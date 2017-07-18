Цитата:



Получать заказы стало еще удобнее!



Компания IML запустила доставку в Москве по субботам с двумя временными интервалами.



Теперь Ваш клиент сможет выбрать для себя один из двух временных интервалов, тот, в который ему удобнее получить заказ.



Курьерская доставка по субботам предусматривает два временных интервала:

с 9-00 до 14-00 или с 14-00 до 18-00.



Просим учесть в работе.

Цитата:



По поводу отправки заказов с пунктов выдачи:

это предлагали компании IML уже много лет подряд. Не обязательно на партнерских, в Москве у них есть и свои пункты выдачи (хотя разница здесь не велика). Физические лица могут переправлять заказы между пунктами выдачи, а юридические, которые приносят уже все готовое и распечатанное и прогруженное - не могут. А ведь для малых компаний очень важно экономить на заборе заказов. А из 100 малых вырастит 5-10 больших, но будут они обслуживаться уже у других компаний. Потому что у многих компаний, например boxberry или СДЭК прием заказов на пунктах выдачи давно реализован, а у IML - нет. Неповоротливость вашей компании приведет к проигрышу в конкурентной борьбе.

Пришло сообщение от IML:Теперь ждем открытия возможности сдачи заказов на ПВЗ. Очень, очень нужно. Хотя бы один пункт приема в центре надо организовать. Как писали выше: