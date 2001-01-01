08.02.17 Мода с изнанки

Виктор Зырянов

Самый большой склад интернет-магазина KupiVip расположен неподалеку от подмосковных Климовска и Подольcка. Здесь на площади 20 тысяч м² работают около 400 человек. Ритейлер держит на этом складе как свои собственные товары, так и товары партнерских магазинов, для которых выполняет хранение, комплектацию и доставку.

Директор подразделения KupiVip E-commerce services Дмитрий Холомцев показал и рассказал нашему корреспонденту, как устроены процессы фулфилмента у крупнейшего российского онлайн-продавца одежды и обуви.

- Ваша компания сама построила этот склад?

- Нет, он у нас в долгосрочной аренде. Часть площади мы сдаем в субаренду нашим партнерам, для которых выполняем процессы комплектования и доставки.

- Какую часть склада занимают товары партнеров, и какую - KupiVip? И как соотносятся их продажи?

- Всего на складе около 700 тысяч товаров. Они занимают два 4-этажных мезонина. Средний монобрендовый магазин хранит у нас от 7 до 10 тысяч товаров. На такой магазин обычно приходится около 50 заказов в день. У KupiVip в день их обычно 5-6 тысяч.

- Некоторые товары на вашем сайте имеют срок доставки в Москву до 3 недель. Их здесь, наверное, нет? Какие сценарии доставки есть у KupiVip?

- У нас три разных сценария. Первый - если вы видите, что на сайте указана доставка на следующий день. Это значит, что товар уже есть здесь, на складе. Нам остается только сформировать заказ и доставить. В Москву - на следующий день, в Санкт-Петербург - плюс еще один день (сейчас тестируем в Питере доставку "день в день"), в регионы - 3-4 дня.

Второй сценарий - покупка со склада поставщика. На это уходит 5-7 дней. За это время нам нужно сформировать партию, привезти ее сюда, рассортировать и отправить заказы покупателям. Третий вариант - евросейл - самый долгий. На него уходит 2-3 недели. У таких товаров специальные значки на сайте и на коробках. Их привозят из Европы. В Берлине у нас есть свой склад и немецкое юрлицо. Сейчас B2C-кроссбордер составляет примерно 15-20% от нашего объема. Но как раз в этом году мы решили вообще отказаться от B2C модели. Будем закупать и импортировать на свое юрлицо.

- Как здесь все устроено?

- На складе работают около 400 человек, двенадцатичасовыми сменами в режиме 24/7 и "два через два". Кроме складских рабочих, это бухгалтерия, которая ведет товарный учет, IT-поддержка оборудования и складских программ и сотрудники службы доставки. Работники в основном из Подольска и Климовска. Их сюда привозит шаттл по довольно хитрому маршруту. Если нужно быстро вывести на смену дополнительных людей, нам помогает компания-провайдер персонала. Причем все работники, которых она предоставляет, ранее имели опыт с нашими операциями и знакомы с оборудованием. Это ответ на вопрос, как мы наращиваем свои мощности во время распродаж.

Склад устроен следующим образом: на первом этаже - крупные вещи (например, home decor), на втором - только обувь, на третьем - обычный текстиль, а на четвертом - закрытая зона с дорогостоящими товарами и товарами на вешалках.

- Перейдем к теме распродаж, раз уж мы о них заговорили. Как вы справляетесь с возросшей нагрузкой во время крупных акций, например, "Киберпонедельника" или "Черной Пятницы"?

- В дни распродаж число заказов увеличивается в 2-3 раза по сравнению со средним днем. Последняя "Черная Пятница" была очень хорошей, мы установили для себя новый рекорд. Но надо заметить, что в fashion проблема скорости не стоит так, как, например, в электронике, где клиенты часто хотят доставку "день в день". У нас нет такого, что в "Киберпонедельник" поступило 15 000 заказов, и их нужно сразу доставить в этот же день. Поэтому, если заранее все спланировали, то такие акции - дело техники. Особенно если под рукой, как я уже сказал, есть дополнительный персонал, который можно нанять только на "высокий сезон".

- С комплектацией заказов понятно, а как устроена сама логистическая сеть? Вы ведь не во всех городах возите собственными машинами?

- У нас собственная доставка в Москве, Питере и Ростове-на-Дону. В этих городах есть свои машины и хабы. Мы предоставляем клиенту 15 минут ожидания (если это нужно), частичный выкуп, примерку, постоянную связь с сall-центром. Кроме телефона, с курьером можно связаться через чат и соцсети.

В остальных регионах мы уже 5 лет строим собственную сеть в партнерстве с небольшими курьерскими компаниями. 70 партнерских курьерок покрывают 90% регионального спроса. Кое-что отгружаем DPD и PONY EXPRESS. Туда, куда больше никто не возит, отправляем "Почтой России". Навскидку, 50-60% мы доставляем своими силами, 30-40% региональной сетью доставок, оставшееся - федеральными агентами. В Москве у нас есть отдельный хаб на севере города, т.к. неудобно развозить с юга на север, а потом возвращаться снова на юг и привозить отказы.

- Какие каналы привлечения покупателей используете? Размещаетесь ли на "Яндекс.Маркете"?

- Яндекс.Маркет - очень сильный канал для техники. Но в одежде Маркет - не главный канал. У KupiVip он составляет не больше 4-5%. Ключевой источник трафика - это все-таки органический спрос из поисковиков. Еще очень сильный канал - рассылки. Мы рассылаем много персональных предложений клиентам, в том числе пуш-уведомления.

- Как на вашей компании отразился кризис?

- 2015 год был для ритейла сложным, но для компании он оказался удачным. За 2015 год валовый доход компании увеличился на 50% по сравнению с 2014 годом. KupiVip Group закончила 2015 год с операционной прибылью, достигнув рентабельности по показателю EBITDA +1% на уровне группы, став прибыльным бизнесом. Конечно, бизнес растет не теми темпами, которыми бы мы хотели. Сейчас рост примерно 10% год к году у KupiVip.ru и 15-20% - у партнерских брендов. Если с валютой будет стабильно, то тренд продолжится.

- Ну и напоследок расскажите о расширении KupiVip в офлайне. Офлайну - "да"?

- Сегодня, 8 февраля мы открываем первый офлайновый магазин на севере Москвы - в ТЦ "Водный". А вообще это пятый по счету наш магазин в офлайне. В подобных торговых точках у нас хранится примерно 15-20 тысяч единиц товаров. Для сравнения, в онлайне их до полумиллиона. В офлайновые магазины мы отправляем товары на основе истории продаж в онлайне. Имея статистику и зная бестселлеры в Интернете, мы планируем матрицу и для розничных магазинов. Надеемся, что такая стратегия себя оправдает.