Из "Яндекс. Маркета" ушел директор по развитию бизнеса - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
22.12.16 

Из "Яндекс. Маркета" ушел директор по развитию бизнеса

Из "Яндекс. Маркета" ушел директор по развитию бизнеса

"Яндекс. Маркет" покинул директор по развитию бизнеса Александр Феоктистов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Феоктистов работал в "Маркете" с января 2011 года. В апреле 2016 года он стал директором по развитию бизнеса сервиса.

"В этом году я перестал отвечать за классический маркетинг Маркета и сосредоточился на вопросах, связанных с дистрибуцией, перформансом и партнерскими проектами. В общем, всем тем, на чем можно заработать, не затрагивая основной продукт Маркета, - написал Феоктистов. - За год с небольшим нам удалось развернуть одну из мощнейших систем перформанс-маркетинга в е-коммерс. Каждый, кто хотел купить что-то полезное, видел нашу рекламу в Яндексе, Гугле, сетях и везде, где можно было достать конверсионный трафик. Отмечу, что при рыночных ценах на рекламу (без скидок, в том числе в Директе) мы полностью возвращаем инвестиции и имеем двузначную маржинальность по прибыли".

Со следующим местом работы Феоктистов пока не определился. По его словам, он готов рассматривать все предложения, в том числе на разовые проекты.

Напомним, ранее о своем увольнении из компании заявили руководитель "Маркета" Павел Алёшин и директор по продуктам для бизнеса "Яндекс.Маркета" Евгений Кузьменко.

Интересно? Поделись:

Читайте также
"Черная пятница" продлится круглый год
Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу
В России банковские карты впервые обогнали по популярности наличные
Павел Алешин войдет в совет директоров "220 Вольт"
"Детский мир" покроет всю страну
Комментарии читателей
22.12.16 19:22
Artem

Сильно ребятки облажались!

Зато знают много умных слов.

22.12.16 19:50
Mike

"Каждый, кто хотел купить что-то полезное, видел нашу рекламу в Яндексе, Гугле, сетях и везде, где можно было достать конверсионный трафик."

Что-то товарищ забыл указать "супер-эффективное" место откуда можно пригнать трафик - напрямую с сайтов конкурентов через небезызвестное расширение . Не уж то это не вызывает у него поводов для гордости?

Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
18:46  Из "Яндекс. Маркета" ушел директор по развитию бизнеса (3)
15:42  "Черная пятница" продлится круглый год
13:03  OneTwoTrip запускает b2b-проект
12:02  Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу (1)
21.12  В России банковские карты впервые обогнали по популярности наличные (1)
21.12  Москва в предоплату не верит
20.12  Павел Алешин войдет в совет директоров "220 Вольт"

Форум
11:53 14.12 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (130)
10:50 05.12 qualified  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (123)
00:20 29.10 asder  Запретить АлиЭкпресс ?? (12)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)
11:22 30.07 Anton Shishkin  Новый сервис для интернет и оффлайн магазинов! (2)
14:26 11.07 thelandingpage.by  Почему лучше купить в интернет магазине? (27)
16:14 31.05 KseniaK  Выставка по электронной торговле в Санкт-Петербурге 2016 (1)
15:06 22.05 kaavain  ользователям IP телефонии хотят запретить звонки на стационарные и мобильные телефоны (6)
12:08 18.05 toulch_m  Ритейлеры предпочитают закупать товар онлайн

Статьи и аналитика
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?
29.11  "Черная пятница": все результаты компаний (обновлено)
23.11  Кэш - в рост
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
02.08  Маркетплейс как реалити-шоу (9)
01.08  Изобрести велосипед



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.