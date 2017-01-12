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13.01.17 

Дискуссия завершена, интернет-ритейлеры заплатят

Дискуссия завершена, интернет-ритейлеры заплатят

Российские власти в ближайшее время начнут взимать налоги с крупных иностранных интернет-магазинов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

"Многие интернет-ритейлеры зарубежные в России будут сейчас регистрироваться в качестве налоговых агентов", - сказал министр. Он отметил, что эта мера коснется прежде всего крупных интернет-магазинов. "Эта дискуссия успешно подошла к концу, предложено компаниям несколько режимов, в том числе и этот режим для крупных зарубежных интернет-магазинов", - заявил он.

Авторы проекта проводят аналогию с "налогом на Google", согласно которому уже с 1 января 2017 года платить НДС на территории России должны иностранные продавцы электронного контента. Как сообщил "Ведомостям" представитель ФНС, ведомство зарегистрировало уже тринадцать зарубежных компаний.

Все они с 25 апреля этого года начнут платить налоги по итогам каждого квартала. Иностранцы должны зарегистрироваться в налоговых органах и завести личный кабинет налогоплательщика до 31 января.

Из крупных технологических компаний в ФНС зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce Ltd., Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd. Также в списке производитель и издатель игр Innova, разработчик ПО британская Paddle.com, разработчик Berend Universal, футбольный клуб "Челси" (как дистрибутор видеоконтента), платежный сервис из Турции Payby.me. В списке также некая болгарская соцсеть Ruscor-N и сервис по хранению данных Mirror Logic Technology.

Ранее российский Минфин внес введение налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных интернет-ритейлеров в проект основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы.

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