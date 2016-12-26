27.12.16 Продажи видео и музыки в Рунете выросли на 20%

В Рунете все больше покупают легальный контент. Как сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, в 2016 году продажи онлайн-видео выросли на 20% - до 4,5 млрд рублей.

Продажа в Интернете музыки выросла также на 20% (до 2,8 млрд рублей), игр - на 14% (до 53 млрд рублей), электронных книг - на 43% (до 2,3 млрд рублей).

По словам Волина, в результате борьбы с пиратством количество пользователей в нашей стране, которые покупают в онлайне легальный контент, с 2013 года по 2016 год увеличилось почти втрое - с 8 до 22 млн человек.

Объем интернет-рынков (включая электронные платежи) по итогам 2016 года вырос на 16% и составил 2,27 трлн рублей - это 2,8% от ВВП РФ.

Ранее компания "ТМТ Консалтинг" представила отчет о российском рынке легальных ОТТ-видеосервисов. В 2015 году рынок показал рост в 32% и составил 3,4 млрд рублей. По мнению экспертов, основными предпосылками для этого стали растущая популярность устройств, позволяющих просматривать видеоконтент в сети, легализация рынка и борьба с пиратскими сервисами.