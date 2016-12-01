26.12.16 Twitter накручивал видеорекламу

Компания Twitter созналась в накручивании просмотров видеорекламы на 35%. Соцсеть списала это на техническую ошибку.

По данным сервиса микроблогинга, ошибка возникла у пользователей Android-приложений соцсети. Она могла повлиять на итоги рекламных кампаний, которые проводились с 7 по 12 ноября этого года. В то же время в Twitter уверяют, что баг "поймали" и исправили еще в начале декабря. Деньги за переплаченные 35% показов рекламодателям вернут. В компании подчеркивают, что сами нашли проблему и сообщили о ней партнерам.

Сколько вернет Twitter своими рекламодателям - неизвестно, однако выплаты могут быть не очень большими, так как крупных рекламных кампаний в начале ноября не проводилось.

Ранее мы уже сообщали, что видеореклама в Twitter эффективнее по уровню воздействия на пользователя, чем телевизионная.

Рекламный "баг" не добавит очков соцсети в глазах инвесторов. Дело в том, что компания испытывает определенные проблемы с привлечением новых пользователей: за последний квартал соцсети удалось привлечь лишь 4 млн активных юзеров.