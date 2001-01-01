27.03.17 При продвижении товаров в "Яндексе" не переборщите с SEO

Интернет-магазинам придется отказаться от навязчивых фраз типа "купить %название товара% недорого", повторящихся в одном тексте по 10 раз. Алгоритм, который будет за это наказывать сильнее, чем прежде, запустил "Яндекс".

Об обновлении и перезапуске алгоритма "Баден-Баден" поисковик сообщил в своем официальном блоге. Основная его задача - определяться тексты, написанные не для людей, а для поисковиков.

Тем, кто "грешил" переоптимизацией, "Яндекс" обещает скорое понижение позиций в выдаче. По сути, нововведение поисковика делает бесполезным для интернет-магазинов продвижение товаров через SEO-тексты.

Для тех, кто не до конца представляет, что такое переоптимизированный текст, "Яндекс" даже привел пример оного:

В "Яндексе" рекомендуют вебмастерам перечитать свои сайты и исправить тексты на них, чтобы не угодить под санкции поисковика.