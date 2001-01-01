30.12.16 С Новым годом и Рождеством!

Вот и закончился 2016 год. Время подводить итоги, развозить последние заказы и откупоривать шампанское.

Этот год сумел многим нас удивить. Несколько крупных игроков ушли со сцены, а группа "Сафмар" заключила крупнейшую сделку за всю историю российской ecommerce, приобретя "Эльдорадо" и готовясь к покупке "М.Видео".

В этом году "мобилизация" ecommerce превратилась из прогноза в свершившийся факт. "Черная пятница" и "Киберпонедельник" стали яблоком раздора, а внутри нескольких нескольких компаний - лидеров отрасли - назрели конфликты акционеров.

Сразу несколько товарных категорий (детские товары, DIY, продукты) начали стремительно расти, а у ювелирки, алкоголя и лекарств появились шансы пополнить онлайн-витрины уже в ближайшие пару лет.

За год мы успели сделать много интересного, обсудили новые технологии и стратегии, радовались успехам тех, кто задает тон в ecommerce сегодня и познакомились с новыми людьми, которые будут делать это завтра.

Рынок живет и продолжает развиваться. И главное, чего хочется пожелать нашим читателям, - развиваться вместе со всей ecommerce и даже быстрее нее.

В этом вам помогут оперативные новости, аналитика и практические материалы по ведению бизнеса от Oborot.ru. А также наши бизнес-мероприятия: крупнейшая в Восточной Европе конференция по ecommerce "Электронная торговля" и майская выставка ECOM Expo.Уже 15 лет мы работаем для вас и развиваемся вместе с вами - и планируем подарить вам много приятных сюрпризов в 2017.

Успехов, счастья и гармонии в 2017!

Что можно почитать на каникулах: итоги года от лидеров российской ecommerce:

Часть 1:"Техносила", "Юлмарт", "Фотосклад" и Aizel

Часть 2: АКИТ, "М.Видео", Е96, Whildberries