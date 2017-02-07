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Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?



Ссылка на сообщение chump
07/02/2017

Вы просто о чем-то другом говорите. Я не понимаю, какая разница, кому оказана услуга наложенного платежа. Я за нее не плачу Почте, это не моя проблема. Оказана услуга покупателю, заплатил он за нее Почте сколько-то процентов и бог с ними.

Мой вопрос в том, что от Почты мне приходят деньги без какого-либо основания на то.



Ссылка на сообщение kuzmin
07/02/2017

chump:

Оказана услуга покупателю

chump:

от Почты мне приходят деньги

Связи между этими событиями нет?

У вас так в платежке и написано - перевод от почты без всяких на оснований? Или согласно реестру XXX, а иногда, когда перевод один, прямо от ФИО? Если для вас ФЗ не основание, то тут я уже ни чем не помогу.



Ссылка на сообщение chump
08/02/2017

kuzmin:

Связи между этими событиями нет?

Я не вижу между ними связи.

Вы сами говорите, что Почта оказывает услугу наложенного платежа покупателю, то есть услугу приема у него денег, и берет за это % от этого платежа. Вопрос - причем тут я? Почта оказывает услугу физлицу, физлицо услугу оплачивает. Мне никакой услуги не оказано, я ни за что не плачу, расходов у меня нет, отчитываться не за что. Зачем мне что-то тут менять?

И есть другой вопрос - мне приходят некие деньги от Почты России. На каком основании непонятно, потому что никакого договора с почтой у меня нет, и ИМЛ уверяет, что не нужен. В этом я и пытаюсь разобраться и задаю вопрос тем, кто с ИМЛ работает по этой схеме и как для себя решил.

Вы про себя тоже так и не ответили. Вы заключили прямой договор с Почтой?



Ссылка на сообщение vsngn
17/02/2017

Сорвали доставку заказа 7500338807911 в Тюмень.
Должна была быть 16.02.
Предоплаченные корпоративные подарки.
Никак не сообщили о срыве сроков доставки.



Ссылка на сообщение lisvita
01/03/2017

Заказ из Иваново в Санкт Петербург. Прошло 10 дней. Из разговора с менеджером понял, что посылку потеряли. Найдут или нет, и когда - ответов нет. Претензию можно только через месяц писать. Номер магазина 08195 заказ 1003



Ссылка на сообщение lisvita
02/03/2017

lisvita:

Заказ из Иваново в Санкт Петербург. Прошло 10 дней. Из разговора с менеджером понял, что посылку потеряли. Найдут или нет, и когда - ответов нет. Претензию можно только через месяц писать. Номер магазина 08195 заказ 1003

Проблема решена. Оказалось, что виноваты сами. Распечатали штрих код не на доставку а на забор. Отсюда весь каламбур. Спасибо менеджеру Александре Хохловой, оперативно все решила.



Ссылка на сообщение anstrem
14/03/2017

А кто нибудь в курсе что за ПВЗ в Нижневартовске, ул. Интернациональная, 67 в котором с 14 марта отключают наложку ?

Оно конечно без наложки то плохо, особенно если и ПВЗ такого никогда не было :lol:



Ссылка на сообщение IML
16/03/2017

anstrem:

А кто нибудь в курсе что за ПВЗ в Нижневартовске, ул. Интернациональная, 67 в котором с 14 марта отключают наложку ?



Добрый день!

Речь о ПВЗ по ул. Ленина, д. 4П, стр. 12.
Приносим извинения за ошибку в тексте и благодарим Вас за бдительность.

С уважением, IML



Ссылка на сообщение Ram Boo,
-- --
03/04/2017

Коллеги IML, У меня вопрос.
IML:

За прием денежных средств у нас отвечают услуги и отношение может меняться со временем, поэтому для ответа на вопрос, разрешена ли услуга на конкретном ПВЗ, нужно использовать справочник Услуга Ограничение http://list.iml.ru/ResourceLimit.

Цитата с 612 страницы.
Вот взять Сургут ПС2 (на Северной). Наложенный платеж заблокирован, ОК. Но оплата картами согласно API разрешена. Это как? Или оплата картами в ПВЗ это не наложенный платеж. Грубо говоря, в ПВЗ, оборудованных POS-терминалом, вы не принимаете наличку, но принимаете к оплате карты? Соответственно в ПВЗ без терминала вы только выдаете предоплаченные заказы. Или это у вас незначительный косяк в API, либо мы на своей стороне должны дополнительно проверять флаг приема по картам?



Ссылка на сообщение Елена Садовая,
Генеральный директор Примеряй.ру
26/04/2017

Представителю IML.

Клиент приходит получать заказ на пункт выдачи, смотрит его и отказывает . Почему с него не берут стоимость за услугу самовывоза, она прописана отдельной графой в счете? При этом с магазина-то не забывают списать полную сумму.

При этом клиент то не отказывается оплатить, ему просто об этом не говорят, только дают подписать бумажку со стандартной надписью: "не подошел размер" и свободен. Исключение ПВЗ Новогиреево, там все четко, клиент оплачивает даже при отказе.

Прошу провести разъяснительную работу с сотрудниками.


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