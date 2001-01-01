20.12.16 AppMetrica отправит push-уведомления

Сервис AppMetrica будет рассылать бесплатные push-уведомления, которые позволят рекламодателям быстро обращаться к нужной аудитории в самое подходящее время. Интернет-магазины смогут с их помощью, к примеру, отправлять в дождливую погоду объявления о продаже зонтов или сапог девушкам.

Чтобы провести пуш-кампанию, нужно выбрать целевой сегмент аудитории и написать текст уведомления. Чем больше данных об аудитории в AppMetrica, тем точнее будет сегментация.

Объявление можно будет отправить, например, жителям Новосибирска в возрасте 25-34 лет, использующим Android, которые установили приложение в рамках рекламной кампании, но пока ничего не купили. Сделать это можно будет даже на нескольких языках.

AppMetrica также даст возможность провести A/B-тестирование нескольких вариантов одного объявления, чтобы выбрать наиболее эффективный из них.

"Если раньше основное внимание на рынке мобильных приложений уделялось привлечению новых пользователей, то теперь, с появлением пуш-уведомлений, клиенты и агентства смогут работать с уже имеющейся аудиторией внутри приложения. Глубокое сегментирование аудитории позволит придумать еще больше гипотез и разработать новые маркетинговые подходы для работы с пользователями, которые уже используют приложение", - прокомментировал Oborot.ru руководитель отдела мобильной и таргетированной рекламы performance-агентства Adventum Артур Смирнов.

По окончании пуш-кампании формируется отчет, который показывает количество отправленных, доставленных и открытых уведомлений. Эти данные можно будет использовать в перекрестной аналитике: они расскажут, как пуш-кампания повлияла на возвращаемость, вовлечённость, конверсию и прочие показатели.

"Наш опыт показал, что "пуши" позволяют многократно увеличить конверсию по сравнению с email-рассылками одинаковых сообщений по всей базе пользователей. Приведу пример из личного опыта: общую рассылку по базе клиентов интернет-магазина зоотоваров открывали только 3% пользователей. Тогда как конверсия таргетированых push-уведомлений постоянным покупателям с предложением пополнить запас корма составила порядка 40%, - прокомментировал Oborot.ru директор департамента мобильных решений Kokoc Group Игорь Зуев.

По его словам, для другого интернет-магазина push-уведомления использовались при запуске продаж продукции нового бренда. "Для каждой позиции подобрали известные аналоги, схожие по цене и параметрам, выделили покупателей этих товаров и разослали таргетированные "пуши" с предложением попробовать новый бренд. Уведомления открыли 35% пользователей – отличный показатель для неизвестной клиентам марки", - поделился опытом Зуев.

Он считает, что инструмент полезен интернет-магазинам для увеличения продаж и повышения лояльности пользователей, получающих только полезные предложения.

Руководитель AppMetrica Александр Лукин, комментируя нововведение, отметил, что появление пуш-рассылок стало закономерным этапом развития платформы. Если раньше данные об аудиториях накапливались и использовались маркетологами лишь для аналитики, то сейчас появился инструмент, позволяющий использовать их для проведения рекламной кампании. И все это на одной платформе.

Сервис пуш-уведомлений уже доступен в интерфейсе AppMetrica.