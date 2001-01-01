09.03.17 Дополненная реальность в бизнесе. С чего начать и для чего она нужна?

Алексей Банников, гендиректор Fotosklad.ru

Дополненная реальность (augmented reality, AR) еще недавно казалась фантастикой, а теперь активно используется для в играх и мобильных приложениях. Последний пример ее успеха - игра Pokemon Go. Одно из самых популярных неигровых приложений с AR - карта звездного неба, позволяющая распознавать созвездия, наведя на них камеру смартфона.

Но в практике интернет-магазинов дополненная реальность пока почти не используется. А ведь у нее есть огромный потенциал.

Мы в "Фотоскладе" заинтересовались этой технологией после того, как увидели ее применение в реальных магазинах. Представьте себе, что покупатель берет коробку с товаром и видит на экране своего смартфона, на 3D-изображении, как выглядит все, что внутри. Но что, если заглянуть немного глубже и исследовать другие возможности AR?

Что, если распространить эту технологию на послепродажное обслуживание? Ведь фототехника, которую мы продаем, достаточно сложна.

Так родилась идея мобильного приложения с элементами дополненной реальности, которое мы разрабатываем прямо сейчас. Расскажу немного о его функциях - и о тех идеях, которые нам, к сожалению, пришлось отбросить. По сути, это будет анализ того, что "может" и что "не может" дополненная реальность в ecommerce в настоящий момент.

Мозговой штурм

Изначально мы расматривали разные возможности применения дополненной реальности. На первый взгляд кажется, что можно практически все. Идей возникает множество. Но уже в процессе мозгового штурма начинаешь упираться в осуществление: где-то не хватает технологии, где-то попросту функция при более детальном разборе оказывается бесполезной.

Например, так отсеялась опция "узнать, что в коробке". Точнее, она трансформировалась в простое описание комплектации. Полный 3D-разбор устройства на детали мы отбросили из-за сложностей с интеллектуальными правами на технологии. Слишком громоздкой и сложной оказалась возможность интерактивного поиска ближайшего сервиса на карте.

Нам хотелось, чтобы приложение могло распознать модель любого гаджета, просто когда пользователь наводит на него камеру смартфона.Но для этого необходим собственный код, который производитель размещал бы на устройстве. Так что и от этой идеи пришлось отказаться.

А что в итоге?

Мы остановились на приложении, которое ориентировано на постпродажное обслуживание наших товаров, в первую очередь - фототехники.

Ведь даже сейчас, при возможности найти все советы и инструкции в Интернете, пользователи продолжают задавать нам вопросы. Для этого им приходится обращаться через формы обратной связи, ждать ответов. А для нас это, в свою очередь, означает потраченное рабочее время наших сотрудников. Мы задались целью эти временные затраты сократить, чтобы облегчить жизнь и себе, и клиентам.

Кроме того, мы заметили, что инструкции к сложной цифровой технике становятся все меньше и меньше. А ведь далеко не каждый способен разобраться с гаджетом или фотоаппаратом интуитивно.

В первую очередь приложение должно давать покупателю возможность получить информацию об устройстве на понятном ему языке, в любой момент. В идеале, конечно, приложение должно в случае поломки сообщать, что именно вышло из строя. Это, кстати, один из вариантов, которые мы рассматривали. Но такую функцию пока слишком технически сложно воплотить в реальность.

Итак, мы сосредоточились на главной функции - удаленно предоставлять пользователю советы и рекомендации по обслуживанию гаджета. Работает это так. Ты вводишь модель устройства, или сканируешь QR код, который получаешь при покупке в магазине "Фотосклад". После этого на экране появляется 3D-модель устройства, где все интерактивно - можно открыть, посмотреть, разобрать. При нажатии на ту или иную точку, отображается, для чего какая кнопка, где какие настройки. Работает это как для корпуса, так и для функционала устройства.

В первую очередь, разумеется, мы пробовали все это на фотокамерах, так как для них это очень актуальная функция. В 3D-модели можно открыть экран, посмотреть как он крутится, "разобрать" и "собрать" камеру, узнать ее вес, размеры, доступные форматы съемки. По сути, это все технические характеристики, собранные в одном месте - в мобильном устройстве.

У смартфона или планшета есть все для использования данной функции. Интернет, приложение, камера, возможность вывода информации на экран. Плюс компактность и доступность.

Разработка и полезные уроки

Сейчас приложение находится на этапе тестирования. Но надо сказать, что на каждой стадии разработки мы некоторые вещи проверяли на фокус-группах. Делали выборку, опрашивали пользователей, с какими проблемами они сталкиваются, насколько полезно приложение, насколько оно удобно и главное - скачают ли они его. Комментарии передавались разработчикам и многие из них были учтены, помогли доработать приложение.

Разработку делали своими силами. У такого решения есть и свои плюсы, и минусы, я их отлично осознаю. Плюс - разработка приложения обошлась нам на настоящий момент в 150 тысяч рублей. Фриланс начинается от той же цифры, но хорошие специалисты попросят более 200 тысяч. При этом вам сложно будет контролировать процесс, проходящий удаленно. Мы неоднократно сталкивались с тем, что фрилансеры затягивают сроки сдачи, не выполняют обязательства или работа не соответствует портфолио.

Разработка внутри компании может тоже оказаться долгой историей, но уже по другим причинам. У нас она заняла около четырех месяцев, потому что разработчики занимаются параллельно еще рядом проектов, и каждый из них важен.

Что теперь?

Мы постарались учесть весь уже существующий опыт использования дополненной реальности. Примерно через месяц приложение будет запущено. Какой пользы от бизнеса мы ждем?

В первую очередь - повышения узнаваемости бренда, продвижения через магазины приложений и главное - взаимодействия с клиентом, не только при покупке товара, но и дальше - при пользовании камерой или гаджетом. У приложения есть и маркетинговая функция. В нем будет реклама - рекомендации и предложение сопутствующих товаров, как минимум. Но мы постараемся удержать разумный баланс и не перенасыщать ею приложение.

В ecommerce технология дополненной реальности пока используется не так часто. Но я думаю, что это лишь вопрос времени. Подобные технологии очень быстро заимствуются для использования в бизнесе. Однозначно, скоро это произойдет и с дополненной реальностью. Хотелось бы здесь оказаться впереди рынка.