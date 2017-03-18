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20.03.17 

Проекции товаров помогают продавать

Проекции товаров помогают продавать

Визуализация товаров из интернет-магазинов с помощью технологии дополненной реальности постепенно набирает популярность в мире. Те, кто ее используют, отмечают у подобных предложений более высокую конверсию.

Американский маркетплейс Apollo предлагает приобщиться к AR технологиям любым брендам с помощью своей программы Teleport. Разработка позволяет создать проекцию товара на какую-либо поверхность. В результате покупателю будет казаться, что предмет лежит перед ним, к примеру, на столе. Технология работает на устройствах iPhone 5s и выше, а также на платформах Android 5.0 и выше. Технический директор ApolloBox Уилл Ли отметил, что пока не все современные смартфоны подходят для создания проекций.

Для использования разработки онлайн-продавец должен оправить в Apollo фотографию или модель товара, после чего она будет конвертирована в 3D файлы. Компания также может создать анимацию, чтобы потребители увидели товар не только в объеме, но и в действии. 

У маркетплейса Apollo уже около полумиллиона активных пользователей. До старта бета-версии на нем было продано 1105 товаров с использованием AR, что составило 8,5% от всех заказов. По словам Ли, конверсия у таких предложений больше на 25%.

В настоящее время лишь 65 товаров на маркетплейсе можно рассмотреть с помощью технологии AR (5% от общего ассортимента). Однако Ли предсказывает взрывной рост популярности Teleport теперь, когда предложение стало доступно всем онлайн-продавцам. "Мы верим, многие бренды захотят использовать AR после публичного запуска, и надеемся, что ассортимент наших товаров вырастет на 25% в ближайшие месяцы", - заявил он.

Маркетплейс Apollo работает, в основном, с небольшими компаниями, которые пока не нашли свою нишу на рынке. В руководстве стартапа уверены, что технология AR поможет раскрутить малоизвестные бренды.

В России мобильное приложение с элементами дополненной реальности разрабатывает интернет-магазин Fotosklad.ru.

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