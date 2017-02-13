Отзывы о работе компании СДЭК - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 17:12, Пн., 13 Фев. 17
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Ксения Лопатина :
Также Вы можете ознакомиться с пункт 9.12 "Гарантия клиента" нашего регламента.


Где это почитать? Есть на сайте? Или можете на эл. почту выслать?
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.

СообщениеАвтор: Ксения Лопатина  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 19:08, Пн., 13 Фев. 17
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2 кофейных маньяка :
Как получилось, что по заказу 1040983838
с нас собираются взять 1368,5 рублей наличными вместо того, чтобы взять по нашему договору по безналу сумму 839,54 руб, как и отражено в личном кабинете?


Сумма за доставку по накладной 839,54. Сумма наложенного платежа, которую мы должны Вам перечислить 1368,5 рублей. Возможно Вы что-то перепутали.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: Ксения Лопатина  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 19:13, Пн., 13 Фев. 17
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2 кофейных маньяка :

Где это почитать? Есть на сайте? Или можете на эл. почту выслать?


Вы можете ознакомиться с регламентом оказания курьерских услуг на нашем сайте по ссылке http://www.edostavka.ru/reglament.html .(Типовой договор).
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: Dead_horse 
Дата: 22:48, Пн., 13 Фев. 17
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Ксения Лопатина :
Уточните, пожалуйста, номер накладной, по которой необходимо сделать возврат. Смогу сориентировать по срокам.

Отправила сообщение в ЛС
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.4Репутация: 2.4
голосов: 1
Дата: 3:44, Вт., 14 Фев. 17
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2 кофейных маньяка :
а) для чего в накладной появился пункт о данных паспорта?
б) на каком основании персональные данные покупателей собираются без наличия права это делать?


Сдрасьте... Всегда это было, другое дело, что не всегда требуют!
И в принципе КЛИЕНТ то прав! Хотя что он очкует то?
Там же КОФЕ был, а не Анальная смазка Mr. Green
точно Кофе? А то мож трава какая ака кофе...

Но и ЕМС, и Почта и ДПД, спрашивают паспорт.
в ДПД при отправке, видимо вообще ПД указываются.

А еще в ДЛ!
А вот в ДЛ кажется была приписка о хранении персональных данных!
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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