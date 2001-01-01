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Читайте также | Ваш комментарий
30.03.17 

Салоны "Ростелекома" будут выдавать онлайн-покупки

Салоны "Ростелекома" будут выдавать онлайн-покупки

Компании, напрямую не связанные с ecommerce, но имеющие сети салонов в регионах, становятся удобными партнерами для онлайн-продавцов. Так, заказы из интернет-магазина OZON.ru теперь выдаются покупателям в розничной сети "Ростелекома".

Главным преимуществом салонов оператора связи является их удобное расположение в 21 российском городе. Точки выдачи онлайн-заказов будут находиться в центральных и жилых районах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта.

Генеральный директор ООО "Ростелеком – Розничные системы" (дочернее предприятие "Ростелекома") Арвидас Алутис выразил уверенность, что новый сервис будет востребован среди клиентов компании. 

"Благодаря стратегическому сотрудничеству с розничной сетью "Ростелекома" мы сможем доставлять заказы OZON.ru еще удобнее и в более сжатые сроки для наших покупателей", - прокомментировала новое партнерство генеральный директор OZON Доставка Зоя Ли

В 2017 году "Ростелеком – Розничные системы" планирует расширять географию пунктов выдачи товаров из интернет-магазина OZON.ru.

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Комментарии читателей
30.03.17 14:50
Стерхович

страна жадных дураков!

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