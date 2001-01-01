18.01.17 Wal-Mart трудоустроит еще 10 тысяч человек

Корпорация Wal-Mart заявила, что в этом году создаст столько же рабочих мест в США, сколько и в предыдущие годы: около 10 тыс. Такая активность связана с тем, что будущий президент Дональд Трамп давит на компании, требуя нанимать на работу как можно больше американских граждан.

Предполагается, что большую часть новых рабочих мест в Wal-Mart принесет открытие 59 магазинов. Однако, по заявлению компании, кое-что придется и на сервисы электронной коммерции. Кроме того, создание новых магазинов обеспечит работой около 24 тыс. строителей.

В Wal-Mart заявляют, что часть новых вакансий связана с объявленной ранее программой инвестирования на сумму $6,8 млрд, которая включает в себя реорганизацию магазинов и центров дистрибуции. Программа рассчитана на 2017 финансовый год.

"Мы планируем в 2017 году расширять бизнес, - заявил исполнительный вице-президент Wal-Mart Дэн Бартлет. – Мы сможем оказать серьезное влияние на рынок страны".

Компания также планирует к июлю открыть 160 учебных академий в добавок к уже существующим 40. Свыше 250 тыс. рабочих смогут пройти тренинги сроком до шести недель и повысить свою квалификацию.

10 тыс. – это меньше одного процента от общего числа людей, работающих на Wal-Mart. Всего в компании занято на сегодняшний день около 1,5 млн человек. В свете этого обстоятельства 100 тыс. рабочих мест от Amazon выглядят гораздо солиднее.