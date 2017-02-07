Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?
07/02/2017
Вы просто о чем-то другом говорите. Я не понимаю, какая разница, кому оказана услуга наложенного платежа. Я за нее не плачу Почте, это не моя проблема. Оказана услуга покупателю, заплатил он за нее Почте сколько-то процентов и бог с ними.
Мой вопрос в том, что от Почты мне приходят деньги без какого-либо основания на то.
Вы просто о чем-то другом говорите. Я не понимаю, какая разница, кому оказана услуга наложенного платежа. Я за нее не плачу Почте, это не моя проблема. Оказана услуга покупателю, заплатил он за нее Почте сколько-то процентов и бог с ними.
Мой вопрос в том, что от Почты мне приходят деньги без какого-либо основания на то.
07/02/2017
Связи между этими событиями нет?
У вас так в платежке и написано - перевод от почты без всяких на оснований? Или согласно реестру XXX, а иногда, когда перевод один, прямо от ФИО? Если для вас ФЗ не основание, то тут я уже ни чем не помогу.
chump:
Оказана услуга покупателю
Оказана услуга покупателю
chump:
от Почты мне приходят деньги
от Почты мне приходят деньги
Связи между этими событиями нет?
У вас так в платежке и написано - перевод от почты без всяких на оснований? Или согласно реестру XXX, а иногда, когда перевод один, прямо от ФИО? Если для вас ФЗ не основание, то тут я уже ни чем не помогу.
08/02/2017
Я не вижу между ними связи.
Вы сами говорите, что Почта оказывает услугу наложенного платежа покупателю, то есть услугу приема у него денег, и берет за это % от этого платежа. Вопрос - причем тут я? Почта оказывает услугу физлицу, физлицо услугу оплачивает. Мне никакой услуги не оказано, я ни за что не плачу, расходов у меня нет, отчитываться не за что. Зачем мне что-то тут менять?
И есть другой вопрос - мне приходят некие деньги от Почты России. На каком основании непонятно, потому что никакого договора с почтой у меня нет, и ИМЛ уверяет, что не нужен. В этом я и пытаюсь разобраться и задаю вопрос тем, кто с ИМЛ работает по этой схеме и как для себя решил.
Вы про себя тоже так и не ответили. Вы заключили прямой договор с Почтой?
kuzmin:
Связи между этими событиями нет?
Связи между этими событиями нет?
Я не вижу между ними связи.
Вы сами говорите, что Почта оказывает услугу наложенного платежа покупателю, то есть услугу приема у него денег, и берет за это % от этого платежа. Вопрос - причем тут я? Почта оказывает услугу физлицу, физлицо услугу оплачивает. Мне никакой услуги не оказано, я ни за что не плачу, расходов у меня нет, отчитываться не за что. Зачем мне что-то тут менять?
И есть другой вопрос - мне приходят некие деньги от Почты России. На каком основании непонятно, потому что никакого договора с почтой у меня нет, и ИМЛ уверяет, что не нужен. В этом я и пытаюсь разобраться и задаю вопрос тем, кто с ИМЛ работает по этой схеме и как для себя решил.
Вы про себя тоже так и не ответили. Вы заключили прямой договор с Почтой?
02/03/2017
Проблема решена. Оказалось, что виноваты сами. Распечатали штрих код не на доставку а на забор. Отсюда весь каламбур. Спасибо менеджеру Александре Хохловой, оперативно все решила.
lisvita:
Заказ из Иваново в Санкт Петербург. Прошло 10 дней. Из разговора с менеджером понял, что посылку потеряли. Найдут или нет, и когда - ответов нет. Претензию можно только через месяц писать. Номер магазина 08195 заказ 1003
Заказ из Иваново в Санкт Петербург. Прошло 10 дней. Из разговора с менеджером понял, что посылку потеряли. Найдут или нет, и когда - ответов нет. Претензию можно только через месяц писать. Номер магазина 08195 заказ 1003
Проблема решена. Оказалось, что виноваты сами. Распечатали штрих код не на доставку а на забор. Отсюда весь каламбур. Спасибо менеджеру Александре Хохловой, оперативно все решила.
Ram Boo,
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03/04/2017
Коллеги IML, У меня вопрос.
Цитата с 612 страницы.
Вот взять Сургут ПС2 (на Северной). Наложенный платеж заблокирован, ОК. Но оплата картами согласно API разрешена. Это как? Или оплата картами в ПВЗ это не наложенный платеж. Грубо говоря, в ПВЗ, оборудованных POS-терминалом, вы не принимаете наличку, но принимаете к оплате карты? Соответственно в ПВЗ без терминала вы только выдаете предоплаченные заказы. Или это у вас незначительный косяк в API, либо мы на своей стороне должны дополнительно проверять флаг приема по картам?
Коллеги IML, У меня вопрос.
IML:
За прием денежных средств у нас отвечают услуги и отношение может меняться со временем, поэтому для ответа на вопрос, разрешена ли услуга на конкретном ПВЗ, нужно использовать справочник Услуга Ограничение http://list.iml.ru/ResourceLimit.
За прием денежных средств у нас отвечают услуги и отношение может меняться со временем, поэтому для ответа на вопрос, разрешена ли услуга на конкретном ПВЗ, нужно использовать справочник Услуга Ограничение http://list.iml.ru/ResourceLimit.
Цитата с 612 страницы.
Вот взять Сургут ПС2 (на Северной). Наложенный платеж заблокирован, ОК. Но оплата картами согласно API разрешена. Это как? Или оплата картами в ПВЗ это не наложенный платеж. Грубо говоря, в ПВЗ, оборудованных POS-терминалом, вы не принимаете наличку, но принимаете к оплате карты? Соответственно в ПВЗ без терминала вы только выдаете предоплаченные заказы. Или это у вас незначительный косяк в API, либо мы на своей стороне должны дополнительно проверять флаг приема по картам?
Елена Садовая,
Генеральный директор Примеряй.ру
Генеральный директор Примеряй.ру
26/04/2017
Представителю IML.
Клиент приходит получать заказ на пункт выдачи, смотрит его и отказывает . Почему с него не берут стоимость за услугу самовывоза, она прописана отдельной графой в счете? При этом с магазина-то не забывают списать полную сумму.
При этом клиент то не отказывается оплатить, ему просто об этом не говорят, только дают подписать бумажку со стандартной надписью: "не подошел размер" и свободен. Исключение ПВЗ Новогиреево, там все четко, клиент оплачивает даже при отказе.
Прошу провести разъяснительную работу с сотрудниками.
Представителю IML.
Клиент приходит получать заказ на пункт выдачи, смотрит его и отказывает . Почему с него не берут стоимость за услугу самовывоза, она прописана отдельной графой в счете? При этом с магазина-то не забывают списать полную сумму.
При этом клиент то не отказывается оплатить, ему просто об этом не говорят, только дают подписать бумажку со стандартной надписью: "не подошел размер" и свободен. Исключение ПВЗ Новогиреево, там все четко, клиент оплачивает даже при отказе.
Прошу провести разъяснительную работу с сотрудниками.
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