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Главная  >> Привлечение клиентов >> 
Читайте также | Ваш комментарий
05.04.17 

Google даст больше данных от покупателей

Google даст больше данных от покупателей

Вместо программы Trusted Stores Google AdWords анонсировал запуск сервиса Customer Reviews. Интернет-магазины получат новые бэджи с рейтингами, а также больше информации о своей работе от клиентов.

В блоге AdWords говорится, что в новой программе появится возможность лучше кастомизировать бэдж Google и форму участия в опросе на сайте. Кроме того, будут добавлены новые инструменты управления сервисом, которые помогут сэкономить время, а также новые данные для аналитики. 

В сообщении AdWords говорится, что теперь интернет-магазины смогут бесплатно собирать ценную информацию о своей работе от клиентов.  

Как это работает?

Пользователям, совершившим покупку на вашем сайте, будет предложено оценить качество работы магазина. После этого все собранные отзывы (из разных источников, в том числе и независимых) агрегируются, и на их основе выводится средняя оценка магазина. В дальнейшем эту оценку можно показывать в Google Shopping или на сайте. По данным Google, демонстрация рейтинга способна на 10% увеличить количество кликов по рекламе.

Как включить Google Customer Reviews

 

  • Нужно авторизоваться в Google Merchant Center;

 

 

  • В правом верхнем углу найти выпадающее меню и выбрать Merchant Center programs;

 

 

  • Кликнуть “Get Started” в Google Customer Reviews, принять условия программы;

 

 

  • Добавить полученный код на сайт;

 

 

  • Добавить код для отображения бэджа программы в любом месте сайта.

Пока что программа доступна только продавцам из США, Франции, Германии, Великобритании, Японии и Австралии.

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Комментарии читателей
05.04.17 20:02
Павел

Данный сервис (Отзывы покупателей) доступен в России и уже работает около полу года.

Также, оценка (звёзды) показываются в платной и органической поисковой выдаче, а не только в шоппинге.

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