Тема: Отзывы о работе компании СДЭК



vic_anya : Я вот уже полгода как прошу Б. сделать элементарное - оповещать на почту о вручении заказа, а в идеале об изменении статусов заказов как таковых.



Вы уверены? Так не бывает.



В остальном все верно написали, да.

_________________

- глобальный фулфилмент и доставка Вы уверены? Так не бывает.В остальном все верно написали, да._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

MarshrouteHelp : Вы уверены? Так не бывает.



В чем я уверена? В том, что при изменении статуса заказа в ЛК мне не высылаются уведомления на почту? Да, так и есть. И нет никакого функционала, где можно выбрать такую рассылку. Более того по осени звонили из Б. и спрашивали чего не хватает. Я им отвечала, что именно этого.



Может быть по API отдают, я не знаю, работаю через ЛК. В чем я уверена? В том, что при изменении статуса заказа в ЛК мне не высылаются уведомления на почту? Да, так и есть. И нет никакого функционала, где можно выбрать такую рассылку. Более того по осени звонили из Б. и спрашивали чего не хватает. Я им отвечала, что именно этого.Может быть по API отдают, я не знаю, работаю через ЛК.

MarshrouteHelp : Причем тут подташнивает?



Ну тошнит, когда денег платишь за услугу, а тебя еще и обмануть пытаются, еще и подстраховываться надо, еще и перепроверять за теми, кому ты деньги за корректную работу платишь (кто и должен всё проверять).



MarshrouteHelp : доберитесь 1 раз до нас и верифицируйте нашу систему.



Я искренне желаю, чтобы до каждой службы доставки в России добрались недовольные клиенты и "верифицировали" как следует



Я искренне желаю, чтобы до каждой службы доставки в России добрались недовольные клиенты и "верифицировали" как следует vic_anya : так и Вы



Даже и не думал начинать этого делать. Тошнит меня исключительно в ситуациях, когда я плачу деньги за услуги, а меня еще и кинуть пытаются. Это относится к службам доставки, но не к Вам.



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Да, снимать на камеру взвешивание каждого заказа и хранить запись в течение 1 недели после вручения - отличная мысль. Курьеркам на заметку для качественного скачка на более высокий уровень Даже и не думал начинать этого делать. Тошнит меня исключительно в ситуациях, когда я плачу деньги за услуги, а меня еще и кинуть пытаются. Это относится к службам доставки, но не к Вам.------------Да, снимать на камеру взвешивание каждого заказа и хранить запись в течение 1 недели после вручения - отличная мысль. Курьеркам на заметку для качественного скачка на более высокий уровень

Anton Shishkin : Тошнит меня исключительно в ситуациях, когда я плачу деньги за услуги, а меня еще и кинуть пытаются. Это относится к службам доставки, но не к Вам.



Извините, значит я Ваше сообщение прочитала не так. Мне показалось, что Вас тошнит от моих действий. Так-то я с Вами согласна. Но я все-таки оцениваю работу компании в целом - не только косяки, но и реакцию. Если бы на мои претензии, подкрепленные фото/видео и т.п., мне бы давали отрицательный результат, это, конечно, ни в какие бы ворота не лезло и неизбежно привело бы к точке в нашем сотрудничестве. А право на ошибку есть у каждого - и у нас с Вами - главное, чтобы ее исправляли. Извините, значит я Ваше сообщение прочитала не так. Мне показалось, что Вас тошнит от моих действий. Так-то я с Вами согласна. Но я все-таки оцениваю работу компании в целом - не только косяки, но и реакцию. Если бы на мои претензии, подкрепленные фото/видео и т.п., мне бы давали отрицательный результат, это, конечно, ни в какие бы ворота не лезло и неизбежно привело бы к точке в нашем сотрудничестве. А право на ошибку есть у каждого - и у нас с Вами - главное, чтобы ее исправляли.

Пример в тему. По одному отправлению почта России уже в 2 раза превысила сроки доставки. Клиент попался проблемный, качает нам права, что заказ оплачен, но не получен. Мы объяснили, что все что мы можем сделать - это подать заявление на розыск (что мы и сделали в тот же день). Но посыл клиента был такой, что он может потребовать назад деньги и не получать посылку, типа сильно превышены сроки доставки, уже не надо. В моем ОПС мне ответили, что я, конечно, могу подать претензию и требовать возврата оплаты за услугу доставки, но по факту Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит, только в судебном порядке можно попытаться получить деньги. КС, к слову, снимают тарифы за подобные косяки.

vic_anya : Вы же от них требуете невозможного, имхо.

видимо действительно хочу невозможного видимо действительно хочу невозможного

vic_anya : Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит, только в судебном порядке можно попытаться получить деньги. КС, к слову, снимают тарифы за подобные косяки.

Это так, СДЭК тарификацию снимает даже без написания претензии, достаточно сюда написать. С ВВ только через претензию и только после того как акт оплатишь, что не так удобно.

А на счет вашего клиента и Почту.

Вы точный срок доставки клиенту ведь не озвучивали? Посылка в пути Если же вы дали точную дату получения посылки - это уже проблема, но едва ли вы так сделали, стреляный воробей во всем должен перестраховываться

Превышено в 2 раза это вместо 5 дней 10 или вместо 20 дней 40?



К слову, мой сын послал письмо бабушке за 2 недели до Нового Года из Москвы в Мос.обл. Получила она его после празднования Старого Нового Года месяц шло, а должно было идти 4 дня. Это так, СДЭК тарификацию снимает даже без написания претензии, достаточно сюда написать. С ВВ только через претензию и только после того как акт оплатишь, что не так удобно.А на счет вашего клиента и Почту.Вы точный срок доставки клиенту ведь не озвучивали? Посылка в путиЕсли же вы дали точную дату получения посылки - это уже проблема, но едва ли вы так сделали, стреляный воробей во всем должен перестраховыватьсяПревышено в 2 раза это вместо 5 дней 10 или вместо 20 дней 40?К слову, мой сын послал письмо бабушке за 2 недели до Нового Года из Москвы в Мос.обл. Получила она его после празднования Старого Нового Годамесяц шло, а должно было идти 4 дня.

vic_anya : по факту Почта ничего не вернет, даже на претензию не ответит



По факту, регулярно получаю компенсацию за нарушение сроков... Так что Вам просто соврали в ОПС. Почта компенсирует нормально. Долго, но стабильно. Иногда даже больше, чем надо По факту, регулярно получаю компенсацию за нарушение сроков... Так что Вам просто соврали в ОПС. Почта компенсирует нормально. Долго, но стабильно. Иногда даже больше, чем надо

krutik : Уважаемый СДЭК, находимся в небольшом ступоре!

Каким образом и как обосновывается тариф в г.Домодедово МО



Почти в 1,5-2 раза выше, чем в аналогичные города МО , находящиеся даже дальше!?



Добрый день!

Сравнили тарифы с другими населенными пунктами в Московской области, тарифы находится примерно в одной ценовой категории. Какое направление Вас смутило при расчете ?-Домодедово, МО.

(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества) Добрый день!Сравнили тарифы с другими населенными пунктами в Московской области, тарифы находится примерно в одной ценовой категории. Какое направление Вас смутило при расчете ?-Домодедово, МО.(Ксения Лопатина, менеджер отдела качества)

vic_anya : том, что при изменении статуса заказа в ЛК мне не высылаются уведомления на почту?



Аха, понял теперь, о чем говорили.



Тогда все понятно, думаю, никто из операторов такую функцию никогда не реализует, т.к. она не очень нужна в целом подавляющему большинству клиентов, т.к.

- если у вас немного заказов, то вполне легко можно контролировать статусы в самом ЛК.

- если заказов много. то нужно работать по АПИ, в ручную ни через ЛК, ни через почту статусы нормально не проверишь.



Т.е. отсыл писем через эл. почту это по большому счету дубляж ЛК. А т.к. ресурсы разработки всегда ограничены, очередь до такой задачи почти наверняка никогда не дойдет.

_________________

- глобальный фулфилмент и доставка Аха, понял теперь, о чем говорили.Тогда все понятно, думаю, никто из операторов такую функцию никогда не реализует, т.к. она не очень нужна в целом подавляющему большинству клиентов, т.к.- если у вас немного заказов, то вполне легко можно контролировать статусы в самом ЛК.- если заказов много. то нужно работать по АПИ, в ручную ни через ЛК, ни через почту статусы нормально не проверишь.Т.е. отсыл писем через эл. почту это по большому счету дубляж ЛК. А т.к. ресурсы разработки всегда ограничены, очередь до такой задачи почти наверняка никогда не дойдет._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка





1. Как посылка Ижевск-Москва оказалась в Питере? 1040926964



2. Вот письмо от нашего покупателя:

"Сегодня забирал свой заказ ( спасибо за вкусный кофе и отдельное спасибо за подарок )

И столкнулся с тем, что в сдэке от меня потребовали указать на их бланке свои паспортные данные (то есть не просто показать паспорт для подтверждения личности, а вписать в бланк который остается у них серию и номер паспорта) при этом мне не смогли дать договор на обработку моих персональных данных и на самом бланке не было отметки о том что я согласен на обработку моих персональных данных. Тем самым они нарушили федеральный закон. Есть вероятность что из ваших клиентов могут столкнуться с тем, что не смогут забрать заказ. Решил что должен вас предупредить об этом."



В связи с этим просим сообщить:

а) для чего в накладной появился пункт о данных паспорта?

б) на каком основании персональные данные покупателей собираются без наличия права это делать?

в) что будет, если покупатель откажется указывать свои персональные данные в накладной?

В общем, нам нужна информация, как это работает, чтобы заранее предупредить своих покупателей и предложить другую службу доставки тем, кто не хочет вносить данные своего паспорта в накладную СДЕК.

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2 кофейных маньяка

2coffeemaniacs.ru - семейный интернет-магазин вкусного кофе. Привет коллеги. 2 вопроса:1. Как посылка Ижевск-Москва оказалась в Питере? 10409269642. Вот письмо от нашего покупателя:"Сегодня забирал свой заказ ( спасибо за вкусный кофе и отдельное спасибо за подарок )И столкнулся с тем, что в сдэке от меня потребовали указать на их бланке свои паспортные данные (то есть не просто показать паспорт для подтверждения личности, а вписать в бланк который остается у них серию и номер паспорта) при этом мне не смогли дать договор на обработку моих персональных данных и на самом бланке не было отметки о том что я согласен на обработку моих персональных данных. Тем самым они нарушили федеральный закон. Есть вероятность что из ваших клиентов могут столкнуться с тем, что не смогут забрать заказ. Решил что должен вас предупредить об этом."В связи с этим просим сообщить:а) для чего в накладной появился пункт о данных паспорта?б) на каком основании персональные данные покупателей собираются без наличия права это делать?в) что будет, если покупатель откажется указывать свои персональные данные в накладной?В общем, нам нужна информация, как это работает, чтобы заранее предупредить своих покупателей и предложить другую службу доставки тем, кто не хочет вносить данные своего паспорта в накладную СДЕК._________________2 кофейных маньяка