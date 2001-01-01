27.01.17 Интернет-магазинам предложили ГОСТ

Как сообщают "Известия", Российский институт потребительских испытаний (РИПИ) разработал ГОСТ для дистанционной торговли. Российских интернет-продавцов хотят обязать выкладывать фотографии товара со всех сторон и сообщать максимум информации о продукте, чтобы не разочаровать покупателя.

Это не первая попытка предложить ГОСТ онлайн-продавцам. В 2013 году Ассоциация компаний розничной электронной торговли (АКРЭТ), объединяющая представителей e-commerce, предложила свои поправки к новому проекту ГОСТ 51303 "Торговля. Термины и определения". Документ давал определения разным видам торговли, в том числе дистанционной и интернет-торговле. Его создатели считали, что от того, как будут юридически прописаны эти понятия, зависят "правила игры" для всей отрасли e-commerce.

В Росстандарте уточнили, что планируемый срок издания приказа агентства об утверждении стандарта - октябрь 2017 года. Действовать ГОСТ должен начать с 1 июня 2018 года.

"Руководство по добросовестной практике предоставления потребителю услуг по интернет-торговле (дистанционной торговле) потребительскими товарами" было разослано на согласование заинтересованным организациям. Документ дает определения основных понятий онлайн-торговли: продавца, покупателя, дистанционной торговли, доставки товаров, торговой площадки.

ГОСТ предусматривает, что интернет-магазин должен содержать всю юридическую информацию о продавце, оформлении заказа и его подтверждении, предусматривать оплату и доставку разными способами, а также рассказывать о возможности возврата товара в случае возникновения проблем.

Стандарт также обязывает продавца размещать на сайте исчерпывающую информацию о товаре: разноплановые фотографии покупки, сертификаты, факты о потребительских свойствах, месте изготовления, срок службы, цену и т.д.

По мнению представителей Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), документ пока является сырым. Главная недоработка - ГОСТ никак не регулирует правовой статус агрегаторов вроде AliExpress или "Яндекс.Маркета", которые продают на своей площадке товары третьих лиц. В АКИТ видят проблему в том, что купленный с помощью агрегатора товар нельзя вернуть или обменять, ведь маркетплейсы являются лишь онлайн-витринами и не отвечают за предлагаемые товары.

В АКИТ также отметили, что не следует обязывать продавцов возвращать деньги за товар тем же способом, которым была произведена оплата покупателем, поскольку это противоречит правилам продажи товаров дистанционным способом, которые дают потребителям право выбора.

Старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк согласился, что проект нуждается в доработке. "Его разработчики упустили из виду ряд юридически значимых моментов: во-первых, нуждается в уточнении и выработке четких критериев ряд понятий, таких как, например, "доступный интерфейс", во-вторых, авторы проигнорировали то обстоятельство, что приведенное в тексте определение торговой интернет-площадки выносит за пределы правового поля сайты-агрегаторы", - добавил он.

По мнению Главы Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, пока нет реальных судебных исков от потребителей, проблемы в вопросе агрегаторов не существует. Более того, в НАДТ уверены, что никаких глобальных проблем, которые стоило бы решать на законодательном уровне, в дистанционных продажах нет.

Сейчас на онлайн-торговлю распространяются положения закона "О защите прав потребителей", правила продажи товаров дистанционным способом, а также правила продажи отдельных видов товаров и ГОСТ об обычной торговле.