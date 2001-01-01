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16.03.17 

В "М.Видео" заговорили по-китайски

В "М.Видео" заговорили по-китайски

Продавец техники и электроники "М.Видео" попробует увеличить продажи за счет туристов, приезжающих из Китая. Ритейлер запустил официальный аккаунт в китайском мессенджере WeChat, через который будет общаться с покупателями по-китайски и английски.

Говорящие по-китайски сотрудники "М.Видео" будут консультировать клиентов в Санкт-Петербурге. Платформа WeChat выбрана неслучайно - это самый популярный мессенджер в Китае.

Руководитель департамента по клиентскому сервису "М.Видео" Станислав Горшенин, комментируя запуск проекта, отметил, что ассортимент "М.Видео" привлекает зарубежных клиентов, бывающих в России. Например, студентов из Китая и туристов.

"Если говорить о Санкт-Петербурге, где велика доля гостей из КНР, то магазины "М.Видео" в среднем посещает несколько тысяч китайских покупателей, в высокий сезон мы ожидаем существенный рост трафика", - прокомментировала Oborot.ru руководитель пресс-службы "М.Видео" Валерия Андреева. По ее словам, китайские туристы покупают в основном наушники, компьютерные аксессуары, кабели и смартфоны. "Как правило, туристы ограничены во времени на шоппинг, поэтому приходят уже с конкретными пожеланиями и скриншотами моделей. Так как 90% гостей владеют только родным языком, они безусловно позитивно воспринимают наших говорящих на китайском языке консультантов, которые могут помочь с выбором и быстро оформить покупку", - сообщила Андреева.

В компании отмечают, что сейчас основной массив вопросов китайских потребителей связан с выбором и покупкой товара, условиями акций и сезонных предложений, а также правилами возврата и обмена покупок.

Кстати, сеть "М.Видео" ранее одной из первых запустила прием платежей от китайской платежной системы UnionPay.

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