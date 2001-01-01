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14.03.17 

Услуги красоты получили поддержку в онлайне

Услуги красоты получили поддержку в онлайне

Российский рынок онлайн-сервисов офлайновых услуг развивается и становится сложнее. На днях стало известно, что от компании Qlean, предлагающей услуги уборки, отделился интернет-сервис маникюра Shelly. На дальнейшее самостоятельное развитие он получил инвестиции в размере $1,2 млн.

В онлайн-предприятие вложились фонд AltaIR Игоря Рябенького, а также частные инвесторы: менеджеры игровой студии Pixonic Филипп Гладков и Игорь Клюкин, руководитель клуба инвесторов Московской школы управления "Сколково" Виталий Полехин, частный инвестор Дмитрий Коробов и бизнес-ангел Сергей Агафонов при поддержке совладельца Qlean фонда Addventure.

Сооснователь Qlean и генеральный директор Shelly Игорь Репщенко так объяснил принятое решение: "Растить один стартап внутри другого оказалось довольно сложно. Основная причина — борьба приоритетов, фокуса команды, ресурсов разработки и денег. Акционеры понимали, что у Shelly большие перспективы и эффективнее будет разделить сервисы. Это позволит принимать решения быстрее, располагать собственным бюджетом, быстрее растить показатели и выручку".

Полученные средства планируется потратить на запуск новых услуг (депиляцию, макияж, прически, массаж, коррекцию и окрашивание бровей) и развитие технологической платформы. Сейчас услуги Shelly можно заказать только через приложение для iOS, но до конца года должна быть запущена веб-версия и приложение для Android. Кроме того, компания собирается выйти на рынок Санкт-Петербурга и уже к июлю увеличить оборот с 2,5 млн рублей в месяц до 10 млн.

Эксперты уверены, что у этого бизнеса большие перспективы. Игорь Репщенко оценил объем всего рынка услуг красоты в Москве в $2 млрд, в России — $7 млрд. Игорь Рябенький отметил, что уже имеет положительный опыт вложений в подобные предприятия как в России, так и в США.

"Я верю в уберизацию сферы услуг и в качественные b2c-продукты в этом сегменте. Сектор красоты и wellness очень фрагментирован, и качество мастеров не гарантировано даже в специализированных салонах. Спрос на проверенных профессионалов, о которых есть отзывы, будет", - заявил партнер FlintCapital Андрей Гершфельд.

При этом он заметил, что без офлайна (например, франшизы) бизнесу будет тяжело развиться выше определенного объема.

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