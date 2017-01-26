17.03.17 Как в США развивают оплату со смартфонов

Сеть быстрого питания McDonald`s запускает тестовый сервис по дистанционному заказу и оплате еды через мобильное приложение. Новая инициатива нацелена на устранение длинных очередей при покупке еды в "МакДрайв", так как 70% клиентов в США заказывают еду именно там.

Потребители смогут размещать заказы через мобильное приложение, которое будет передавать информацию о местоположении заказчика, определяя его по GPS. Сервис даст команду о сборе заказа в тот момент, когда владелец смартфона окажется в непосредственной близости от ресторана. Посетителю останется лишь оплатить заказ через мобильное приложение и забрать пакет с едой.

"Мы рассчитываем обучить наших клиентов заказывать заранее и оплачивать еду с помощью смартфонов", – прокомментировала вице-президент digital-подразделения McDonald`s Джулия Вандер Плоег.

Старт проекта назначен на 20 марта. Сервис будет тестироваться в 80 ресторанах Монтерея и Салинаса в Калифорнии.

McDonald`s не первым запускает подобный сервис. В прошлом году аналогичную услугу внедрила сеть Starbucks. При этом промежуточные результаты его использования нельзя однозначно назвать хорошими. С одной стороны, возможность предзаказа и оплаты с мобильного помогла компании увеличить продажи на 10%, а в час пик и до 20%. С другой, популярность такого сервиса спровоцировала большие очереди в сетевых кафе, которые стали отпугивать клиентов, заглянувших выпить кофе за наличные. В результате компания сейчас фиксирует отток как традиционных, так и онлайн-покупателей. А продажи Starbucks за последний квартал 2016 года увеличились всего лишь на 3%.