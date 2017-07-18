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Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?
18/07/2017
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
19/07/2017
Здравствуйте, Ирина!
Пожалуйста, напишите личным сообщением, как мы можем с Вами связаться.
С уважением, IML.
Irina Irina:
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
Здравствуйте, Ирина!
Пожалуйста, напишите личным сообщением, как мы можем с Вами связаться.
С уважением, IML.
20/07/2017
А можно информацию для всех? ))
Я поднимала вопрос сдачи заказов уже года 2 назад, обещали что скоро будут пункты выдачи принимать заказы, но потом был новогодний ажиотаж, потом все затихло.
После переезда склада на Речной вокзал очень неудобно возить заказы на склад, а забор с нашего склада (г. Щербинка) получается очень накладный (420 руб забор и 420 руб возврат заказов, итого 840 за каждый раз).
Пусть будет хоть пару пунктов, которые смогут принимать заказы для доставки, пусть будет +1 день к доставке, главное не ездить на Речной вокзал =)).
Юлия Павлова:
Здравствуйте, Ирина!
Пожалуйста, напишите личным сообщением, как мы можем с Вами связаться.
С уважением, IML.
Irina Irina:
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
Здравствуйте, Ирина!
Пожалуйста, напишите личным сообщением, как мы можем с Вами связаться.
С уважением, IML.
А можно информацию для всех? ))
Я поднимала вопрос сдачи заказов уже года 2 назад, обещали что скоро будут пункты выдачи принимать заказы, но потом был новогодний ажиотаж, потом все затихло.
После переезда склада на Речной вокзал очень неудобно возить заказы на склад, а забор с нашего склада (г. Щербинка) получается очень накладный (420 руб забор и 420 руб возврат заказов, итого 840 за каждый раз).
Пусть будет хоть пару пунктов, которые смогут принимать заказы для доставки, пусть будет +1 день к доставке, главное не ездить на Речной вокзал =)).
20/07/2017
Здравствуйте, Ирина!
Скорее всего, 840 р. - это стоимость доставки не каждого заказа, а каждого возвращенного заказа. Надеемся, что в Вашем ИМ количество оплаченных заказов существенно превышает количество возвратов. Мы искренне желаем, чтобы эта разница и дальше росла.
Приём отправлений на пунктах выдачи от юридических лиц на данный момент не производится.
Консолидированный забор заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Консолидированный возврат заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Более подробная информаци о стоимости услуг и тарифах доступна на сайте компании IML.
С уважением, IML.
Елена Садовая:
А можно информацию для всех? ))
Я поднимала вопрос сдачи заказов уже года 2 назад, обещали что скоро будут пункты выдачи принимать заказы, но потом был новогодний ажиотаж, потом все затихло.
После переезда склада на Речной вокзал очень неудобно возить заказы на склад, а забор с нашего склада (г. Щербинка) получается очень накладный (420 руб забор и 420 руб возврат заказов, итого 840 за каждый раз).
Пусть будет хоть пару пунктов, которые смогут принимать заказы для доставки, пусть будет +1 день к доставке, главное не ездить на Речной вокзал =)).
Юлия Павлова:
Здравствуйте, Ирина!
Пожалуйста, напишите личным сообщением, как мы можем с Вами связаться.
С уважением, IML.
Irina Irina:
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
Добрый день! Где находится склад? Сколько стоит забор товара? Какой интервал для забора возможен? Есть ли возможность сдавать заказы на юго-западе?
Здравствуйте, Ирина!
Пожалуйста, напишите личным сообщением, как мы можем с Вами связаться.
С уважением, IML.
А можно информацию для всех? ))
Я поднимала вопрос сдачи заказов уже года 2 назад, обещали что скоро будут пункты выдачи принимать заказы, но потом был новогодний ажиотаж, потом все затихло.
После переезда склада на Речной вокзал очень неудобно возить заказы на склад, а забор с нашего склада (г. Щербинка) получается очень накладный (420 руб забор и 420 руб возврат заказов, итого 840 за каждый раз).
Пусть будет хоть пару пунктов, которые смогут принимать заказы для доставки, пусть будет +1 день к доставке, главное не ездить на Речной вокзал =)).
Здравствуйте, Ирина!
Скорее всего, 840 р. - это стоимость доставки не каждого заказа, а каждого возвращенного заказа. Надеемся, что в Вашем ИМ количество оплаченных заказов существенно превышает количество возвратов. Мы искренне желаем, чтобы эта разница и дальше росла.
Приём отправлений на пунктах выдачи от юридических лиц на данный момент не производится.
Консолидированный забор заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Консолидированный возврат заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Более подробная информаци о стоимости услуг и тарифах доступна на сайте компании IML.
С уважением, IML.
20/07/2017
Так я про это и говорю:
Что бы ваша компания забрала у меня заказы я оплачиваю:
"Консолидированный забор заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности." - 420руб (220руб + 15км от МКАД)
Что бы ваша компания привезли мне возвраты я оплачиваю:
"Консолидированный возврат заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности." - 420 руб (220руб + 15км от МКАД)
Возвраты это нормальный рабочий процесс при условиях примерки.
Итого: 840 руб
Получается очень дорого, пользуюсь данной услугой в редких случаях. Приходится возить на Речной вокзал. И искать варианты доставки другими курьерскими службами.
Поэтому приходится возить заказы
Юлия Павлова:
Елена Садовая:
Здравствуйте, Ирина!
Скорее всего, 840 р. - это стоимость доставки не каждого заказа, а каждого возвращенного заказа. Надеемся, что в Вашем ИМ количество оплаченных заказов существенно превышает количество возвратов. Мы искренне желаем, чтобы эта разница и дальше росла.
Приём отправлений на пунктах выдачи от юридических лиц на данный момент не производится.
Консолидированный забор заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Консолидированный возврат заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Более подробная информаци о стоимости услуг и тарифах доступна на сайте компании IML.
С уважением, IML.
Здравствуйте, Ирина!
Скорее всего, 840 р. - это стоимость доставки не каждого заказа, а каждого возвращенного заказа. Надеемся, что в Вашем ИМ количество оплаченных заказов существенно превышает количество возвратов. Мы искренне желаем, чтобы эта разница и дальше росла.
Приём отправлений на пунктах выдачи от юридических лиц на данный момент не производится.
Консолидированный забор заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Консолидированный возврат заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности.
Более подробная информаци о стоимости услуг и тарифах доступна на сайте компании IML.
С уважением, IML.
Так я про это и говорю:
Что бы ваша компания забрала у меня заказы я оплачиваю:
"Консолидированный забор заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности." - 420руб (220руб + 15км от МКАД)
Что бы ваша компания привезли мне возвраты я оплачиваю:
"Консолидированный возврат заказов в пределах города (МКАД, КАД и т.д.) – 220 руб., далее в зависимости от удаленности." - 420 руб (220руб + 15км от МКАД)
Возвраты это нормальный рабочий процесс при условиях примерки.
Итого: 840 руб
Получается очень дорого, пользуюсь данной услугой в редких случаях. Приходится возить на Речной вокзал. И искать варианты доставки другими курьерскими службами.
Поэтому приходится возить заказы
28/07/2017
Мы работаем с IML уже 6 лет, сначала в Москве не было компании, которая работала качественней и оперативней. Но со времени смены руководства год от года качество стало снижаться и компания стала отставать по уровню сервиса от своих конкурентов. В последнее время работать стало уже совсем невыносимо.
Например с возвратами:
Все уже привыкли, что возвраты тарифицируются отдельно, хотя курьер привозит их вместе с забором. Это такой метод заработать?
Но уже не раз такое было, что при заказе возврата часть заказов со склада хранения уезжает, а часть остается. Потом их нужно еще раз заказывать. Компания клещами вцепляется в эти несчастные 250 рублей и ни в коем случае не отпускает. Я вот научился это отслеживать, заметил что везут не все, написал 4 письма, чтобы не привозили, когда курьер привез - отказался от получения, курьер привез на следующий день уже все, и все равно взяли 250+250, так как курьер-то возил два раза. (хоть он два раза и приезжал за забором)
Или еще пример с доставкой:
Бывает так, что клиент на совещании и не может взять трубку. Курьер приехал, подождал 15 минут и уехал. Потом нам звонит клиент, извиняется, говорит что готов оплатить двойную доставку. Казалось бы, увеличь стоимость доставки и доставь еще раз в тот же день или на следующий. Что тут такого сложного? Но нет. Нужно вернуть заказ на склад хранения (+1-2 дня), заказать его доставку (+1 день, 250 руб), и отправить заново (еще +1 день). А у нас, бывает, в заказе 200 наименований и более 1000 единиц мелкого товара, который нужно вручную отчитывать. Или товар редкий и в заказе была последняя единица. Из-за идиотской системы постоянный клиент уходит к конкуренту не дождавшись своего заказа.
Или вот еще пример:
Менеджер при оформлении перепутал и указал вместо Санкт-Петербурга Москву. Заметили уже после того, как курьер уехал. Можно конечно позвонить курьеру, курьеры в IML почти всегда отличные люди, это сильная сторона компании. Курьер может ручкой поправить город назначения на коробке, чтобы заказ уехал куда надо. Но нужно же поправить информацию в базе данных. А это в компании IML невозможно, на какой бы стадии не находился заказ. В такой ситуации единственным путем будет только отменить заказ, заплатить очередные 250 рублей за возврат, подождать 4 дня и отправить заново (если конечно заказ будет нужен клиенту).
По поводу отправки заказов с пунктов выдачи:
это предлагали компании IML уже много лет подряд. Не обязательно на партнерских, в Москве у них есть и свои пункты выдачи (хотя разница здесь не велика). Физические лица могут переправлять заказы между пунктами выдачи, а юридические, которые приносят уже все готовое и распечатанное и прогруженное - не могут. А ведь для малых компаний очень важно экономить на заборе заказов. А из 100 малых вырастит 5-10 больших, но будут они обслуживаться уже у других компаний. Потому что у многих компаний, например boxberry или СДЭК прием заказов на пунктах выдачи давно реализован, а у IML - нет. Неповоротливость вашей компании приведет к проигрышу в конкурентной борьбе.
Резюмируя, скажу, что в компании каждый человек - винтик, который отвечает за маленький процесс в жестких рамках. Если что-то пошло не так, вы потратите половину рабочего дня на один заказ, Вас будут бесконечно перекидывать с менеджера на менеджера, вы часами будете слушать музыку автоответчика, но никто вам не поможет. Есть стандартные механизмы, и любой сбой ведет к тому, что компания заработает очередные 250 рублей, а Вы потеряете 4 дня.
Возможно, руководство компании рано или поздно поймет, что такие мелкие попытки заработать свои гроши выводя из себя менеджеров компаний-партнеров приведет к тому, что эти компании уйдут к конкурентам, и они потеряют гораздо больше, чем при этом мелком вымогательстве.
А тем, кто рассматривает варианты подключения, я бы порекомендовал взвесить все за и против. Безуслово у IML отличные курьеры, и 95% отправлений идут как по маслу. И еще большой плюс - доставка в СПБ на следующий день. Но если у вас что-то пошло не так, Вам вынут всю душу и все равно сделать Вы ничего не сможете.
Мы работаем с IML уже 6 лет, сначала в Москве не было компании, которая работала качественней и оперативней. Но со времени смены руководства год от года качество стало снижаться и компания стала отставать по уровню сервиса от своих конкурентов. В последнее время работать стало уже совсем невыносимо.
Например с возвратами:
Все уже привыкли, что возвраты тарифицируются отдельно, хотя курьер привозит их вместе с забором. Это такой метод заработать?
Но уже не раз такое было, что при заказе возврата часть заказов со склада хранения уезжает, а часть остается. Потом их нужно еще раз заказывать. Компания клещами вцепляется в эти несчастные 250 рублей и ни в коем случае не отпускает. Я вот научился это отслеживать, заметил что везут не все, написал 4 письма, чтобы не привозили, когда курьер привез - отказался от получения, курьер привез на следующий день уже все, и все равно взяли 250+250, так как курьер-то возил два раза. (хоть он два раза и приезжал за забором)
Или еще пример с доставкой:
Бывает так, что клиент на совещании и не может взять трубку. Курьер приехал, подождал 15 минут и уехал. Потом нам звонит клиент, извиняется, говорит что готов оплатить двойную доставку. Казалось бы, увеличь стоимость доставки и доставь еще раз в тот же день или на следующий. Что тут такого сложного? Но нет. Нужно вернуть заказ на склад хранения (+1-2 дня), заказать его доставку (+1 день, 250 руб), и отправить заново (еще +1 день). А у нас, бывает, в заказе 200 наименований и более 1000 единиц мелкого товара, который нужно вручную отчитывать. Или товар редкий и в заказе была последняя единица. Из-за идиотской системы постоянный клиент уходит к конкуренту не дождавшись своего заказа.
Или вот еще пример:
Менеджер при оформлении перепутал и указал вместо Санкт-Петербурга Москву. Заметили уже после того, как курьер уехал. Можно конечно позвонить курьеру, курьеры в IML почти всегда отличные люди, это сильная сторона компании. Курьер может ручкой поправить город назначения на коробке, чтобы заказ уехал куда надо. Но нужно же поправить информацию в базе данных. А это в компании IML невозможно, на какой бы стадии не находился заказ. В такой ситуации единственным путем будет только отменить заказ, заплатить очередные 250 рублей за возврат, подождать 4 дня и отправить заново (если конечно заказ будет нужен клиенту).
По поводу отправки заказов с пунктов выдачи:
это предлагали компании IML уже много лет подряд. Не обязательно на партнерских, в Москве у них есть и свои пункты выдачи (хотя разница здесь не велика). Физические лица могут переправлять заказы между пунктами выдачи, а юридические, которые приносят уже все готовое и распечатанное и прогруженное - не могут. А ведь для малых компаний очень важно экономить на заборе заказов. А из 100 малых вырастит 5-10 больших, но будут они обслуживаться уже у других компаний. Потому что у многих компаний, например boxberry или СДЭК прием заказов на пунктах выдачи давно реализован, а у IML - нет. Неповоротливость вашей компании приведет к проигрышу в конкурентной борьбе.
Резюмируя, скажу, что в компании каждый человек - винтик, который отвечает за маленький процесс в жестких рамках. Если что-то пошло не так, вы потратите половину рабочего дня на один заказ, Вас будут бесконечно перекидывать с менеджера на менеджера, вы часами будете слушать музыку автоответчика, но никто вам не поможет. Есть стандартные механизмы, и любой сбой ведет к тому, что компания заработает очередные 250 рублей, а Вы потеряете 4 дня.
Возможно, руководство компании рано или поздно поймет, что такие мелкие попытки заработать свои гроши выводя из себя менеджеров компаний-партнеров приведет к тому, что эти компании уйдут к конкурентам, и они потеряют гораздо больше, чем при этом мелком вымогательстве.
А тем, кто рассматривает варианты подключения, я бы порекомендовал взвесить все за и против. Безуслово у IML отличные курьеры, и 95% отправлений идут как по маслу. И еще большой плюс - доставка в СПБ на следующий день. Но если у вас что-то пошло не так, Вам вынут всю душу и все равно сделать Вы ничего не сможете.
29/09/2017
Возврат любого кол-ва заказа стоит 250 руб. Но так как хранение платное не выгодно накапливать много. Еще за возврат каждого заказа берут около 70 руб.
Irina Irina:
Алексей, благодарю за совет. Возврат одного заказа стоит 250 рублей? Или общий возврат нескольких?
Алексей, благодарю за совет. Возврат одного заказа стоит 250 рублей? Или общий возврат нескольких?
Возврат любого кол-ва заказа стоит 250 руб. Но так как хранение платное не выгодно накапливать много. Еще за возврат каждого заказа берут около 70 руб.
04/10/2017
Пришло сообщение от IML:
Теперь ждем открытия возможности сдачи заказов на ПВЗ. Очень, очень нужно. Хотя бы один пункт приема в центре надо организовать. Как писали выше:
Пришло сообщение от IML:
Цитата:
Получать заказы стало еще удобнее!
Компания IML запустила доставку в Москве по субботам с двумя временными интервалами.
Теперь Ваш клиент сможет выбрать для себя один из двух временных интервалов, тот, в который ему удобнее получить заказ.
Курьерская доставка по субботам предусматривает два временных интервала:
с 9-00 до 14-00 или с 14-00 до 18-00.
Просим учесть в работе.
Получать заказы стало еще удобнее!
Компания IML запустила доставку в Москве по субботам с двумя временными интервалами.
Теперь Ваш клиент сможет выбрать для себя один из двух временных интервалов, тот, в который ему удобнее получить заказ.
Курьерская доставка по субботам предусматривает два временных интервала:
с 9-00 до 14-00 или с 14-00 до 18-00.
Просим учесть в работе.
Теперь ждем открытия возможности сдачи заказов на ПВЗ. Очень, очень нужно. Хотя бы один пункт приема в центре надо организовать. Как писали выше:
Цитата:
По поводу отправки заказов с пунктов выдачи:
это предлагали компании IML уже много лет подряд. Не обязательно на партнерских, в Москве у них есть и свои пункты выдачи (хотя разница здесь не велика). Физические лица могут переправлять заказы между пунктами выдачи, а юридические, которые приносят уже все готовое и распечатанное и прогруженное - не могут. А ведь для малых компаний очень важно экономить на заборе заказов. А из 100 малых вырастит 5-10 больших, но будут они обслуживаться уже у других компаний. Потому что у многих компаний, например boxberry или СДЭК прием заказов на пунктах выдачи давно реализован, а у IML - нет. Неповоротливость вашей компании приведет к проигрышу в конкурентной борьбе.
По поводу отправки заказов с пунктов выдачи:
это предлагали компании IML уже много лет подряд. Не обязательно на партнерских, в Москве у них есть и свои пункты выдачи (хотя разница здесь не велика). Физические лица могут переправлять заказы между пунктами выдачи, а юридические, которые приносят уже все готовое и распечатанное и прогруженное - не могут. А ведь для малых компаний очень важно экономить на заборе заказов. А из 100 малых вырастит 5-10 больших, но будут они обслуживаться уже у других компаний. Потому что у многих компаний, например boxberry или СДЭК прием заказов на пунктах выдачи давно реализован, а у IML - нет. Неповоротливость вашей компании приведет к проигрышу в конкурентной борьбе.
09/10/2017
Кто нибудь в курсе, что происходит с IML сейчас?
Как себя чувствуют в работе с ними небольшие магазины (до 100 заказов/день) ?
Насколько быстро увеличивается кол-во пунктов выдачи в регионах, настолько быстро падает качество доставки. Описания ПВЗ в справочниках API неполные, полно ошибок. Заказы прилично запаздывают, хотя мы всегда добавляем еще 2 дня к тому графику, который указан в справочниках API у IML. Многие клиенты не получают СМС уведомления. Каждый день имеем несколько случаев, когда клиента не уведомили о поступлении заказа, а когда клиент спохватился сам - заказ уже отправлен обратно к нам.
В техподержку внедрили систему тикетов, теперь она может месяцами не отвечать на простые технические вопросы.
Последние несколько дней глобально нарушена система отслеживания статусов заказов, СМС-уведомления клиентам тоже не доходят. У нас шквал бестолковых звонков "где мой заказ?". По каждому звонку вынуждены писать письмо в IML, по телефону не дозвониться. В воскресенье не отвечают даже на почту. Видимо всю следующую неделю будем заниматься разбором возвратов.
Ситуация со справочниками API - вообще идиотизм. Актуальные и полные данные о каждом ПВЗ отражены только в excel-файле для скачивания. В справочники API попадают только адреса пунктов выдачи. Каждый второй звонок в наш клиентский отдел это -"как найти пункт выдачи?". А если вдруг ПВЗ куда-то переехал или сменил график работы, то в API изменения попадают только тогда, когда мы пишем в техподдержку. А мы пишем после того, как выслушаем трехэтажный от клиента, которого отправили хз куда за его заказом.
Уже год долбимся к ним с этой проблемой, проблему признают, ничего не меняется. Уверяют, что жалобы на это только от нас. Неужели мы одни такие проблемы имеем? Остальные магазины импортируют 600 пунктов выдачи вручную из экселевского файлика?
Мы наверное одни из немногих, кто работает с IML c самого начала уже лет 7-8. Но сейчас диалог с ними сложен как никогда ранее.
Кто нибудь в курсе, что происходит с IML сейчас?
Как себя чувствуют в работе с ними небольшие магазины (до 100 заказов/день) ?
Насколько быстро увеличивается кол-во пунктов выдачи в регионах, настолько быстро падает качество доставки. Описания ПВЗ в справочниках API неполные, полно ошибок. Заказы прилично запаздывают, хотя мы всегда добавляем еще 2 дня к тому графику, который указан в справочниках API у IML. Многие клиенты не получают СМС уведомления. Каждый день имеем несколько случаев, когда клиента не уведомили о поступлении заказа, а когда клиент спохватился сам - заказ уже отправлен обратно к нам.
В техподержку внедрили систему тикетов, теперь она может месяцами не отвечать на простые технические вопросы.
Последние несколько дней глобально нарушена система отслеживания статусов заказов, СМС-уведомления клиентам тоже не доходят. У нас шквал бестолковых звонков "где мой заказ?". По каждому звонку вынуждены писать письмо в IML, по телефону не дозвониться. В воскресенье не отвечают даже на почту. Видимо всю следующую неделю будем заниматься разбором возвратов.
Ситуация со справочниками API - вообще идиотизм. Актуальные и полные данные о каждом ПВЗ отражены только в excel-файле для скачивания. В справочники API попадают только адреса пунктов выдачи. Каждый второй звонок в наш клиентский отдел это -"как найти пункт выдачи?". А если вдруг ПВЗ куда-то переехал или сменил график работы, то в API изменения попадают только тогда, когда мы пишем в техподдержку. А мы пишем после того, как выслушаем трехэтажный от клиента, которого отправили хз куда за его заказом.
Уже год долбимся к ним с этой проблемой, проблему признают, ничего не меняется. Уверяют, что жалобы на это только от нас. Неужели мы одни такие проблемы имеем? Остальные магазины импортируют 600 пунктов выдачи вручную из экселевского файлика?
Мы наверное одни из немногих, кто работает с IML c самого начала уже лет 7-8. Но сейчас диалог с ними сложен как никогда ранее.
09/10/2017
Здравствуйте Andrey Karlov!
Компания IML судя по всему давно забила на свою репутацию. Иначе почему они уже 3 месяца не могут ответить на критику в этой теме.
Из работы с API могу порекомендовать следующее.
Вот например свежий пункт выдачи:
https://iml.ru/news/252
ВЛАДИК_ПС8, г. Владикавказ, ул. пр-т Коста, 281/1.
идем смотреть его к ним на сайт:
https://iml.ru/places?Vladikavkaz
описание
пр-т Коста, 281/1 Владикавказ, пр-т Коста, 281/1 Пн-Пт 10:00-19:30, Сб 10:30-14:00 Как добраться: Проезд: маршрутное такси №№ - 17,8,77,57,23а,19 до остановки площадь 50 летия Октября. От остановки пройти 15 м в сторону перекрестка "Архонский". Магазин "Березка"
так как эксклюзивных пунктов IML не открывает, он почти на 100% есть у других служб (Boxberry или СДЭК)
Идем в Боксберри
http://boxberry.ru/find_an_office/
362031, Владикавказ г, Коста пр-кт, д.282/1
Телефон: 8-800-222-80-00
Режим работы: пн-пт:10.30-19.30, сб:10.30-14.00
Тип оплаты: выдача заказов с оплатой по факту получения и предоплаченных
Проезд: маршрут.такси №№ - 17,8,77,57,23а,19. Остановка: площадь 50 летия Октября (в народе "Кони") От остановки пройти 15 м в сторону перекрестка "Архонский". Магазин "Березка".
Видим правильный адрес, фотографию ПВЗ и даже степень загруженности.
Ну перепутал IML номер дома, бывает. Они видимо нанимают в контент менеджеры криворуких инвалидов за 5 тыс руб в месяц, чтобы уменьшить операционные издержки.
В данной ситуации, можете попросить вашего программиста, добавить проверку ПВЗ через API боксберри со сличением домов в определенном радиусе, либо просто отправлять на региональные ПВЗ с помощью Боксберри и не париться. (так как цены у них ниже, а время доставки такое же)
Кстати адрес для примера я взял первый попавшийся.
Что касается возвратов, ради справедливости скажу, что у IML это сделано все же неплохо. Перед тем как отправить заказ обратно, IML пишет письмо магазину что заказ долго лежит. В этот момент ваши менеджеры должны:
1. продлить заказ еще на неделю
2. написать клиенту проверив данные по ПВЗ.
3. лучше всего еще и позвонить клиенту.
по опыту процент возвратов после этого сокращается на 50-70%
Andrey Karlov:
Кто нибудь в курсе, что происходит с IML сейчас?
Как себя чувствуют в работе с ними небольшие магазины (до 100 заказов/день) ?
Кто нибудь в курсе, что происходит с IML сейчас?
Как себя чувствуют в работе с ними небольшие магазины (до 100 заказов/день) ?
Здравствуйте Andrey Karlov!
Компания IML судя по всему давно забила на свою репутацию. Иначе почему они уже 3 месяца не могут ответить на критику в этой теме.
Из работы с API могу порекомендовать следующее.
Вот например свежий пункт выдачи:
https://iml.ru/news/252
ВЛАДИК_ПС8, г. Владикавказ, ул. пр-т Коста, 281/1.
идем смотреть его к ним на сайт:
https://iml.ru/places?Vladikavkaz
описание
пр-т Коста, 281/1 Владикавказ, пр-т Коста, 281/1 Пн-Пт 10:00-19:30, Сб 10:30-14:00 Как добраться: Проезд: маршрутное такси №№ - 17,8,77,57,23а,19 до остановки площадь 50 летия Октября. От остановки пройти 15 м в сторону перекрестка "Архонский". Магазин "Березка"
так как эксклюзивных пунктов IML не открывает, он почти на 100% есть у других служб (Boxberry или СДЭК)
Идем в Боксберри
http://boxberry.ru/find_an_office/
362031, Владикавказ г, Коста пр-кт, д.282/1
Телефон: 8-800-222-80-00
Режим работы: пн-пт:10.30-19.30, сб:10.30-14.00
Тип оплаты: выдача заказов с оплатой по факту получения и предоплаченных
Проезд: маршрут.такси №№ - 17,8,77,57,23а,19. Остановка: площадь 50 летия Октября (в народе "Кони") От остановки пройти 15 м в сторону перекрестка "Архонский". Магазин "Березка".
Видим правильный адрес, фотографию ПВЗ и даже степень загруженности.
Ну перепутал IML номер дома, бывает. Они видимо нанимают в контент менеджеры криворуких инвалидов за 5 тыс руб в месяц, чтобы уменьшить операционные издержки.
В данной ситуации, можете попросить вашего программиста, добавить проверку ПВЗ через API боксберри со сличением домов в определенном радиусе, либо просто отправлять на региональные ПВЗ с помощью Боксберри и не париться. (так как цены у них ниже, а время доставки такое же)
Кстати адрес для примера я взял первый попавшийся.
Что касается возвратов, ради справедливости скажу, что у IML это сделано все же неплохо. Перед тем как отправить заказ обратно, IML пишет письмо магазину что заказ долго лежит. В этот момент ваши менеджеры должны:
1. продлить заказ еще на неделю
2. написать клиенту проверив данные по ПВЗ.
3. лучше всего еще и позвонить клиенту.
по опыту процент возвратов после этого сокращается на 50-70%
08/11/2017
Добрый вечер!
Приём заказов на ПВЗ возможен с 2014 года, однако пока работает для физических лиц.
Пункты выдачи, принимающие отправления, можно посмотреть здесь: https://iml.ru/places/Moscow (они обозначены оранжевыми метками).
На следующей неделе планируется тестовая эксплуатация приёма отправлений с одного из ПВЗ во Фрязино.
С уважением, IML
Елена Садовая:
Пришло сообщение от IML:
Теперь ждем открытия возможности сдачи заказов на ПВЗ. Очень, очень нужно. Хотя бы один пункт приема в центре надо организовать. Как писали выше:
Пришло сообщение от IML:
Цитата:
Получать заказы стало еще удобнее!
Компания IML запустила доставку в Москве по субботам с двумя временными интервалами.
Теперь Ваш клиент сможет выбрать для себя один из двух временных интервалов, тот, в который ему удобнее получить заказ.
Курьерская доставка по субботам предусматривает два временных интервала:
с 9-00 до 14-00 или с 14-00 до 18-00.
Просим учесть в работе.
Получать заказы стало еще удобнее!
Компания IML запустила доставку в Москве по субботам с двумя временными интервалами.
Теперь Ваш клиент сможет выбрать для себя один из двух временных интервалов, тот, в который ему удобнее получить заказ.
Курьерская доставка по субботам предусматривает два временных интервала:
с 9-00 до 14-00 или с 14-00 до 18-00.
Просим учесть в работе.
Теперь ждем открытия возможности сдачи заказов на ПВЗ. Очень, очень нужно. Хотя бы один пункт приема в центре надо организовать. Как писали выше:
Цитата:
По поводу отправки заказов с пунктов выдачи:
это предлагали компании IML уже много лет подряд. Не обязательно на партнерских, в Москве у них есть и свои пункты выдачи (хотя разница здесь не велика). Физические лица могут переправлять заказы между пунктами выдачи, а юридические, которые приносят уже все готовое и распечатанное и прогруженное - не могут. А ведь для малых компаний очень важно экономить на заборе заказов. А из 100 малых вырастит 5-10 больших, но будут они обслуживаться уже у других компаний. Потому что у многих компаний, например boxberry или СДЭК прием заказов на пунктах выдачи давно реализован, а у IML - нет. Неповоротливость вашей компании приведет к проигрышу в конкурентной борьбе.
По поводу отправки заказов с пунктов выдачи:
это предлагали компании IML уже много лет подряд. Не обязательно на партнерских, в Москве у них есть и свои пункты выдачи (хотя разница здесь не велика). Физические лица могут переправлять заказы между пунктами выдачи, а юридические, которые приносят уже все готовое и распечатанное и прогруженное - не могут. А ведь для малых компаний очень важно экономить на заборе заказов. А из 100 малых вырастит 5-10 больших, но будут они обслуживаться уже у других компаний. Потому что у многих компаний, например boxberry или СДЭК прием заказов на пунктах выдачи давно реализован, а у IML - нет. Неповоротливость вашей компании приведет к проигрышу в конкурентной борьбе.
Добрый вечер!
Приём заказов на ПВЗ возможен с 2014 года, однако пока работает для физических лиц.
Пункты выдачи, принимающие отправления, можно посмотреть здесь: https://iml.ru/places/Moscow (они обозначены оранжевыми метками).
На следующей неделе планируется тестовая эксплуатация приёма отправлений с одного из ПВЗ во Фрязино.
С уважением, IML
08/11/2017
Юлия, здравствуйте!
Очень хорошо, что вы развиваетесь.
Еще маленькое пожелаение: было бы здорово, чтобы в личном кабинете можно было сделать акт приема-передачи для выбранных заказов.
Акты у вас готовятся автоматически на следующий день, когда это уже не актуально, так как заказы мы отгрузили. Мы подгружаем заказы через API и в личном кабинете можем редактировать заказы. Одна маленькая кнопочка - сформировать акт, могла бы сильно облегчить жизнь нам и еще сотням менеджеров интернет-магазинов. Спасибо!
Цитата:
Приём заказов на ПВЗ возможен с 2014 года, однако пока работает для физических лиц.
Пункты выдачи, принимающие отправления, можно посмотреть здесь: https://iml.ru/places/Moscow (они обозначены оранжевыми метками).
На следующей неделе планируется тестовая эксплуатация приёма отправлений с одного из ПВЗ во Фрязино.
С уважением, IML
Приём заказов на ПВЗ возможен с 2014 года, однако пока работает для физических лиц.
Пункты выдачи, принимающие отправления, можно посмотреть здесь: https://iml.ru/places/Moscow (они обозначены оранжевыми метками).
На следующей неделе планируется тестовая эксплуатация приёма отправлений с одного из ПВЗ во Фрязино.
С уважением, IML
Юлия, здравствуйте!
Очень хорошо, что вы развиваетесь.
Еще маленькое пожелаение: было бы здорово, чтобы в личном кабинете можно было сделать акт приема-передачи для выбранных заказов.
Акты у вас готовятся автоматически на следующий день, когда это уже не актуально, так как заказы мы отгрузили. Мы подгружаем заказы через API и в личном кабинете можем редактировать заказы. Одна маленькая кнопочка - сформировать акт, могла бы сильно облегчить жизнь нам и еще сотням менеджеров интернет-магазинов. Спасибо!
14/11/2017
Интересует мнение коллег, работающих с ИМЛ из Питера, основанное на опыте ))
В частности, интересует, действительно ли в Москве возможна доставка на следующий день в первой половине дня?
Как с курьерской доставкой по Питеру? Например, возят ли в первой половине дня? Или "ждут московскую машину" и разъезжаются к обеду?
Есть те, кто забирает товары от поставщиков в Москве? Если завтра забрать у поставщика в Москве, когда приедет в Питер? На следующий день? Или как придется?
Исходя из опыта, в случае, если заказ не удалось доставить, дату и время переноса согласовывают с клиентом? Или автоматом везут на следующий день в то же время (даже если это рабочий адрес и следующий день - суббота)?
Будут еще вопросы, задам, не обессудьте )) Просто появилась необходимость немного перераспределить потоки ))
Интересует мнение коллег, работающих с ИМЛ из Питера, основанное на опыте ))
В частности, интересует, действительно ли в Москве возможна доставка на следующий день в первой половине дня?
Как с курьерской доставкой по Питеру? Например, возят ли в первой половине дня? Или "ждут московскую машину" и разъезжаются к обеду?
Есть те, кто забирает товары от поставщиков в Москве? Если завтра забрать у поставщика в Москве, когда приедет в Питер? На следующий день? Или как придется?
Исходя из опыта, в случае, если заказ не удалось доставить, дату и время переноса согласовывают с клиентом? Или автоматом везут на следующий день в то же время (даже если это рабочий адрес и следующий день - суббота)?
Будут еще вопросы, задам, не обессудьте )) Просто появилась необходимость немного перераспределить потоки ))
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