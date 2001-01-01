26.12.16 Каждую десятую брошенную корзину можно "спасти"

Интернет-магазинам следует напоминать клиентам о незавершенных покупках, советуют эксперты информационно-аналитической компании Experian. Согласно свежему отчету "Q3 2016 Email Benchmark Report, Cross-Channel Marketing", покупатели, которые получили по электронной почте несколько напоминаний о брошенной корзине, совершали покупку в 2,4 раза чаще, чем те, кому приходило только одно письмо.

При этом установлено, что клиенты, которым было отправлено несколько уведомлений, совершают на 44% больше транзакций, чем остальные покупатели.

Результаты исследования различных стратегий e-mail рассылок показывают, что наиболее эффективно действуют письма-напоминания, разосланные в первые 24 часа после того, как клиент забросил корзину. 10% покупателей, которые получили несколько таких электронных сообщений в течение суток, вернулись завершить заказ.

"Многие бренды не решаются отправлять клиенту несколько электронных сообщений с напоминаниями, опасаясь вызвать раздражение. И все же клиента нужно вернуть к завершению покупки, – объяснила директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ Наталия Фролова. При этом она предупредила, что каждому придется искать свою "золотую середину" между навязчивой и раздражающей рассылкой и информативной и эффективной. Подбирать периодичность рассылок следует, изучая поведение покупателей и тестируя различные стратегии.

В третьем квартале 2016 года 56% электронных писем были открыты на мобильных телефонах или планшетах, что на 4% больше, чем год назад. При этом общее количество просмотров (total click rates) за год снизилось. В связи с этим, в Experian рекомендуют маркетологам при разработке рекламных сообщений оптимизировать письма под просмотр с портативных устройств, особенно кнопки действия ("купить сейчас", "заказать сейчас").

Почти три четверти всех исследуемых компаний нарастили свои объемы электронной рассылки в июле-сентябре 2016 года. Число отправленных писем увеличилось на 19,8% в годовом исчислении. Однако уровень транзакций, выручка от одного электронного письма и средний чек остались за этот период примерно на том же уровне. Такую динамику в Experian связывают с уменьшением среднего чека у люксовых брендов.