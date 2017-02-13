|Тема:
Отзывы о работе компании СДЭК
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|Ксения Лопатина :
|Также Вы можете ознакомиться с пункт 9.12 "Гарантия клиента" нашего регламента.
Где это почитать? Есть на сайте? Или можете на эл. почту выслать?
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2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
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|2 кофейных маньяка :
|Как получилось, что по заказу 1040983838
с нас собираются взять 1368,5 рублей наличными вместо того, чтобы взять по нашему договору по безналу сумму 839,54 руб, как и отражено в личном кабинете?
Сумма за доставку по накладной 839,54. Сумма наложенного платежа, которую мы должны Вам перечислить 1368,5 рублей. Возможно Вы что-то перепутали.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
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|2 кофейных маньяка :
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Где это почитать? Есть на сайте? Или можете на эл. почту выслать?
Вы можете ознакомиться с регламентом оказания курьерских услуг на нашем сайте по ссылке http://www.edostavka.ru/reglament.html .(Типовой договор).
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
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|Ксения Лопатина :
|Уточните, пожалуйста, номер накладной, по которой необходимо сделать возврат. Смогу сориентировать по срокам.
Отправила сообщение в ЛС
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|2 кофейных маньяка :
|а) для чего в накладной появился пункт о данных паспорта?
б) на каком основании персональные данные покупателей собираются без наличия права это делать?
Сдрасьте... Всегда это было, другое дело, что не всегда требуют!
И в принципе КЛИЕНТ то прав! Хотя что он очкует то?
Там же КОФЕ был, а не Анальная смазка
точно Кофе? А то мож трава какая ака кофе...
Но и ЕМС, и Почта и ДПД, спрашивают паспорт.
в ДПД при отправке, видимо вообще ПД указываются.
А еще в ДЛ!
А вот в ДЛ кажется была приписка о хранении персональных данных!