21.03.17 Как повысить кликабельность рекомендаций

Rambler&Co тестирует систему, которая повышает CTR блока рекомендаций в интернет-магазинах до 50%. Алгоритм анализирует поведение пользователей на онлайн-площадке и предлагает товары на основе их предпочтений.

Первый эксперимент компания провела совместно с порталом Price.ru. В результате прирост кликабельности блока рекомендованных товаров оказался на уровне 25-30%. Аналогичный успех сопутствовал и проекту с компанией Ecco.

Руководитель отдела развития электронной коммерции Ecco Алла Баринова сообщила, что по результатам A/B-тестов рекомендательный движок показал рост CTR на 35-50% и увеличил выручку при переходах из этого блока почти в два раза.

"Сейчас мы запускаем полностью персонализированный блок на главной странице сайта, который сравним с текущим блоком популярных товаров", - сообщила она.

Рекомендательная система основывается на потребностях посетителя интернет-магазина и демонстрирует предложения, которые интересны именно ему. Доход онлайн-продавца увеличивается за счет роста конверсии, среднего чека и частоты повторных покупок. Планируется, что товарные рекомендации будут облегчать навигацию по сайту и способствовать увеличению конверсии. Система формирует перекрестные ссылки на карточки товаров, а также повышает глубину просмотра сайта и среднюю длительность сессии.