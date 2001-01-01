Каждую десятую брошенную корзину можно "спасти" - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Общий менеджмент

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
26.12.16 

Каждую десятую брошенную корзину можно "спасти"

Каждую десятую брошенную корзину можно "спасти"

Интернет-магазинам следует напоминать клиентам о незавершенных покупках, советуют эксперты информационно-аналитической компании Experian. Согласно свежему отчету "Q3 2016 Email Benchmark Report, Cross-Channel Marketing", покупатели, которые получили по электронной почте несколько напоминаний о брошенной корзине, совершали покупку в 2,4 раза чаще, чем те, кому приходило только одно письмо.

При этом установлено, что клиенты, которым было отправлено несколько уведомлений, совершают на 44% больше транзакций, чем остальные покупатели.

Результаты исследования различных стратегий e-mail рассылок показывают, что наиболее эффективно действуют письма-напоминания, разосланные в первые 24 часа после того, как клиент забросил корзину. 10% покупателей, которые получили несколько таких электронных сообщений в течение суток, вернулись завершить заказ. 

"Многие бренды не решаются отправлять клиенту несколько электронных сообщений с напоминаниями, опасаясь вызвать раздражение. И все же клиента нужно вернуть к завершению покупки, – объяснила директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ Наталия Фролова. При этом она предупредила, что каждому придется искать свою "золотую середину" между навязчивой и раздражающей рассылкой и информативной и эффективной. Подбирать периодичность рассылок следует, изучая поведение покупателей и тестируя различные стратегии.

В третьем квартале 2016 года 56% электронных писем были открыты на мобильных телефонах или планшетах, что на 4% больше, чем год назад. При этом общее количество просмотров (total click rates) за год снизилось. В связи с этим, в Experian рекомендуют маркетологам при разработке рекламных сообщений оптимизировать письма под просмотр с портативных устройств, особенно кнопки действия ("купить сейчас", "заказать сейчас").

Почти три четверти всех исследуемых компаний нарастили свои объемы электронной рассылки в июле-сентябре 2016 года. Число отправленных писем увеличилось на 19,8% в годовом исчислении. Однако уровень транзакций, выручка от одного электронного письма и средний чек остались за этот период примерно на том же уровне. Такую динамику в Experian связывают с уменьшением среднего чека у люксовых брендов.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Alibaba внесли в "черный список"
Доставка продуктов привлекла новых инвесторов
OneTwoTrip запускает b2b-проект
Трансграничные покупки россиян меньше внутрироссийских в 4 раза
38% онлайн-потребителей активнее покупают за границей в декабре
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
15:52  Каждую десятую брошенную корзину можно "спасти"
22.12  Alibaba внесли в "черный список"
22.12  Доставка продуктов привлекла новых инвесторов
22.12  OneTwoTrip запускает b2b-проект
22.12  Испанцы "мобилизуются" для покупок
21.12  Трансграничные покупки россиян меньше внутрироссийских в 4 раза
19.12  38% онлайн-потребителей активнее покупают за границей в декабре

Форум
11:57 26.12 Дмитрий Fastery  Отзывы о Fastery.ru (193)
21:59 25.12 Call IM  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (189)
18:25 21.12 Call IM  Выбор коллцентра на аутсорс (15)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
10:55 16.12 gogamer85  Отзывы о Ritm-Z (301)
13:43 15.12 nimblemerchant  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (25)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
22:15 08.11 kaavain  Отзывы о АллоБегу (56)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)
22:16 30.10 Call IM  Как работаете с поставщиками? (15)

Статьи и аналитика
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (8)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)
28.12  "Эра экономии": 2015 год в российской ecommerce



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.