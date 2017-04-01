05.04.17 Google даст больше данных от покупателей

Вместо программы Trusted Stores Google AdWords анонсировал запуск сервиса Customer Reviews. Интернет-магазины получат новые бэджи с рейтингами, а также больше информации о своей работе от клиентов.

В блоге AdWords говорится, что в новой программе появится возможность лучше кастомизировать бэдж Google и форму участия в опросе на сайте. Кроме того, будут добавлены новые инструменты управления сервисом, которые помогут сэкономить время, а также новые данные для аналитики.

В сообщении AdWords говорится, что теперь интернет-магазины смогут бесплатно собирать ценную информацию о своей работе от клиентов.

Как это работает?

Пользователям, совершившим покупку на вашем сайте, будет предложено оценить качество работы магазина. После этого все собранные отзывы (из разных источников, в том числе и независимых) агрегируются, и на их основе выводится средняя оценка магазина. В дальнейшем эту оценку можно показывать в Google Shopping или на сайте. По данным Google, демонстрация рейтинга способна на 10% увеличить количество кликов по рекламе.

Как включить Google Customer Reviews

Нужно авторизоваться в Google Merchant Center;

В правом верхнем углу найти выпадающее меню и выбрать Merchant Center programs;

Кликнуть “Get Started” в Google Customer Reviews, принять условия программы;

Добавить полученный код на сайт;

Добавить код для отображения бэджа программы в любом месте сайта.

Пока что программа доступна только продавцам из США, Франции, Германии, Великобритании, Японии и Австралии.