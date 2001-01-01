"Советнику" запретят уводить чужих клиентов? - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Юридические вопросы в Интернете 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
27.01.17 

"Советнику" запретят уводить чужих клиентов?

"Советнику" запретят уводить чужих клиентов?

Туристический сервис Anywayanyday решил наказать "Яндекс" за то, что тот уводит его клиентов. Дело в том, что дополнение "Яндекс.Браузера" "Советник" предлагает посетителям авиасервиса купить билеты по более низким ценам на сайте конкурента.

Пока претензия рассматривается в досудебном порядке – жалоба была подана в компанию 24 января. У "Яндекса" есть десять дней, чтобы принять решение.

Претензии к "Яндекс. Советнику" онлайн-продавцы высказывали и ранее.

"Как юрист, я усматриваю в действиях Яндекса признаки скрытой рекламы и антирекламы одновременно, что является нарушением действующего законодательства. 
Скрытая реклама - это не обозначенная как таковая, размещенная под видом информации редакции или авторского материала информация, позволяющая сделать выбор в пользу того или иного товара", - писала на форуме Oborot.ru пользователь Фатима Шнахова. Она также заметила, что антиреклама - информация, призванная не увеличивать, а уменьшать интерес в частности к товарам на сайте. "Ведь невозможно представить себе ситуацию, когда у двери в тот или иной реальный магазин стоит человек и сообщает каждому входящему, что в магазине напротив такой же товар стоит дешевле?", - заметила она.

В случае с продажей билетов ситуация выглядит следующим образом. Когда пользователь "Яндекс.Браузера" ищет авиабилеты на сайтах специализированных сервисов (Anywayanyday, Aviasales, Skyscanner и т.д.), то вверху страницы появляется предложение от "Яндекс.Авиабилетов", если там есть билеты по более низкой цене. По данным Anywayanyday, даже после выключения дополнения "Советник" объявление продолжает появляться. К своей претензии компания приложила нотариально заверенный протокол, подтверждающий появление рекламы даже при отключении приложения.

"Внимание пользователей сайта anywayanyday.com оказывается привлечено не к нашим услугам, а к рекламным объявлениям "Яндекс.Авиабилеты", размещенным без нашего согласия поверх основного содержания сайта. Таким образом, у нас есть основания полагать, что компания "Яндекс" использует сайт anywayanyday.com, а также товарные знаки Anywayanyday для продажи авиабилетов наших конкурентов. В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации", — заявил генеральный директор Anywayanyday Евгений Шухлин.

5 млн руб. – это максимальная сумма, предусмотренная статьей 1515, и Anywayanyday требует ее от "Яндекса" в качестве компенсации. Другое требование - запретить показ рекламы сервиса "Яндекс.Авиабилеты" и его партнеров на сайте anywayanyday.com.

В "Яндексе" пока официально не прокомментировали ситуацию. "Мы получили обращение Anywayanyday. В данный момент мы его изучаем и пока не готовы комментировать", — сказала представитель компании Екатерина Лебедева.

Если авиасервису удастся доказать свою правоту, это станет прецедентом для многих других онлайн-продавцов. Интернет-магазины уже не раз высказывали “Яндексу” претензии, что его приложение уводит клиентов на более дешевые площадки, в то время как для таких “доноров трафика” его привлечение стоит немалых денег.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Amazon готов на уступки Евросовету
НАДТ поможет жаловаться на липовые скидки
SIM-карты разрешат продавать через Интернет?
Кредиторы не верят в спасение Enter
Uber оштрафовали за невыполненные обещания
Комментарии читателей

Молодцы. Совершенно согласна. Беспардонные объявления не только раздражают, но и наносят ощутимый экономический вред.

27.01.17 16:48
Стерхович

С Яндексом давно пора поработать антимонопольному комитету!

Достали уже

Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
12:22  "Советнику" запретят уводить чужих клиентов? (2)
11:19  Интернет-магазинам предложили ГОСТ (4)
25.01  Amazon готов на уступки Евросовету
24.01  Акционеры намерены продать "ЯмБокс" (2)
24.01  НАДТ поможет жаловаться на липовые скидки
24.01  SIM-карты разрешат продавать через Интернет?
24.01  Кредиторы не верят в спасение Enter

Форум
22:11 27.01 cosmotion  Договорс курьерской службой. Мой чек за товар. Их - за доставку. (11)
21:26 27.01 Anton Shishkin  Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года? (96)
19:48 13.01 kuzmin  Что такое Интернет-магазин (согласно закону)? (4)
11:09 30.12 MarshrouteHelp  Возврат товара надлежащего качества ИМ (10)
13:19 17.12 kaavain  ИП или ООО (14)
10:13 16.12 serij  возврат интернет-магазином автодетали (5)
20:20 06.12 natalya.prasolenko@gmail.  Лицензирование аутсорсингового колл-центра
14:51 17.11 krutik  Как бороться с такими ресурсами типа pishem-НЕpravdu.ru (2)
11:57 05.10 cosmotion  Отчетность ИП при дропшиппинге (25)
22:46 04.10 Eliseo  Можно ли законно отказать клиенту в предоставлении услуг ООО? (6)

Статьи и аналитика
15.12  Онлайн-кассы - новые правила работы (10)
22.12  Ecommerce прописали новые законы (3)
21.12  Диалог с государством прошел спокойно (2)
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
02.12  "За товар ответишь?"
24.11  Кроссбордер: казнить нельзя помиловать (2)
19.11  Публичная оферта интернет-магазина: как ее составить (2)
29.10  Возврат товара в интернет-магазин (инфографика)
22.10  С чего начать при создании интернет-магазина: чек-лист
24.03  Рост вопреки всему



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.