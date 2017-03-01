23.03.17 Длинные списки запросов уйдут в прошлое

Google AdWords начнет учитывать близкие по значению формулировки при работе с ключевыми запросами. Интернет-магазинам больше не придется составлять в сервисе огромный список потенциальных запросов, чтобы учесть порядок слов.

В блоге AdWords говорится, что поиск необходимых ключевых фраз может быть сложной задачей для бизнеса. Так, запросы "беговая обувь" и "обувь для бега" - это разные запросы, пусть и имеют одинаковое значение. Чтобы учесть такие случаи, продавцам раньше приходилось составлять длинные списки запросов. Теперь в этом нет необходимости, так как система будет учитывать значение ключей, а также порядок слов в запросах. По данным первых тестов, CTR вырос на 3%. Нововведение планируется запустить в ближайшие месяцы.

На что начнет обращать внимание система:

Учет порядка слов, а также функциональных слов. AdWords будет игнорировать предлоги, союзы и другие служебные слова, которые обычно не несут в себе смысла. Таким образом, система сможет лучше сопоставлять различные варианты запросов. Например, "отели в Нью-Йорке" будет равняться запросу "отели Нью-Йорк".

Порядок слов. Некоторые ключевые фразы не теряют своего смысла, даже если изменить порядок слов. AdWords начнет учитывать такие случаи, поэтому в будущем не придется добавлять в список запросов вариации с разным порядком слов.

Своим нововведением Google хочет упростить жизнь рекламодателям, которые ранее были вынуждены создавать огромные списки запросов, чтобы учесть различные варианты одной и той же мысли для расширения охвата аудитории.