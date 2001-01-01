01.02.17 McDonald`s выйдет в Рунет

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s решила продавать в России еду через Интернет. Как сообщает ТАСС, компания начала работу над созданием в нашей стране сервиса онлайн-заказа еды и мобильного приложения.

По словам президента McDonald`s в России Хамзата Хасбулатова, компания изучает все возможные сценарии, включая доставку заказа или его самовывоз из ресторана. "Мир быстро меняется, и надо соответствовать этим изменениям", - рассказал топ-менеджер.

Он не уточнил сроки, в которые ожидается запуск проекта. В компании рассчитывают, что в 2017 году индустрия питания вне дома начнет преодолевать стагнацию.

Также McDonald`s намерен активизировать открытие ресторанов на крупных транспортных объектах - железнодорожных вокзалах и в аэропортах, которые сейчас активно осваивают конкуренты компании.

О планах закрепиться на рынке электронной коммерции в McDonald’s заявляли более двух лет назад. В компании обещали запустить мобильное приложение для приема заказов через смартфон и создать собственный сервис по предоставлению цифрового контента.