29.12.16 "Кризис как санитар леса"

Oborot.ru опросил ведущих игроков российского рынка ecommerce о том, каким был для них уходящий год.

Читайте все о главных сделках, трендах, сюрпризах и разочарованиях года - в ответах лидеров рынка.

Президент АКИТ Алексей Федоров

Главные трендами 2016 в ecommerce были:

Кризис как санитар леса в e-commerce.

Укрупнение, слияние и поглощение, а также банкротство неэффективных игроков.

Конфликты акционеров на фоне нехватки оборотных средств компаний.

Полное отсутствие какого-либо интереса инвесторов к e-commerce. Для них он стал совершенно неинтересен.

Самые важные тренды на следующий год:

Выход онлайн-магазинов в офлайн.

Абсолютное исчезновение магазинов без омниканальности и собственного ритейла.

Прекращение гонки за оборотом и упор на прибыльность. Чистый оборот больше никому не будет интересен

"Событие года" в российской ecommerce:

Конфликт между акционерами Exist.ru – одной из самых закрытых компаний. Пожалуй, это самое отрицательное событие года.

Переход "Яндекс.Маркет" на модель СРА – положительное событие года. СРА - более выгодная модель, хотя рынок до нее еще не дорос, и, как следствие, не всегда ее понимает.

Провал года - Wikimart.

Сделка года - Покупка "М.Видео" и "Эльдорадо"

Главное достижение вашей компании в 2016 году:

От диалога о том, необходимо ли облагать налогами зарубежные интернет-магазины, мы перешли к диалогу о том, как это делать на всех уровнях власти

Ваше главное личное достижение в этом году - рождение сына.

Несбывшаяся надежда года:

Я очень надеялся, что "М.Маркет" будет запущен в 2016 году.

Ваши главные цели на 2017 год:

Компании, входящие в АКИТ, должны занимать в денежном выражении не менее 80% рынка российского e-commerce.

Мы надеемся, что ставка эквайринга для интернет-торговли станет не выше, чем ставка для офлайн-компаний.

Мы очень рассчитываем, что органы внутренних дел начнут жестко контролировать рынок с точки зрения контрафакта.

Главный исполнительный директор "М.Видео" Энрике Фернандес

Главные тренды 2016 в ecommerce:

На российский рынок торговли все более заметное влияние оказывает интернет-коммерция. При этом для омниканальных магазинов, таких как "М.Видео", развивающих параллельно и онлайн-площадки, и традиционные магазины, понятие "канал продаж" постепенно теряет смысл. Все больше клиентов делают выбор в пользу "бесшовного" перехода между различными форматами покупок. Наши последние исследования показывают, что 45% россиян, покупающих бытовую технику и электронику, начинают поиски вариантов в Интернете, при этом 71% всех покупателей предпочитает приобретать товары в традиционных магазинах. Только 7% все этапы проходят онлайн."М.Видео" развивает омниканальную модель продаж уже несколько лет, и это позволяет нам удерживать лидерские позиции на рынке.

Важным направлением для многих онлайн-ритейлеров является достраивание ассортиментной линейки за счет технологии дропшипинга – продажи товара со складов поставщиков. "М.Видео" запустила это направление в 2016 году и продолжит его развитие. Активно развиваются региональные продажи: на них приходится уже больше половины от всего объема.

Самые важные тренды на следующий год:

Развитие ритейла в настоящее время определяют несколько трендов – мультиканальность, персонализация, развитие цифровых технологий. Покупатели ждут индивидуальных предложений по цене и ассортименту, дополнительным сервисам. Внедрение ИТ-решений, развитие аналитики на основе big data будет определять стратегию продаж и влиять на снижение операционных расходов.

Главное достижение вашей компании в 2016 году:

"М.Видео", несмотря на ровную и лишённую явных всплесков экономическую ситуацию, удалось увеличить свое присутствие на рынке бытовой техники и электроники – компания росла вдвое быстрее, чем рынок. Продажи компании за девять месяцев 2016 года выросли на 17% до 152,5 млрд рублей, онлайн-продажи за тот же период выросли на 30%.

Нам удалось запустить несколько стратегических для компании проектов, которые станут основой дальнейшего роста. Для развития телеком-направления "М.Видео" в своих магазинах открыла специальные зоны m_mobile, нацеленные на продажи не только смартфонов, но сопутствующих товаров и устройств – от защиты экранов до умных часов. В будущем это направление может расширяться за счет разных моделей техники для умного дома, например. Еще одно активно растущее направление – гейминг. Мы предлагаем не только оборудование, но и огромный ассортимент цифрового контента – это тот сегмент, который будет расти в будущем, "М.Видео" развивает это направление в рамках запущенного в 2016 году клуба М.Game.

2016 год также запомнится нам открытием магазинов во Владивостоке и Хабаровске.

Ваши главные цели на 2017 год:

"М.Видео" планирует наращивать свою долю рынка и в 2017 году. Мы продолжим оттачивать экспертизу на ключевом для себя рынке и видим потенциал в развитии "экосистем" вокруг техники – в сервисах, дополнительных услугах, аксессуарах.

Борис Лепинских, управляющий директор E96

Главные трендами 2016 в ecommerce были:

Продолжающаяся консолидация рынка.

Усиление китайских интернет-магазинов. Локальный склад и шоу-рум AliExpress – только начало.

Формирование "нового спроса", смена брендов лидеров во всех ценовых сегментах.

Самые важные тренды на следующий год:

Консолидация e-commerce рынка. Усиление роли федеральных ритейлеров, повально трансформировавшихся в омниканальных. Они в 2016 году росли быстрее онлайн-рынка, и в 2017 также покажут опережающий рост.

Глобальным трендом станет ускорение сроков доставки и выход компаний в новые товарные категории. "Неценовая конкуренция" окончательно оцифровалась. Формула "Ассортимент+Срок+Трафик" становится частью стратегии для многих компаний.

Увеличение доли рынка, занимаемой китайскими компаниями. Уже не только за счет ассортимента и цен, но и за счет сервиса, быстрой доставки, гарантийной поддержки и т.д.

"Событие года" в российской ecommerce:

1.Начало перехода Маркета на CPA-модель. Площадка, которая является источником понятного, управляемого, пусть и довольно дорогого, трафика объявила новые правила игры. У интернет-магазинов пока довольно много возражений по этому поводу, но деваться особо некуда. Не секрет, что для небольших и средних компаний Маркет часто является основным (и безальтернативным) источником платного трафика. Уйти с Маркета они не смогут, придется приспосабливаться, клиенты-то с Маркета никуда не уйдут.

2. Приобретение Е96 "Техносилой".

Провал года – к сожалению, Enter.

Сделка года – покупка "Эльдорадо" и "М.Видео" группой "Сафмар".

Главное достижение вашей компании в 2016 году:

1. Закрытая сделка с "Техносилой". У компании открылись по-настоящему новые горизонты.

2.Восстановление после тяжелейшего для компании 2015 года, в более стабильном состоянии.

Несбывшаяся надежда года:

Таких, к счастью нет, если не считать слишком оптимистичного прогноза по восстановлению рынка в 2016 году. Хотя могло быть и сильно хуже.

Ваши главные цели на 2017 год:

Завершение интеграционного проекта с Техносилой.

Развитие новых для е96 товарных направлений.

Развитие франчайзинга.

Серьезное изменение маркетинга компании, которое мы готовили в 2016 году.

Сергей Колесняк, Директор по электронной коммерции и корпоративным продажам "Связной"

Главные тренды 2016 в ecommerce:

В 2016 году я бы выделил несколько ключевых трендов.

1. Словом года в e-commerce, на мой взгляд, в очередной раз стало "маркетплейс". "Яндекс.Маркет" перешел на CPA-модель и по сути стал полноценным маркетплейсом. Укрепил свои позиции AliExpress.

Многих игроков привлекает возможность неограниченной виртуальной полки и отсутствия стока на складе. При этом компании хотят строить фулфилмент. О своих амбициях в создании маркетплейсов также заявили и "Почта России", "Сбербанк", "Ростелеком".

2. Количество товарных категорий, которые покупатели готовы приобретать онлайн, растет. Клиенты активно приобретают через Интернет не только электронику, бытовую технику, но и сравнительно новые категории - продукты питания, новые виды услуг, и др. Государство делает шаг навстречу сегменту e-commerce, обсуждая возможность дистанционных продаж лекарств, ювелирных изделий, алкоголя.

3. Большинство крупных федеральных сетей заявили о себе в онлайне и активно инвестируют в собственные интернет-магазины. Омниканальная модель, которую мы в "Связном" развиваем уже несколько лет, повсеместно приходит на рынок в разных сегментах.

Самые важные тренды на следующий год:

Активное развитие в 2017 году ждет сферу доставки продуктов питания. Крупные игроки рынка инвестируют в различные food-проекты, востребованные жителями больших городов. Mail.Ru Group купил Delivery Club, «Утконос» запускает продуктоматы, запланированы немалые инвестиции в сервис InstaMart. «Азбука Вкуса» также активно развивает онлайн. Магазины, вероятно, можно будет посещать реже.

Рост мобильного трафика продолжится. В некоторых товарных сегментах рынка он перевалит за 50%. Потребитель всё больше отходит от десктопа в пользу смартфона, и это, с одной стороны, дает новые возможности во взаимодействии с клиентом, но, с другой стороны, становится очередным вызовом, т.к. конверсия на мобильных устройствах в 2-2,5 раза ниже. Адаптивный дизайн и мобильное приложение - это must have для любого игрока в 2017 г. ​

Событие года:

Консолидация "М.Видео", "Эльдорадо" и "Техносилы", которая может заметно изменить российский рынок. В случае с бытовой техникой и электроникой у группы "Сафмар" будет реальная возможность диктовать свои условия как производителям, так и потребителю.

Сделка года:

Еще месяц назад я бы сказал, что это покупка Delivery Club. Но последние новости от группы "Сафмар" затмили её.

Провал года:

Пока рано говорить о провалах, но можно отметить сложные обстоятельства, в которые попали "Юлмарт" и Wikimart. Хочется верить, что менеджменту компаний удастся найти решения, чтобы повлиять на ситуацию.

Главное достижение вашей компании в 2016 году:

В 2016 году "Связной" запустил обновленный сайт с адаптивным дизайном и собственное мобильное приложение. Нашим клиентам стало еще проще делать покупки и узнавать актуальную информацию о персональной электронике.

Отмечу также, что продажи svyaznoy.ru растут, несмотря на не самые благоприятные экономические условия и падение рынка почти во всех категориях персональной электроники.

Несбывшаяся надежда года:

Экономическая ситуация в России восстанавливается более медленными темпами, чем хотелось бы.

Ваши главные цели на 2017 год

Стратегия ритейлера прежней: мы работаем над увеличением онлайн-продаж и эффективности svyaznoy.ru. Кроме того, мы продолжим развивать омниканальный подход к продажам, поскольку видим, что он востребован клиентами.

Директор по развитию Whildberries Золина Саральпова

Главными трендами 2016 в ecommerce были:

Рост мобильной коммерции.

Повышение качества сервиса обслуживания , внедрение новых платежных систем, освоение доставки в день заказа.

Самые важные тренды на следующий год:

Продолжение консолидации крупных игроков на рынке.

Законодательное регулирование кроссбордера и его дальнейшее развитие в этих условиях.

Дальнейшее внедрение инновационных маркетинговых инструментов, таких как виртуальные примерочные, использование персонализированного подхода к клиентам (персональный магазин, индивидуальные рассылки).

Событие года в российской ecommerce:

Wildberries - №1 в интернет-торговле по итогам первого полугодия 2016 года.

Провал года - банкротство Wikimart

Сделка года - слияние "М.Видео", "Эльдорадо" и "Техносилы".

Главное достижение вашей компании в 2016 году:

Усиление логистического направления: покупка земли под строительство собственного распределительного центра площадью 135 тыс. м2, открытие около 150 пунктов выдачи заказов только по Москве и Московской области. Сокращение среднего срока доставки с 6,5 до 3,8 дней.

Расширение ассортимента за счет новых товарных категорий, включая товары для дома, игрушки, парфюмерию.

Ваше главное личное достижение в этом году:

Первое удачное участие в Singles’ Day. Wildberries установила рекорд по итогам распродажи 11 ноября – за один день было совершено 260 тыс. заказов на сумму в 1,1 млрд. рублей.

Ваши главные цели на 2017 год:

Расти и развиваться, предлагая лучший сервис, лучший ассортимент и лучшие цены нашим покупателям.