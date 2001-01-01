23.01.17 Объявлениям с низким трафиком сменят статус

На этой неделе группы объявлений в "Яндекс.Директ" с очень низким трафиком автоматически перейдут в новый статус "Мало показов". Группы с таким статусом приостанавливаются и не участвуют в аукционе на поиске и в сетях.

Для групп в статусе "Мало показов" не собирается статистика за 28 дней, но все важные накопленные данные об эффективности фраз будут доступны в Мастере отчетов.

В интерфейсе появятся советы, как поменять настройки, чтобы группа вновь стала активной. При этом вносить изменения не обязательно. "Яндекс.Директ" сам вернёт группу к показам, если пользователи начнут чаще искать хотя бы одно из ключевых слов в ней.

Данный статус присваивается на основе свежей статистики запросов, настроек и уже накопленных данных о показах и кликах по группе объявлений. Статус означает, что при текущих настройках группа показывается крайне редко или не показывается вообще. Размещение временно блокируется, чтобы пользователи обратили внимание на слабые группы объявлений и могли провести ревизию настроек.

Руководитель группы по контекстной рекламе ArrowMedia (Kokoc Group) Елена Медведева сообщила Oborot.ru, что с точки зрения "Яндекса" новый статус для групп объявлений призван оптимизировать работу "Директа". Изменения избавят поисковик от необходимости копить данные по аккаунтам, где большой объем информации и крайне низкие показатели трафика. Поскольку контекстная реклама обрабатывает уже сформированный спрос, а новый статус касается минимального или отсутствующего спроса, нововведение вполне логично.

По ее словам нововведение вызвало дебаты в блоге "Яндекса", особенно среди приверженцев большого низкочастотного хвоста фраз и представителей узко профессиональных сегментов рынка, которым может быть сложно работать в новых условиях.

"Мы в свою очередь исключаем формирование низкочастотных запросов следующим образом. При сборе семантики и сегментации задаемся вопросом: "Сможем ли после запуска рекламной кампании набрать достаточно статистики для оптимизации?". Как правило, при таком подходе исключается наличие большого хвоста низкочастотных фраз, поскольку они загромождают аккаунт и не несут практической пользы. При этом "обрубание" хвоста не снижает трафик и конверсию", - добавила она.

Медведева рассказала, что если говорить об объединениях ряда фраз в группы, то, как правило, ведущие агентства и клиенты уже давно используют этот подход в работе с низкочастотными фразами. При этом соблюдается логика подхода к группам - достаточная статистика для принятия решения, поэтому здесь тоже вряд ли что-то существенно изменится.

С другой стороны, есть определенные типы рекламных кампаний для интернет-магазинов, работающих с низкочастотными запросами, которые показывают релевантные объявления по фразам с названиями товаров и моделей. Скорее всего, в подобных случаях "Яндекс" предложит воспользоваться кампаниями типа "Динамические объявления" или объявлениями с карточками товаров из "Маркета". "На мой взгляд, эти варианты могут стать хорошей альтернативой", - подытожила она.

В дальнейшем в "Директе" появятся специальные инструменты для отработки редких, даже самых неочевидных запросов, которые позволят не перегружать рекламную кампанию неэффективными группами объявлений.