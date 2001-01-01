Из "Яндекс. Маркета" ушел директор по развитию бизнеса

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22.12.16 19:22
Artem
Сильно ребятки облажались!
22.12.16 19:28
kaavain
http://www.inotvet.ru
Зато знают много умных слов.
22.12.16 19:50
Mike
"Каждый, кто хотел купить что-то полезное, видел нашу рекламу в Яндексе, Гугле, сетях и везде, где можно было достать конверсионный трафик."
Что-то товарищ забыл указать "супер-эффективное" место откуда можно пригнать трафик - напрямую с сайтов конкурентов через небезызвестное расширение . Не уж то это не вызывает у него поводов для гордости?
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