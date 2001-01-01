22.12.16 Из "Яндекс. Маркета" ушел директор по развитию бизнеса

"Яндекс. Маркет" покинул директор по развитию бизнеса Александр Феоктистов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Феоктистов работал в "Маркете" с января 2011 года. В апреле 2016 года он стал директором по развитию бизнеса сервиса.

"В этом году я перестал отвечать за классический маркетинг Маркета и сосредоточился на вопросах, связанных с дистрибуцией, перформансом и партнерскими проектами. В общем, всем тем, на чем можно заработать, не затрагивая основной продукт Маркета, - написал Феоктистов. - За год с небольшим нам удалось развернуть одну из мощнейших систем перформанс-маркетинга в е-коммерс. Каждый, кто хотел купить что-то полезное, видел нашу рекламу в Яндексе, Гугле, сетях и везде, где можно было достать конверсионный трафик. Отмечу, что при рыночных ценах на рекламу (без скидок, в том числе в Директе) мы полностью возвращаем инвестиции и имеем двузначную маржинальность по прибыли".

Со следующим местом работы Феоктистов пока не определился. По его словам, он готов рассматривать все предложения, в том числе на разовые проекты.

Напомним, ранее о своем увольнении из компании заявили руководитель "Маркета" Павел Алёшин и директор по продуктам для бизнеса "Яндекс.Маркета" Евгений Кузьменко.