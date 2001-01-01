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31.01.17 

Россияне готовы обменивать персональные данные на скидки

Россияне готовы обменивать персональные данные на скидки

Россия вошла в тройку стран, жители которых чаще других готовы предоставлять свои данные в обмен на преимущества при покупках товаров. Наибольшую поддержку эта идея нашла у людей 30-40 лет.

Как выявил онлайн-опрос, проведенный компанией GfK (специализируется на исследованиях потребительского поведения и продаж), 27% интернет-пользователей из 17 стран готовы предоставить свои персональные данные продавцу в обмен на скидки или персонализированный сервис. При этом всего 19% опрошенных однозначно высказались против того, чтобы сообщать сведения о себе в обмен на любые преимущества.

По шкале от 1 (абсолютно не согласен) до 7 (полностью согласен) респондентам предлагалось ответить на утверждение: "Я готов поделиться своими личными данными (о здоровье, финансовом положении, водительской истории, использовании электроэнергии и т.п.) в обмен на преимущества или льготы, например, более низкие расценки или индивидуальное обслуживание".

Среди тех, кто готов делиться своими персональными данными, мужчин и женщин оказалось поровну (по 27%). Среди несогласных оказалось больше женщин (21%), тогда как мужчин - 18%.

В возрастных категориях 20-30 и 30-40 лет информацию о себе на бонусы были готовы обменять треть опрошенных (33% и 34% соответственно). Среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет таких оказалось 28%.

В разрезе стран больше всего гонятся за скидкой китайцы – 38% опрошенных из Поднебесной легко обменяют собственные персональные данные на обещанные привилегии. Лишь 8% китайцев абсолютно не согласны с предложением из опроса. В топ стран, где персональную информацию готовы предоставить чаще всего, также вошли Мексика (30%), Россия (29%) и Италия (28%).

Наиболее скрытными оказались немцы – предложение сообщить свои персональные данные категорически отвергли 40% опрошенных. В пятерку неготовых делиться сведениями о себе вошли также жители Франции (37%), Бразилии (34%), Канады (31%) и Нидерландов (30%).

"Компании часто сталкиваются с нежеланием пользователей оставлять свои данные при коммуникации в интернете. Это можно объяснить недоверием по отношению к сайту и его системе безопасности, нежеланием тратить время или получать потом бесчисленные сообщения от компании", - прокомментировал Oborot.ru руководитель отдела онлайн-аналитики Performance-агентства Adventum Илья Чухляев. По его словам, большинство компаний старается запрашивать минимальное количество информации о пользователе и только на этапе регистрации или оформления оплаты. "Чтобы мотивировать пользователя оставить свои данные, необходимо предупредить, для чего это делается. Это как правило хорошего тона при общении. Для компаний-клиентов мы проводили исследования о влиянии элементов сайта, убеждающих в защищенности транзакции, на отказ или покупку. При размещении таких элементов значительно меньшая доля пользователей уходит с процесса оформления заказа до совершения оплаты", - сообщил Чухляев.

Онлайн-исследование GfK проводилось среди 22 тыс. респондентов в возрасте от 15 лет (в России - от 16 лет) в 17 странах мира. Полевой этап исследования завершился летом 2016 года. Страны, принявшие участие в исследовании: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Россия, Южная Корея, Испания, Великобритания и США.

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