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31.01.17 

"220 Вольт" откроет "мини-гипермаркет"?

"220 Вольт" откроет "мини-гипермаркет"?

Мультиканальный ритейлер "220 Вольт" начинает осваивать новый формат магазинов. Как сообщает DP.ruвесной в Москве продавец DIY-товаров откроет первый гипермаркет размером 750 м². Заметим, что, согласно ГОСТу, гипермаркет должен иметь площадь не менее 5000 м².

К освоению нового торгового формата "220 Вольт" подтолкнул успешный запуск большого двухэтажного магазина в Краснодаре, который демонстрирует хорошие результаты. Москва же, по словам директора розничной сети "220 Вольт" Александра Шпетного, должна демонстрировать результат еще лучше, так как здесь потихоньку умирает формат строительных рынков, а покупатели все чаще выбирают строительные гипермаркеты. Ассортимент нового магазина в 3–4 раза превысит ассортимент обычных торговых точек "220 Вольт".

Новый формат торговли в "220 Вольт" планируют осваивать вместе с партнерами, которые откроют в "мини-гипермаркете" свои отделы. Самому ритейлеру это позволит сократить затраты на запуск проекта. Объем собственных инвестиций в компании не разглашают, однако эксперты оценивают их примерно в 15 млн рублей. Такого мнения придерживается генеральный директор "Инфолайн–Аналитика" Михаил Бурмистров. По его мнению, "220 Вольт" в первую очередь следует решить задачу балансировки ассортимента. Дело в том, что в магазинах могут быть представлены поставщики товаров различных ценовых сегментов, что может снизить синергетический эффект от сотрудничества, так как не все покупатели оценят такой подход.

Бурмистров также отметил, что назвать магазин площадью 750 м² гипермаркетом сложно. В масштабах столицы это будет всего лишь небольшой супермаркет или маленький торговый центр с секциями независимых арендаторов.

Не исключено, что "мини-гипермаркеты" "220 Вольт" будут открываться и по франшизе. Дело в том, что ритейлер активно использует этот формат для расширения сети. В этом году, например, планируется открыть 250 магазинов по франшизе и только 15 собственных.

Напомним, ранее членом Совета директоров ГК "220 Вольт" стал бывший генеральный директор "Яндекс.Маркета" Павел Алешин. Он будет разрабатывать для ритейлера новую стратегию развития ecommerce-направления и консультировать команду. 

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