19.01.17 myTarget предлагает поделиться данными

Рекламный сервис myTarget открыл регистрацию для провайдеров данных (DMP). Они смогут загружать информацию о сегментах аудитории, чем значительно расширят воможности для таргетинга.

В своем официальном сообщении компания заявила, что данные будут собираться из разных сторонних источников, а затем систематизироваться и сортироваться на разные сегменты.

По мнению руководителя SMM-отдела Kokoc Group Ирины Макаровой, возможность использования DMP баз данных в настройках рекламных кабинетов вызовет у игроков в сфере e-commerce огромный интерес.

"Нововведение позволит интернет-магазинам выделить интересующие сегменты аудитории и показывать рекламные сообщения представителям конкретной группы. При правильной работе инструмента DMP базы дадут возможность настраивать кампании на основе большого массива данных о пользователях: интересов, активности в соцсетях, групп, в которых они состоят, используемых устройствах и совершенных действиях. Такой детальный таргетинг позволит интернет-магазинам показывать пользователям релевантную рекламу и снизить стоимость целевого действия", - прокомментировала Oborot.ru Макарова.

Коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова отметила, что любая эффективная рекламная кампания в наше время строится на доступе к необходимой информации. DMP могут предоставлять эту информацию, а myTarget дает инструментарий, позволяющий ее монетизировать. Рекламодатели, в свою очередь, получают больше данных для таргетирования объявлений и, соответственно, повышения конверсий и увеличения прибыли.

В Mail.ru обещают, что все загружаемые данные DMP будут защищены. Для этого во время загрузки они кодируются и обезличиваются, то есть никто не получит личную информацию пользователей.

Что касается денежной компенсации DMP, то они будут определять ее размер самостоятельно или отдавать бесплатно. Для расчетов будет использоваться модель оплаты за тысячу показов. Соответственно, рекламодатели смогут использовать и платные, и бесплатные сегменты аудитории.

Работа с DMP - не единственное нововведение myTarget, связанное с сегментированием аудитории. В декабре прошлого года компания Mail.ru Group официально запустила возможность таргетировать рекламу по технологии look-alike. Нововведение позволяет искать пользователей, похожих по характеристикам на клиентов рекламодателя, а затем показывать им рекламу.