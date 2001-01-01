26.01.17 Онлайн-продавцов ждет принуждение к "Миру"?

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Минфин с просьбой обязать все российские интернет-магазины принимать карты "Мир". Соответствующее предложение, подписанное главой АКИТ Алексеем Федоровым, содержится в письме министру финансов Антону Силуанову.

Как поясняют в АКИТ, порядка 40 тысяч мелких российских онлайн-магазинов, имеющих небольшую выручку, по действующим нормам, считаются микропредприятиями, не обязанными принимать безналичные платежи. Это, по мнению авторов письма, приводит к многим злоупотреблениям.

"На рынке сейчас находится большое количество недобросовестных предпринимателей, не уплачивающих установленных государством налогов и сборов, ведущих свою предпринимательскую деятельность только наличными средствами платежа. Отследить деятельность таких магазинов непросто, так как они, как правило, не имеют физической точки продаж, используют поддельные кассовые аппараты и их выручка нигде не фиксируется", – утверждается в письме.

В АКИТ считают, что подобная ситуация также несет высокий риск для потребителей, так как вернуть продукцию ненадлежащего качества недобросовестным предпринимателям оказывается невозможно.

В письме указано, что существующие высокие ставки на обслуживание банками терминалов оплаты приводят к тому, что многие владельцы интернет-магазинов отказываются принимать безналичные платежи. В среднем, комиссия составляет 2-3,5% от платежа, что в ряде случае сопоставимо с прибылью, которую продавец получает от сделки.

Межбанковская комиссия по картам "Мир" установлена на уровне 0,3%, но банки предлагают услуги эквайринга по прежним высоким тарифам. В связи с этим в АКИТ предлагают зафиксировать максимальные размеры для ставок банковских комиссий вне зависимости от оплачиваемых товарных категорий: для дебетовых карт – 0,2%, для кредитных карт – 0,3%

В АКИТ уверены, что предлагаемые нововведения позволят повысить уровень доверия потребителей к покупкам в Интернете, а сами покупки сделают еще более удобными и безопасными.

"На сегодняшний день все магазины, включая зарубежные, обязаны принимать карты МИР в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" в случае, если их оборот свыше 120 млн рублей в год. Наше предложение - убрать этот порог", - разъяснили Oborot.ru свою инициативу в АКИТ. По словам представителя Ассоциации, следить за исполнением закона должен Роспотребнадзор, как это сегодня и происходит. "Он же должен накладывать штрафные санкции за его неисполнение", - резюмировали в АКИТ.

"Мир" — российская платёжная система, оператором которой является Национальная система платёжных карт (НСПК). Эксперты прогнозируют, что доля операций в России по картам "Мир" в 2017 году может превысить 20% при должном развитии инфраструктуры. Сейчас оператор активно расширяет возможности их приема. Так, в апреле прошлого года платежная система "Мир" и "Банк "Россия" сообщили о старте интернет-транзакций, а в июле соглашение о возможности оплаты картами "Мир" было заключено между НСПК и китайской онлайн-площадкой AliExpress. В начале осени 2016 года возможность оплачивать картами "Мир" появилась у пользователей "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Денег".