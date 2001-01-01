25.01.17 Amazon готов на уступки Евросовету

Корпорация Amazon пообещала изменить некоторые пункты в контрактах с издателями электронных книг, чтобы Евросовет приостановил антимонопольное расследование, инициированное против интернет-гиганта.

В контракте на издание электронных книг на Amazon есть требование сообщать в компанию о лучших условиях, предлагаемых конкурентами. Именно это, по мнению Евросовета, ставит европейских издателей в неравные условия с остальными. Эти пункты оказывают существенное влияние на бизнес-модели, даты релизов, размеры комиссии агентств, выставляемые ими цены и общее количество продаж.

Расследование было начато в июне 2015 года и касалось только книг на английском и немецком языках.

Еврокомиссия потребовала обеспечить конкурентам Amazon и потребителям месяц на то, чтобы принять решение, хотят ли они сотрудничать именно с этой компанией или предпочтут другую. В ответ в американском интернет-гиганте отмечали, что книги составляют не более 10% от общего оборота компании и ради них не имеет смысла менять правила.

Если стороны придут к соглашению, новые пункты контрактов вступят в силу в Европе через пять лет.