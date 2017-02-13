Отзывы о работе компании СДЭК

2 кофейных маньяка : а) для чего в накладной появился пункт о данных паспорта?

б) на каком основании персональные данные покупателей собираются без наличия права это делать?



Сдрасьте... Всегда это было, другое дело, что не всегда требуют!

И в принципе КЛИЕНТ то прав! Хотя что он очкует то?

Там же КОФЕ был, а не Анальная смазка

точно Кофе? А то мож трава какая ака кофе...



Но и ЕМС, и Почта и ДПД, спрашивают паспорт.

в ДПД при отправке, видимо вообще ПД указываются.



А еще в ДЛ!

А вот в ДЛ кажется была приписка о хранении персональных данных! Сдрасьте... Всегда это было, другое дело, что не всегда требуют!И в принципе КЛИЕНТ то прав! Хотя что он очкует то?Там же КОФЕ был, а не Анальная смазкаточно Кофе? А то мож трава какая ака кофе...Но и ЕМС, и Почта и ДПД, спрашивают паспорт.в ДПД при отправке, видимо вообще ПД указываются.А еще в ДЛ!А вот в ДЛ кажется была приписка о хранении персональных данных!