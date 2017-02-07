lisvita:



Заказ из Иваново в Санкт Петербург. Прошло 10 дней. Из разговора с менеджером понял, что посылку потеряли. Найдут или нет, и когда - ответов нет. Претензию можно только через месяц писать. Номер магазина 08195 заказ 1003

Проблема решена. Оказалось, что виноваты сами. Распечатали штрих код не на доставку а на забор. Отсюда весь каламбур. Спасибо менеджеру Александре Хохловой, оперативно все решила.