2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки

Oborot.ru традиционно опросил ведущих игроков российского рынка ecommerce о том, каким был для них уходящий год.
Читайте все о главных сделках, трендах, сюрпризах и разочарованиях года - в ответах лидеров рынка.
Максим Шелуханов, директор по электронной торговле компании "Техносила"
Главным трендом 2016 года в ecommerce стало начало большой консолидации крупнейших федеральных сетей, а также переход Яндекс.Маркета на CPA- модель. Кроме того, мы заметили изменение и в поведении покупателей, которые все чаще стали совершать покупки с мобильных устройств.
Самые важные тренды на следующий год будут касаться дальнейшей консолидации рынка и регулирования трансграничной торговли в части выравнивания конкурентных условий для иностранных и отечественных торговых сетей.
"Событие года" в российской ecommerce – это сделка года.
Сделка года – это покупка финансовой группой «Сафмар» сети магазинов электроники и товаров для дома «Эльдорадо».
Главные достижения компании "Техносила" в 2016 году:
Открытие пяти магазинов нового формата в Москве, Смоленске, Санкт-Петербурге, Тюмени и Сергиевом Посаде. Рост онлайн продаж. Увеличение ассортимента с 35 000 до 80 000 SKU и рост доли новых категорий на 20% в онлайне. Интеграция с крупнейшим онлайн-гипермаркетом Урала Е96.ru, которая позволила использовать совместную инфраструктуру и логистику в Сибири и на Урале, что привело к увеличению выручки и скорости исполнения заказов в этом регионе.
Ваше главное личное достижение в этом году:
Успешный переход процесса управления контентом на SAP Hybris, а также запуск видео-канала на YouTube с уникальным контентом, который позволяет нашим покупателям узнавать еще больше интересного о широком ассортименте нашей сети. И еще хочется отметить успешный переход на программу Яндекс.Маркет CPA.
Несбывшаяся надежда года
У меня, к счастью, все сбылось ;)
Ваши главные цели на 2017 год:
- Рост онлайн-продаж, опережающий динамику роста по рынку.
- Увеличение эффективности процессов и прибыльности.
- Фокус на омниканальность с точки зрения клиентской аналитики, персонализации пользовательского опыта и повышение релевантности предложений для клиента во всех каналах коммуникации.
Управляющий директор Aizel.ru Юлиана Гордон
Главные трендами 2016 в ecommerce стали:
- Агрессивный ценовой маркетинг во всех без исключения сегментах рынка. Наверное, вскоре к «Черной пятнице» и «Киберпонедельнику» добавятся «Сумасшедший вторник», «Бешеная среда» и «Красный четверг».
- Дебаты о введении ввозного НДС для зарубежных ритейлеров и снижении необлагаемого пошлиной порога на покупки в иностранных интернет-магазинах. Моя позиция: «ЗА»!
- Курс игроков на сокращение затрат и прибыльность вместо убыточного роста. Мы все ждём как знак свыше выхода хотя бы одной российской интернет-компании на полную безубыточность.
Самые важные тренды на следующий год – это:
- Рост в категориях «Продукты питания», «Детское», «Авто».
- Открытие возможности онлайн-продаж в категориях «Лекарства», «Алкоголь», «Ювелирные изделия».
- Активный выход офлайна в онлайн во всех товарных сегментах.
- Стремительное развитие рынка продажи самых разных услуг в онлайне – от консалтинга до уборки квартир и ремонта автомобилей.
- «Маркетплейс–бум»
"Событие года" в российской ecommerce – то, что Яндекс.Маркет" стал самостоятельным ритейлером
"Провал года" - Wikimart, несбывшаяся надежда отечественного маркетплейс -строения
Сделка года – продажа «М.Видео» и объединение c «Эльдорадо» и «Техносилой».
Главное достижение вашей компании в 2016 году - рост 206% и тот факт, что интернет-магазин AIZEL.ru вышел из узкой ниши и cтал заметным игроком на рынке fashion ecommerce России.
Ваше главное личное достижение в этом году
100 студентов, которым удалось (я надеюсь) передать знания по ecommerce
Несбывшаяся надежда года
Сумка одного известного бренда, которую хотела купить онлайн у российского интернет-ритейлера. Но не вышло. За этим стоит тот факт, что «Интернет-Россия» пока остаётся непонятным пространством для большинства мировых производителей моды. И это несмотря на тот факт, что по темпам роста мы занимаем одно из лидирующих мест в мире, уступая, пожалуй, только Китаю и Бразилии.
Ваши главные цели на 2017 год:
Поставить на рынок commerce не менее 300 обученныхспециалистов, т.е. продолжать преподавательскую деятельность по электронной коммерции. На рынке катастрофическая нехватка квалифицированных людей. И хочется привлечь к этой работе опытных коллег по ECOM, так что пусть все ваши эксперты готовятся!
Да, и купить наконец-то эту сумку в онлайн в России :).
Генеральный директор группы компаний «Фотосклад.ру» Алексей Банников
Главные трендами 2016 в ecommerce были…
1) Big data.
2) Использование мессенджеров в торговле: Telegram, Whats App, онлайн-консультанты на сайте. Сейчас мы пишем бота для Telegram, для того, чтобы информировать клиентов об акциях и спецпредложениях.
3) Взволновавшие рынок события - банкротство и слияние некоторых крупных сетей. Беспокойство вызывает у конкурентов то,что они не понимают дальнейших шагов крупнейших игроков и могут только прогнозировать. В то же время, потребитель не понимает - изменится ли цена на товары.
4) Расширение товарной матрицы основных игроков, например, "Юлмарт". Компания перестала быть магазином техники, теперь они продают фактически все.
Самые важные тренды на следующий год - это...
В 2017 году тренды не изменятся. Компании будут учиться работать без посредников, продолжать развитие мессенджеров и мобильных продаж
"Событие года" в российской ecommerce - gопытки обанкротить "Юлмарт". Консолидация рынка, объединение "Техносилы", "М.Видео" и "Эльдорадо". А также добавление в ассортимент больших ритейлеров новых товаров, не относящихся к цифровой технике.
Сделка года - приобретение владельцами «Техносилы» «Эльдорадо» и «М.Видео»
Главное достижение вашей компании в 2016 году:
Открытие 3 магазинов: Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. Мы также вышли на рынки Армении, Грузии, Казахстана, Беларуси.
Ваше главное личное достижение в этом году
Все мои достижения — это, прежде всего, успех моей компании
Ваши главные цели на 2017 год:
Рост оборота и прибыли минимум на 30%, открытие 5 новых регионов.
Олег Пчельников, директор по метапродукту «Ретейл» компании "Юлмарт"
Главные трендами 2016 в e-commerce были…
Начало консолидации рынка. Изменение отношения государства к ситуации с кроссбордером, серьезные подвижки на уровне законодательного регулирования сегмента. Смена вектора развития крупных федеральных сетей в сторону онлайн-форматов.
Самые важные тренды на следующий год - это...
Перетекание капитала в онлайн-проекты, продолжение консолидации рынка. Принятие законов, которые положат начало закату кроссбордера. Также стоит упомянуть возможность оплаты покупок товаров и услуг с помощью мобильного телефона через Apple Pay и Samsung Pay.
Сделка года - это слияние «Техносилы», «Эльдорадо» и «М.Видео».
Главное достижение вашей компании в 2016 году...
Усиление логистических мощностей компании за счёт строительства многофункциональных фулфилмент-центров нового поколения, спроектированных и оснащённых с учётом потребностей Юлмарта. Запуск на полную мощность флагманского объекта Юлмарт Пулково (22 500 кв.м.) в Санкт-Петербурге. Открытие второго и крупнейшего на данный момент логистического объекта компании на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге (52 000 кв.м.). Подтверждение планов по развитию собственной логистики до 2021 года.
Ваше главное личное достижение в этом году:
Удержание стабильной ситуации на фоне негативного новостного фона. Юлмарту удалось сломить отрицательный тренд уже в первом квартале 2016 года, с апреля компания демонстрирует положительную динамику и сохраняет темпы роста.
Несбывшаяся надежда года:
Основные игроки рынка так и не перешли от модели фулфилмента к модели маркетплейса. Идеи остались идеями: за год мы не смогли увидеть ни одного удачного примера реализации такого проекта среди конкурентов.
Ваши главные цели на 2017 год:
Сохранение и усиление лидерских позиций на рынке электронной коммерции.
Реализация утвержденной стратегии: строительство объектов нового формата, развитие запущенных в уходящем году продуктов, ассортимента и услуг.
Развитие проектов, работающих в формате маркетплейса (маркетплейс для поставщиков, маркетплейс купонов и ваучеров) за счёт расширения пула партнёров и географии.