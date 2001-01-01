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Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
05.04.17 

Генерируй ссылку и выставляй счет

Генерируй ссылку и выставляй счет

"Сбербанк" добавил возможность для бизнеса выставлять счета покупателям в виде коротких ссылок через WhatsApp, Viber, Telegram и соцсети. Для этого на странице эквайринга нужно предварительно сгенерировать ссылку. Эту новость в рамках выставки MetroExpo сообщил старший вице-президент "Сбербанка" Анатолий Попов.

Инструмент генерации ссылок-счетов доступен клиентам "Сбербанка" бесплатно на основании договора на интернет-эквайринг. Количество таких ссылок не ограничено.

Для использования этой функции продавец товара или услуги должен на странице эквайринга указать стоимость и краткое описание и нажать кнопку "Сгенерировать ссылку". Он также может задать ее "время жизни", т.е. период, в течение которого она будет доступна. Полученную таким образом ссылку можно отправить клиенту для самостоятельной оплаты. После ее проведения плательщик получит электронный чек.

По сообщению представителей "Сбербанка", некоторые представители малого и микробизнеса, включая продавцов в соцсетях, уже начали использовать этот инструмент. Конкретные имена и компании банк не назвал, сославшись на новизну сервиса.

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