04.04.17 X5 Retail Group потренируется на москвичах

Крупный продавец продовольствия X5 Retail Group начал тестировать на потребителях интернет-магазин сети "Перекресток". Как сообщает "Коммерсант", с 4 апреля онлайн-площадка доступна жителям юго-запада Москвы и ближайшего к нему Подмосковья, а это около 1 млн домохозяйств. Для всей столицы услуга станет доступна до конца года.

Интернет-магазин включает весь ассортимент офлайновых точек (13 тыс. наименований), кроме кулинарии, алкоголя и табака. Цены в онлайне и офлайне одинаковые, минимальная сумма заказа 2 тыс. рублей.

Доставка из интернет-магазина будет бесплатной, покупки привезут на следующий день. Тем, кто хочет получить товары в определенное время, придется заплатить или заказать на сумму свыше 7 тыс. рублей. Определять стоимость доставки будет тарификатор – во время пилотного проекта при его помощи протестируют разные комбинации времени и цены заказа. Оплатить свою покупку клиенты смогут наличными или с помощью пластиковой карты в момент получения заказа.

Для нового проекта ритейлеру пришлось расширить свой автопарк. Первые два года интернет-магазин будет работать только в Москве, затем он может появиться в Санкт-Петербурге и других крупных городах России. В перспективе компания намерена запустить самовывоз.

Ранее в X5 Retail Group уже дважды пытались наладить работу онлайн-канала. Впервые компания вышла в Сеть в 2009 году. Тогда она купила интернет-магазины Bolero.ru и 003.ru, специализировавшиеся на БТиЭ и книгах. Однако через полтора года группа избавилась от этих проектов, заявив, что сосредоточится на своем основном бизнесе в офлайне. Источники на рынке объясняли эту неудачу недостаточным вниманием к проекту со стороны руководства компании.

X5 Retail Group - крупный российский ритейлер. Сеть включает в себя 7787 магазинов "Пятерочка", 503 супермаркета "Перекресток", 90 гипермаркетов "Карусель" и 194 магазина "Экспресс".