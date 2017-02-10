Отзывы о работе компании СДЭК - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 420, 421, 422 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 17:30, Пт., 10 Фев. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
vic_anya :
Я вот уже полгода как прошу Б. сделать элементарное - оповещать на почту о вручении заказа, а в идеале об изменении статусов заказов как таковых.


Вы уверены? Так не бывает.

В остальном все верно написали, да.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 17:36, Пт., 10 Фев. 17
Отправить личное сообщение
MarshrouteHelp :
Вы уверены? Так не бывает.


В чем я уверена? В том, что при изменении статуса заказа в ЛК мне не высылаются уведомления на почту? Да, так и есть. И нет никакого функционала, где можно выбрать такую рассылку. Более того по осени звонили из Б. и спрашивали чего не хватает. Я им отвечала, что именно этого.

Может быть по API отдают, я не знаю, работаю через ЛК.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 17:46, Пт., 10 Фев. 17
Отправить личное сообщение
MarshrouteHelp :
Причем тут подташнивает?


Ну тошнит, когда денег платишь за услугу, а тебя еще и обмануть пытаются, еще и подстраховываться надо, еще и перепроверять за теми, кому ты деньги за корректную работу платишь (кто и должен всё проверять).

MarshrouteHelp :
доберитесь 1 раз до нас и верифицируйте нашу систему.


Я искренне желаю, чтобы до каждой службы доставки в России добрались недовольные клиенты и "верифицировали" как следует Very Happy

vic_anya :
так и Вы


Даже и не думал начинать этого делать. Тошнит меня исключительно в ситуациях, когда я плачу деньги за услуги, а меня еще и кинуть пытаются. Это относится к службам доставки, но не к Вам.

------------

Да, снимать на камеру взвешивание каждого заказа и хранить запись в течение 1 недели после вручения - отличная мысль. Курьеркам на заметку для качественного скачка на более высокий уровень Wink
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 18:03, Пт., 10 Фев. 17
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
Тошнит меня исключительно в ситуациях, когда я плачу деньги за услуги, а меня еще и кинуть пытаются. Это относится к службам доставки, но не к Вам.


Извините, значит я Ваше сообщение прочитала не так. Мне показалось, что Вас тошнит от моих действий. Так-то я с Вами согласна. Но я все-таки оцениваю работу компании в целом - не только косяки, но и реакцию. Если бы на мои претензии, подкрепленные фото/видео и т.п., мне бы давали отрицательный результат, это, конечно, ни в какие бы ворота не лезло и неизбежно привело бы к точке в нашем сотрудничестве. А право на ошибку есть у каждого - и у нас с Вами - главное, чтобы ее исправляли.
СообщениеАвтор: vic_anya  Репутация: 1.7
голосов: 11
Дата: 18:10, Пт., 10 Фев. 17
Отправить личное сообщение
Пример в тему. По одному отправлению почта России уже в 2 раза превысила сроки доставки. Клиент попался проблемный, качает нам права, что заказ оплачен, но не получен. Мы объяснили, что все что мы можем сделать - это подать заявление на розыск (что мы и сделали в тот же день). Но посыл клиента был такой, что он может потребовать назад деньги и не получать посылку, типа сильно превышены сроки доставки, уже не надо. В моем ОПС мне ответили, что я, конечно, могу подать претензию и требовать возврата оплаты за услугу доставки, но по факту Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит, только в судебном порядке можно попытаться получить деньги. КС, к слову, снимают тарифы за подобные косяки.
СообщениеАвтор: sham 
Дата: 19:04, Пт., 10 Фев. 17
Отправить личное сообщение
vic_anya :
Вы же от них требуете невозможного, имхо.

Very Happy Very Happy видимо действительно хочу невозможного Very Happy Very Happy
СообщениеАвтор: sham 
Дата: 19:33, Пт., 10 Фев. 17
Отправить личное сообщение
vic_anya :
Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит, только в судебном порядке можно попытаться получить деньги. КС, к слову, снимают тарифы за подобные косяки.

Это так, СДЭК тарификацию снимает даже без написания претензии, достаточно сюда написать. С ВВ только через претензию и только после того как акт оплатишь, что не так удобно.
А на счет вашего клиента и Почту.
Вы точный срок доставки клиенту ведь не озвучивали? Посылка в пути Very Happy Если же вы дали точную дату получения посылки - это уже проблема, но едва ли вы так сделали, стреляный воробей во всем должен перестраховываться Very Happy
Превышено в 2 раза это вместо 5 дней 10 или вместо 20 дней 40?

К слову, мой сын послал письмо бабушке за 2 недели до Нового Года из Москвы в Мос.обл. Получила она его после празднования Старого Нового Года Mr. Green месяц шло, а должно было идти 4 дня.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 1:58, Сб., 11 Фев. 17
Отправить личное сообщение
vic_anya :
по факту Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит


По факту, регулярно получаю компенсацию за нарушение сроков... Так что Вам просто соврали в ОПС. Почта компенсирует нормально. Долго, но стабильно. Иногда даже больше, чем надо Rolling Eyes
СообщениеАвтор: Ксения Лопатина  Репутация: 1.3
голосов: 1
Дата: 17:49, Сб., 11 Фев. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
krutik :
Уважаемый СДЭК, находимся в небольшом ступоре!
Каким образом и как обосновывается тариф в г.Домодедово МО

Почти в 1,5-2 раза выше, чем в аналогичные города МО , находящиеся даже дальше!?


Добрый день!
Сравнили тарифы с другими населенными пунктами в Московской области, тарифы находится примерно в одной ценовой категории. Какое направление Вас смутило при расчете ?-Домодедово, МО.
(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 18:59, Сб., 11 Фев. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
vic_anya :
том, что при изменении статуса заказа в ЛК мне не высылаются уведомления на почту?


Аха, понял теперь, о чем говорили.

Тогда все понятно, думаю, никто из операторов такую функцию никогда не реализует, т.к. она не очень нужна в целом подавляющему большинству клиентов, т.к.
- если у вас немного заказов, то вполне легко можно контролировать статусы в самом ЛК.
- если заказов много. то нужно работать по АПИ, в ручную ни через ЛК, ни через почту статусы нормально не проверишь.

Т.е. отсыл писем через эл. почту это по большому счету дубляж ЛК. А т.к. ресурсы разработки всегда ограничены, очередь до такой задачи почти наверняка никогда не дойдет.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: 2 кофейных маньяка  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 13:12, Вс., 12 Фев. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Привет коллеги. 2 вопроса:

1. Как посылка Ижевск-Москва оказалась в Питере? 1040926964

2. Вот письмо от нашего покупателя:
"Сегодня забирал свой заказ ( спасибо за вкусный кофе и отдельное спасибо за подарок )
И столкнулся с тем, что в сдэке от меня потребовали указать на их бланке свои паспортные данные (то есть не просто показать паспорт для подтверждения личности, а вписать в бланк который остается у них серию и номер паспорта) при этом мне не смогли дать договор на обработку моих персональных данных и на самом бланке не было отметки о том что я согласен на обработку моих персональных данных. Тем самым они нарушили федеральный закон. Есть вероятность что из ваших клиентов могут столкнуться с тем, что не смогут забрать заказ. Решил что должен вас предупредить об этом."

В связи с этим просим сообщить:
а) для чего в накладной появился пункт о данных паспорта?
б) на каком основании персональные данные покупателей собираются без наличия права это делать?
в) что будет, если покупатель откажется указывать свои персональные данные в накладной?
В общем, нам нужна информация, как это работает, чтобы заранее предупредить своих покупателей и предложить другую службу доставки тем, кто не хочет вносить данные своего паспорта в накладную СДЕК.
_________________
2 кофейных маньяка
2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе.
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 420, 421, 422 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
10.02  Доставка дронами не взлетит?
08.02  Определены шесть бизнес-секторов на ECOM Expo`17
07.02  У Exist.ru меняется основной поставщик
05.02  Доставка с AliExpress подорожает?
02.02  Amazon построит карго-хаб
01.02  McDonald`s выйдет в Рунет
27.01  Агрегаторы: источники заказов или паразиты? (5)
Форум
12:12 12.02 2 кофейных маньяка  Отзывы о работе компании СДЭК (6325)
08:51 12.02 Модератор  Кто работал с реворкер? (25)
18:40 11.02 Сергей Кузин  Фулфилмент Маршрут marschroute.ru есть отзывы? (20)
20:47 10.02 RamBoo  Shop-Logistics кто работал? (3653)
16:25 10.02 MarshrouteHelp  Слишком большая разница при отправке (3)
16:14 10.02 Shiptor  Отзывы о Shiptor.ru (16)
09:44 10.02 sham  Boxberry - нужны отзывы (761)
13:39 09.02 Ademar  Интеграция СДЭК, EMS, Грастин, DPD и других Транспортных компаний в 1С
05:29 09.02 Anton Shishkin  Достависта - это кто вообще? (992)
18:32 08.02 lemyrr  TopDelivery - отзывы (7)

Статьи и аналитика
08.02  Мода с изнанки
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB