21.12.16 "Утконос" внедряет продуктоматы

Продуктовый интернет-магазин "Утконос" начал доставлять заказы пользователей в продуктоматы. Ритейлер уже установил в Москве 17 терминалов.

Генеральный директор компании Николай Щербань, комментируя запуск нового сервиса, заявил, что на его пользователей не будет распространяться требование по минимальной сумме заказа, а доставка продуктов до продуктомата будет бесплатной.

Первые 17 продуктоматов интернет-магазина уже появились в столице. В планах на следующий год - покрыть всю Москву и Московскую область. В "Утконосе" свою инициативу пояснили желанием помочь москвичам сэкономить время на покупках, так как шопинг в условиях мегаполиса отнимает много времени. В компании считают, что модель с продуктоматами уже хорошо показала себя на Западе.

Представители ритейлера поясняют, что основная целевая аудитория проекта - это люди, которые допоздна засиживаются в офисе. Продуктоматы избавят их от необходимости заезжать в магазин: все покупки можно будет забрать в камере прямо на выходе из бизнес-центра, где расположен офис покупателя. При этом через продуктомат товар можно будет не только получить, но и вернуть.

По мнению коммерческого директора REDEXPRESS Марии Бурмистровой, ещё совсем недавно подобный формат food-шопинга не вызывал клиентского ажиотажа, покупатели пользовались терминалами неохотно.

"Тем не менее, "Утокнос", ссылаясь на европейский опыт и учитывая загруженность жителей большого города, предлагает своей целевой аудитории тратить как можно меньше времени на шопинг. Наверное, это действительно удобно, но многое будет зависеть от свежести товара, сохранности упаковки, а также от сервиса, технических характеристик рефрижераторов и т. д.", - прокомментировала Oborot.ru Бурмистрова.

Она считает, что 17 продуктоматов вряд ли приведут к мгновенному увеличению числа заказов, так как те покупатели, которые заказывали еду домой, теперь будут забирать ее самостоятельно. "Пользоваться новым сервисом продолжат те клиенты, чье доверие "Утконос" уже завоевал", - считает она.

Летом интернет-гипермаркет "Утконос" сообщил о запуске нового распределительного центра на северо-западе Москвы. Площадь хаба 400 м². Благодаря ему в компании рассчитывают сократить потери сервиса доставки и повысить эффективность логистики.