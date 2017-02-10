Отзывы о работе компании СДЭК

Я вот уже полгода как прошу Б. сделать элементарное - оповещать на почту о вручении заказа, а в идеале об изменении статусов заказов как таковых.
Вы уверены? Так не бывает.
В остальном все верно написали, да. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
MarshrouteHelp :
Вы уверены? Так не бывает.
В чем я уверена? В том, что при изменении статуса заказа в ЛК мне не высылаются уведомления на почту? Да, так и есть. И нет никакого функционала, где можно выбрать такую рассылку. Более того по осени звонили из Б. и спрашивали чего не хватает. Я им отвечала, что именно этого.
Может быть по API отдают, я не знаю, работаю через ЛК.
MarshrouteHelp :
Причем тут подташнивает?
Ну тошнит, когда денег платишь за услугу, а тебя еще и обмануть пытаются, еще и подстраховываться надо, еще и перепроверять за теми, кому ты деньги за корректную работу платишь (кто и должен всё проверять).
MarshrouteHelp :
доберитесь 1 раз до нас и верифицируйте нашу систему.
Я искренне желаю, чтобы до каждой службы доставки в России добрались недовольные клиенты и "верифицировали" как следует
vic_anya :
так и Вы
Даже и не думал начинать этого делать. Тошнит меня исключительно в ситуациях, когда я плачу деньги за услуги, а меня еще и кинуть пытаются. Это относится к службам доставки, но не к Вам.
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Да, снимать на камеру взвешивание каждого заказа и хранить запись в течение 1 недели после вручения - отличная мысль. Курьеркам на заметку для качественного скачка на более высокий уровень
Anton Shishkin :
Тошнит меня исключительно в ситуациях, когда я плачу деньги за услуги, а меня еще и кинуть пытаются. Это относится к службам доставки, но не к Вам.
Извините, значит я Ваше сообщение прочитала не так. Мне показалось, что Вас тошнит от моих действий. Так-то я с Вами согласна. Но я все-таки оцениваю работу компании в целом - не только косяки, но и реакцию. Если бы на мои претензии, подкрепленные фото/видео и т.п., мне бы давали отрицательный результат, это, конечно, ни в какие бы ворота не лезло и неизбежно привело бы к точке в нашем сотрудничестве. А право на ошибку есть у каждого - и у нас с Вами - главное, чтобы ее исправляли.
Пример в тему. По одному отправлению почта России уже в 2 раза превысила сроки доставки. Клиент попался проблемный, качает нам права, что заказ оплачен, но не получен. Мы объяснили, что все что мы можем сделать - это подать заявление на розыск (что мы и сделали в тот же день). Но посыл клиента был такой, что он может потребовать назад деньги и не получать посылку, типа сильно превышены сроки доставки, уже не надо. В моем ОПС мне ответили, что я, конечно, могу подать претензию и требовать возврата оплаты за услугу доставки, но по факту Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит, только в судебном порядке можно попытаться получить деньги. КС, к слову, снимают тарифы за подобные косяки.
vic_anya :
Вы же от них требуете невозможного, имхо.
видимо действительно хочу невозможного
vic_anya :
Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит, только в судебном порядке можно попытаться получить деньги. КС, к слову, снимают тарифы за подобные косяки.
Это так, СДЭК тарификацию снимает даже без написания претензии, достаточно сюда написать. С ВВ только через претензию и только после того как акт оплатишь, что не так удобно.
А на счет вашего клиента и Почту.
Вы точный срок доставки клиенту ведь не озвучивали? Посылка в пути Если же вы дали точную дату получения посылки - это уже проблема, но едва ли вы так сделали, стреляный воробей во всем должен перестраховываться
Превышено в 2 раза это вместо 5 дней 10 или вместо 20 дней 40?
К слову, мой сын послал письмо бабушке за 2 недели до Нового Года из Москвы в Мос.обл. Получила она его после празднования Старого Нового Года месяц шло, а должно было идти 4 дня.
vic_anya :
по факту Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит
По факту, регулярно получаю компенсацию за нарушение сроков... Так что Вам просто соврали в ОПС. Почта компенсирует нормально. Долго, но стабильно. Иногда даже больше, чем надо
krutik :
Уважаемый СДЭК, находимся в небольшом ступоре!
Каким образом и как обосновывается тариф в г.Домодедово МО
Почти в 1,5-2 раза выше, чем в аналогичные города МО , находящиеся даже дальше!?
Добрый день!
Сравнили тарифы с другими населенными пунктами в Московской области, тарифы находится примерно в одной ценовой категории. Какое направление Вас смутило при расчете ?-Домодедово, МО.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
vic_anya :
том, что при изменении статуса заказа в ЛК мне не высылаются уведомления на почту?
Аха, понял теперь, о чем говорили.
Тогда все понятно, думаю, никто из операторов такую функцию никогда не реализует, т.к. она не очень нужна в целом подавляющему большинству клиентов, т.к.
- если у вас немного заказов, то вполне легко можно контролировать статусы в самом ЛК.
- если заказов много. то нужно работать по АПИ, в ручную ни через ЛК, ни через почту статусы нормально не проверишь.
Т.е. отсыл писем через эл. почту это по большому счету дубляж ЛК. А т.к. ресурсы разработки всегда ограничены, очередь до такой задачи почти наверняка никогда не дойдет. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
Привет коллеги. 2 вопроса:
1. Как посылка Ижевск-Москва оказалась в Питере? 1040926964
2. Вот письмо от нашего покупателя:
"Сегодня забирал свой заказ ( спасибо за вкусный кофе и отдельное спасибо за подарок )
И столкнулся с тем, что в сдэке от меня потребовали указать на их бланке свои паспортные данные (то есть не просто показать паспорт для подтверждения личности, а вписать в бланк который остается у них серию и номер паспорта) при этом мне не смогли дать договор на обработку моих персональных данных и на самом бланке не было отметки о том что я согласен на обработку моих персональных данных. Тем самым они нарушили федеральный закон. Есть вероятность что из ваших клиентов могут столкнуться с тем, что не смогут забрать заказ. Решил что должен вас предупредить об этом."
В связи с этим просим сообщить:
а) для чего в накладной появился пункт о данных паспорта?
б) на каком основании персональные данные покупателей собираются без наличия права это делать?
в) что будет, если покупатель откажется указывать свои персональные данные в накладной?
В общем, нам нужна информация, как это работает, чтобы заранее предупредить своих покупателей и предложить другую службу доставки тем, кто не хочет вносить данные своего паспорта в накладную СДЕК. _________________ 2 кофейных маньяка
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