26.12.16 2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки

Oborot.ru традиционно опросил ведущих игроков российского рынка ecommerce о том, каким был для них уходящий год.

Читайте все о главных сделках, трендах, сюрпризах и разочарованиях года - в ответах лидеров рынка.

Максим Шелуханов, директор по электронной торговле компании "Техносила"

Главным трендом 2016 года в ecommerce стало начало большой консолидации крупнейших федеральных сетей, а также переход Яндекс.Маркета на CPA- модель. Кроме того, мы заметили изменение и в поведении покупателей, которые все чаще стали совершать покупки с мобильных устройств.

Самые важные тренды на следующий год будут касаться дальнейшей консолидации рынка и регулирования трансграничной торговли в части выравнивания конкурентных условий для иностранных и отечественных торговых сетей.

"Событие года" в российской ecommerce – это сделка года.

Сделка года – это покупка финансовой группой «Сафмар» сети магазинов электроники и товаров для дома «Эльдорадо».

Главные достижения компании "Техносила" в 2016 году:

Открытие пяти магазинов нового формата в Москве, Смоленске, Санкт-Петербурге, Тюмени и Сергиевом Посаде. Рост онлайн продаж. Увеличение ассортимента с 35 000 до 80 000 SKU и рост доли новых категорий на 20% в онлайне. Интеграция с крупнейшим онлайн-гипермаркетом Урала Е96.ru, которая позволила использовать совместную инфраструктуру и логистику в Сибири и на Урале, что привело к увеличению выручки и скорости исполнения заказов в этом регионе.

Ваше главное личное достижение в этом году:

Успешный переход процесса управления контентом на SAP Hybris, а также запуск видео-канала на YouTube с уникальным контентом, который позволяет нашим покупателям узнавать еще больше интересного о широком ассортименте нашей сети. И еще хочется отметить успешный переход на программу Яндекс.Маркет CPA.

Несбывшаяся надежда года

У меня, к счастью, все сбылось ;)

Ваши главные цели на 2017 год:

Рост онлайн-продаж, опережающий динамику роста по рынку. Увеличение эффективности процессов и прибыльности. Фокус на омниканальность с точки зрения клиентской аналитики, персонализации пользовательского опыта и повышение релевантности предложений для клиента во всех каналах коммуникации.

Управляющий директор Aizel.ru Юлиана Гордон

Главные трендами 2016 в ecommerce стали:

Агрессивный ценовой маркетинг во всех без исключения сегментах рынка. Наверное, вскоре к «Черной пятнице» и «Киберпонедельнику» добавятся «Сумасшедший вторник», «Бешеная среда» и «Красный четверг».

Дебаты о введении ввозного НДС для зарубежных ритейлеров и снижении необлагаемого пошлиной порога на покупки в иностранных интернет-магазинах. Моя позиция: «ЗА»!

Курс игроков на сокращение затрат и прибыльность вместо убыточного роста. Мы все ждём как знак свыше выхода хотя бы одной российской интернет-компании на полную безубыточность.

Самые важные тренды на следующий год – это:

Рост в категориях «Продукты питания», «Детское», «Авто».

Открытие возможности онлайн-продаж в категориях «Лекарства», «Алкоголь», «Ювелирные изделия».

Активный выход офлайна в онлайн во всех товарных сегментах.

Стремительное развитие рынка продажи самых разных услуг в онлайне – от консалтинга до уборки квартир и ремонта автомобилей.

«Маркетплейс–бум»

"Событие года" в российской ecommerce – то, что Яндекс.Маркет" стал самостоятельным ритейлером

"Провал года" - Wikimart, несбывшаяся надежда отечественного маркетплейс -строения

Сделка года – продажа «М.Видео» и объединение c «Эльдорадо» и «Техносилой».

Главное достижение вашей компании в 2016 году - рост 206% и тот факт, что интернет-магазин AIZEL.ru вышел из узкой ниши и cтал заметным игроком на рынке fashion ecommerce России.

Ваше главное личное достижение в этом году

100 студентов, которым удалось (я надеюсь) передать знания по ecommerce

Несбывшаяся надежда года

Сумка одного известного бренда, которую хотела купить онлайн у российского интернет-ритейлера. Но не вышло. За этим стоит тот факт, что «Интернет-Россия» пока остаётся непонятным пространством для большинства мировых производителей моды. И это несмотря на тот факт, что по темпам роста мы занимаем одно из лидирующих мест в мире, уступая, пожалуй, только Китаю и Бразилии.

Ваши главные цели на 2017 год:

Поставить на рынок commerce не менее 300 обученныхспециалистов, т.е. продолжать преподавательскую деятельность по электронной коммерции. На рынке катастрофическая нехватка квалифицированных людей. И хочется привлечь к этой работе опытных коллег по ECOM, так что пусть все ваши эксперты готовятся!

Да, и купить наконец-то эту сумку в онлайн в России :).

Генеральный директор группы компаний «Фотосклад.ру» Алексей Банников

Главные трендами 2016 в ecommerce были…

1) Big data.

2) Использование мессенджеров в торговле: Telegram, Whats App, онлайн-консультанты на сайте. Сейчас мы пишем бота для Telegram, для того, чтобы информировать клиентов об акциях и спецпредложениях.

3) Взволновавшие рынок события - банкротство и слияние некоторых крупных сетей. Беспокойство вызывает у конкурентов то,что они не понимают дальнейших шагов крупнейших игроков и могут только прогнозировать. В то же время, потребитель не понимает - изменится ли цена на товары.

4) Расширение товарной матрицы основных игроков, например, "Юлмарт". Компания перестала быть магазином техники, теперь они продают фактически все.

Самые важные тренды на следующий год - это...

В 2017 году тренды не изменятся. Компании будут учиться работать без посредников, продолжать развитие мессенджеров и мобильных продаж

"Событие года" в российской ecommerce - gопытки обанкротить "Юлмарт". Консолидация рынка, объединение "Техносилы", "М.Видео" и "Эльдорадо". А также добавление в ассортимент больших ритейлеров новых товаров, не относящихся к цифровой технике.

Сделка года - приобретение владельцами «Техносилы» «Эльдорадо» и «М.Видео»

Главное достижение вашей компании в 2016 году:

Открытие 3 магазинов: Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. Мы также вышли на рынки Армении, Грузии, Казахстана, Беларуси.

Ваше главное личное достижение в этом году

Все мои достижения — это, прежде всего, успех моей компании

Ваши главные цели на 2017 год:

Рост оборота и прибыли минимум на 30%, открытие 5 новых регионов.

Олег Пчельников, директор по метапродукту «Ретейл» компании "Юлмарт"



Главные трендами 2016 в e-commerce были…

Начало консолидации рынка. Изменение отношения государства к ситуации с кроссбордером, серьезные подвижки на уровне законодательного регулирования сегмента. Смена вектора развития крупных федеральных сетей в сторону онлайн-форматов.

Самые важные тренды на следующий год - это...

Перетекание капитала в онлайн-проекты, продолжение консолидации рынка. Принятие законов, которые положат начало закату кроссбордера. Также стоит упомянуть возможность оплаты покупок товаров и услуг с помощью мобильного телефона через Apple Pay и Samsung Pay.

Сделка года - это слияние «Техносилы», «Эльдорадо» и «М.Видео».

Главное достижение вашей компании в 2016 году...

Усиление логистических мощностей компании за счёт строительства многофункциональных фулфилмент-центров нового поколения, спроектированных и оснащённых с учётом потребностей Юлмарта. Запуск на полную мощность флагманского объекта Юлмарт Пулково (22 500 кв.м.) в Санкт-Петербурге. Открытие второго и крупнейшего на данный момент логистического объекта компании на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге (52 000 кв.м.). Подтверждение планов по развитию собственной логистики до 2021 года.

Ваше главное личное достижение в этом году:

Удержание стабильной ситуации на фоне негативного новостного фона. Юлмарту удалось сломить отрицательный тренд уже в первом квартале 2016 года, с апреля компания демонстрирует положительную динамику и сохраняет темпы роста.

Несбывшаяся надежда года:

Основные игроки рынка так и не перешли от модели фулфилмента к модели маркетплейса. Идеи остались идеями: за год мы не смогли увидеть ни одного удачного примера реализации такого проекта среди конкурентов.

Ваши главные цели на 2017 год:

Сохранение и усиление лидерских позиций на рынке электронной коммерции.

Реализация утвержденной стратегии: строительство объектов нового формата, развитие запущенных в уходящем году продуктов, ассортимента и услуг.

Развитие проектов, работающих в формате маркетплейса (маркетплейс для поставщиков, маркетплейс купонов и ваучеров) за счёт расширения пула партнёров и географии.