Онлайн-продавцов ждет принуждение к "Миру"? - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Почти все о платежных системах 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
26.01.17 

Онлайн-продавцов ждет принуждение к "Миру"?

Онлайн-продавцов ждет принуждение к "Миру"?

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Минфин с просьбой обязать все российские интернет-магазины принимать карты "Мир". Соответствующее предложение, подписанное главой АКИТ Алексеем Федоровым, содержится в письме министру финансов Антону Силуанову.

Как поясняют в АКИТ, порядка 40 тысяч мелких российских онлайн-магазинов, имеющих небольшую выручку, по действующим нормам, считаются микропредприятиями, не обязанными принимать безналичные платежи. Это, по мнению авторов письма, приводит к многим злоупотреблениям.

"На рынке сейчас находится большое количество недобросовестных предпринимателей, не уплачивающих установленных государством налогов и сборов, ведущих свою предпринимательскую деятельность только наличными средствами платежа. Отследить деятельность таких магазинов непросто, так как они, как правило, не имеют физической точки продаж, используют поддельные кассовые аппараты и их выручка нигде не фиксируется", – утверждается в письме.

В АКИТ считают, что подобная ситуация также несет высокий риск для потребителей, так как вернуть продукцию ненадлежащего качества недобросовестным предпринимателям оказывается невозможно.

В письме указано, что существующие высокие ставки на обслуживание банками терминалов оплаты приводят к тому, что многие владельцы интернет-магазинов отказываются принимать безналичные платежи. В среднем, комиссия составляет 2-3,5% от платежа, что в ряде случае сопоставимо с прибылью, которую продавец получает от сделки.

Межбанковская комиссия по картам "Мир" установлена на уровне 0,3%, но банки предлагают услуги эквайринга по прежним высоким тарифам. В связи с этим в АКИТ предлагают зафиксировать максимальные размеры для ставок банковских комиссий вне зависимости от оплачиваемых товарных категорий: для дебетовых карт – 0,2%, для кредитных карт – 0,3%

В АКИТ уверены, что предлагаемые нововведения позволят повысить уровень доверия потребителей к покупкам в Интернете, а сами покупки сделают еще более удобными и безопасными.

"На сегодняшний день все магазины, включая зарубежные, обязаны принимать карты МИР в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" в случае, если их оборот свыше 120 млн рублей в год. Наше предложение - убрать этот порог", - разъяснили Oborot.ru свою инициативу в АКИТ. По словам представителя Ассоциации, следить за исполнением закона должен Роспотребнадзор, как это сегодня и происходит. "Он же должен накладывать штрафные санкции за его неисполнение", - резюмировали в АКИТ.

"Мир" — российская платёжная система, оператором которой является Национальная система платёжных карт (НСПК). Эксперты прогнозируют, что доля операций в России по картам "Мир" в 2017 году может превысить 20% при должном развитии инфраструктуры. Сейчас оператор активно расширяет возможности их приема. Так, в апреле прошлого года платежная система "Мир" и "Банк "Россия" сообщили о старте интернет-транзакций, а в июле соглашение о возможности оплаты картами "Мир" было заключено между НСПК и китайской онлайн-площадкой AliExpress. В начале осени 2016 года возможность оплачивать картами "Мир" появилась у пользователей "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Денег".

Интересно? Поделись:

Читайте также
Payler подсчитал декабрьские покупки
Как "Додо пицца" вернула свои миллионы
Испанцы "мобилизуются" для покупок
"Сбербанк" ищет клиентов на "Яндекс.Маркете"
Payler начал сотрудничать с "Единой кассой"
Комментарии читателей
26.01.17 11:45
Антон

Вот еще одна причина ненавидеть АКИТ. Ну как их называть после таких заявлений?

Ну кому нужен этот "МИР", когда есть Visa и MasterCard, которым уже сто лет в обед?

"АКИТ предлагают зафиксировать максимальные размеры для ставок банковских комиссий вне зависимости от оплачиваемых товарных категорий: для дебетовых карт – 0,2%, для кредитных карт – 0,3%" - юмористы, мля)

"Эксперты прогнозируют, что доля операций в России по картам "Мир" в 2017 году может превысить 20%" - ну конечно, национальный напиток "Боярышник" перепили и прогнозируют. Им хоть до 0,2% дойти, а потом до 2%. И лет через 50 может быть про 20% думать начать.

работаем с безналичной оплатой уже несколько лет. 1,7% за обслуживание эквайринга. Сбербанк требовал заполнения каких-то брифов, маркетинговых бюджетов и определенных объемов товарооборота, чтобы подумать о меньшей ставке. Цены держим одинаковые, как для наличных оплат, так и для безналичных. Обеими руками за централизованное снижение процентной ставки! за 2016 год ни одного клиента в "МИРом" к нам не пришло

АКИТ это сборище дебилов, объясните мне? Я не знаю ни одного магазина который сам принимает платежи картами. Это делают считанные единицы агрегаторов.

"1,7% за обслуживание эквайринга. Сбербанк "

Сбербанк вообще - самый дорогой банк и для юрика и для физика.

Не скажу точно, но через Юнителлер 1.5 комиссия вроде по карте.

Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
10:54  Онлайн-продавцов ждет принуждение к "Миру"? (4)
25.01  Ford начал продавать машины онлайн
20.01  Payler подсчитал декабрьские покупки (1)
13.01  Как "Додо пицца" вернула свои миллионы
28.12  Что покупали россияне в онлайне перед Новым Годом?
27.12  Объединения ритейлеров пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard
26.12  Интернет-пиццерия "попала" на 10 млн рублей (2)
Форум
09:17 19.01 anstrem  Подскажите название сервиса (опции) - отправка смс с ссылкой для оплаты (5)
17:17 09.01 Anton Shishkin  Оплата на карточку Сбербанк (26)
19:40 27.12 Anton Shishkin  PayPal - проблемы? (34)
16:23 27.12 qualified  С вашей банковской карты украли деньги, что надо делать прямо сейчас? (18)
13:53 27.12 krutik  QIWI-мошенники заблокировали полностью идентифицированный кошелек (17)
15:37 17.12 kaavain  Отзыв RBK Money : история как меня кинули на 24572руб (8)
18:30 07.12 kaavain  Проблемы Интернет эквайринга (10)
14:46 07.12 FIRSTSTEPS  otpravka.pochta.ru
03:11 13.11 MaxGal  Оплата без комиссии (5)
14:58 10.11 CAHbKA  Есть клики по кнопке Buy, но нет продаж (19)

Статьи и аналитика
19.09  Эскроу-сервисы: чтобы не было мучительно больно
17.08  Как "убить" платежную конверсию на своем сайте (3)
17.06  Расчет на онлайн
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
09.09  Безнал растет, но в основном за счет кроссбордера (1)
28.08  Безнал, нельзя помиловать? (4)
19.06  Что раздражает вашего покупателя? Часть 2. Выбор способа оплаты и доставки
10.06  В интернет-магазин - с электронным кошельком
08.06  Как помочь клиенту выбрать способ оплаты?
24.03  Рост вопреки всему



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.