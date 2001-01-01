27.01.17 "Советнику" запретят уводить чужих клиентов?

Туристический сервис Anywayanyday решил наказать "Яндекс" за то, что тот уводит его клиентов. Дело в том, что дополнение "Яндекс.Браузера" "Советник" предлагает посетителям авиасервиса купить билеты по более низким ценам на сайте конкурента.

Пока претензия рассматривается в досудебном порядке – жалоба была подана в компанию 24 января. У "Яндекса" есть десять дней, чтобы принять решение.

Претензии к "Яндекс. Советнику" онлайн-продавцы высказывали и ранее.

"Как юрист, я усматриваю в действиях Яндекса признаки скрытой рекламы и антирекламы одновременно, что является нарушением действующего законодательства.

Скрытая реклама - это не обозначенная как таковая, размещенная под видом информации редакции или авторского материала информация, позволяющая сделать выбор в пользу того или иного товара", - писала на форуме Oborot.ru пользователь Фатима Шнахова. Она также заметила, что антиреклама - информация, призванная не увеличивать, а уменьшать интерес в частности к товарам на сайте. "Ведь невозможно представить себе ситуацию, когда у двери в тот или иной реальный магазин стоит человек и сообщает каждому входящему, что в магазине напротив такой же товар стоит дешевле?", - заметила она.

В случае с продажей билетов ситуация выглядит следующим образом. Когда пользователь "Яндекс.Браузера" ищет авиабилеты на сайтах специализированных сервисов (Anywayanyday, Aviasales, Skyscanner и т.д.), то вверху страницы появляется предложение от "Яндекс.Авиабилетов", если там есть билеты по более низкой цене. По данным Anywayanyday, даже после выключения дополнения "Советник" объявление продолжает появляться. К своей претензии компания приложила нотариально заверенный протокол, подтверждающий появление рекламы даже при отключении приложения.

"Внимание пользователей сайта anywayanyday.com оказывается привлечено не к нашим услугам, а к рекламным объявлениям "Яндекс.Авиабилеты", размещенным без нашего согласия поверх основного содержания сайта. Таким образом, у нас есть основания полагать, что компания "Яндекс" использует сайт anywayanyday.com, а также товарные знаки Anywayanyday для продажи авиабилетов наших конкурентов. В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации", — заявил генеральный директор Anywayanyday Евгений Шухлин.

5 млн руб. – это максимальная сумма, предусмотренная статьей 1515, и Anywayanyday требует ее от "Яндекса" в качестве компенсации. Другое требование - запретить показ рекламы сервиса "Яндекс.Авиабилеты" и его партнеров на сайте anywayanyday.com.

В "Яндексе" пока официально не прокомментировали ситуацию. "Мы получили обращение Anywayanyday. В данный момент мы его изучаем и пока не готовы комментировать", — сказала представитель компании Екатерина Лебедева.

Если авиасервису удастся доказать свою правоту, это станет прецедентом для многих других онлайн-продавцов. Интернет-магазины уже не раз высказывали “Яндексу” претензии, что его приложение уводит клиентов на более дешевые площадки, в то время как для таких “доноров трафика” его привлечение стоит немалых денег.