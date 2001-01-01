Онлайн-продавцов ждет принуждение к "Миру"?

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26.01.17 11:45
Антон
Вот еще одна причина ненавидеть АКИТ. Ну как их называть после таких заявлений?
Ну кому нужен этот "МИР", когда есть Visa и MasterCard, которым уже сто лет в обед?
"АКИТ предлагают зафиксировать максимальные размеры для ставок банковских комиссий вне зависимости от оплачиваемых товарных категорий: для дебетовых карт – 0,2%, для кредитных карт – 0,3%" - юмористы, мля)
"Эксперты прогнозируют, что доля операций в России по картам "Мир" в 2017 году может превысить 20%" - ну конечно, национальный напиток "Боярышник" перепили и прогнозируют. Им хоть до 0,2% дойти, а потом до 2%. И лет через 50 может быть про 20% думать начать.
26.01.17 13:18
Елена Шиш
http://www.evisun.ru
работаем с безналичной оплатой уже несколько лет. 1,7% за обслуживание эквайринга. Сбербанк требовал заполнения каких-то брифов, маркетинговых бюджетов и определенных объемов товарооборота, чтобы подумать о меньшей ставке. Цены держим одинаковые, как для наличных оплат, так и для безналичных. Обеими руками за централизованное снижение процентной ставки! за 2016 год ни одного клиента в "МИРом" к нам не пришло
26.01.17 13:53
kaavain
http://www.inotvet.ru
АКИТ это сборище дебилов, объясните мне? Я не знаю ни одного магазина который сам принимает платежи картами. Это делают считанные единицы агрегаторов.
26.01.17 13:54
kaavain
http://www.inotvet.ru
"1,7% за обслуживание эквайринга. Сбербанк "
Сбербанк вообще - самый дорогой банк и для юрика и для физика.
Не скажу точно, но через Юнителлер 1.5 комиссия вроде по карте.
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