31.03.17 Ванная в онлайн-аренду

Онлайн-сервис аренды Airbnb, не дожидаясь 1 апреля, заявил о появлении новой услуги. В компании предложили россиянам на сезон отключения горячей воды арендовать чужие ванные, передает Afisha.ru.

Также предусмотрена дополнительная услуга "Как дома" – отдых и общение за чашкой чая с хозяином квартиры. В зависимости от индивидуальных предпочтений гостя предусмотрено несколько опций: базовая аренда ванной комнаты или аренда ванной и банного реквизита: халата, тапочек, полотенца и принадлежностей для душа, говорится в новости. Предполагается, что на время проведения акции (с мая по конец августа) сервис сменит название Airbnb (AirBed&Breakfast) на AirBed&Bathroom.

На официальном сайте Airbnb по состоянию на 31 марта никаких новостей на эту тему нет, так что возможно, над своими читателями подшутили в самой "Афише".