взимать ни с кого не будут.

Основной конкурент BeepCar - BlaBlaCar - запустился в России в 2014 году, а монетизироваться начал осенью 2016-го, взимая 20%-ю комиссию от стоимости поездки. На данный момент деньги берут с пассажиров, следующих по маршруту Екатеринбург–Челябинск, а впоследствии эту практику планируется расширить и на всю страну.

BlaBlaCar не раскрывает свои финансовые показатели в России. В компании лишь сообщают о том, что за лето прошлого года сервис прирос одним миллионом российских пользователей. Рост аудитории в компании связывают с увеличением популярности внутреннего туризма.  

Отметим, что в марте прошлого года латвийская компания Booking Group уже запускала в России "убийцу BlaBlaCar" - сервис BoomBilla. Тогда в компании были уверены, что на рынке райдшеринга места хватит всем. Очевидно, что теперь конкуренция обострится.

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