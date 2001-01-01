15.03.17 Самые интересные сервисы на ECOM Expo`17: выбор редакции

24-25 мая в московском КВЦ "Сокольники" состоится крупнейшая в России и Восточной Европе выставка технологий для онлайн-торговли ECOM Expo`17.

Профессионалы в сфере ecommerce своими руками смогут пощупать самые современные технологии для интернет- и мультиканальной торговли. Свои решения представят около 250 компаний-экспонентов - это на 50 больше, чем в прошлом году.

Мы выбрали для обзора на Oborot.ru три интересных сервиса, которые будут представлены на выставке. С приближением выставки мы будем продолжать делать мини-обзоры о самых интересных технологиях с ECOM Expo`17.

Представляем сегодняшнюю тройку.

1. ProAnalytics - это автоматическая система мониторинга цен у конкурентов и рекламы на сайтах. Она представит на выставке сразу два новых продукта. Первый из них сводит воедино все, над чем компания работала последний год. Это обновленный модуль ценообразования. Он учитывает в режиме реального времени множество факторов: цены конкурентов, товарные остатки, себестоимость, динамику продаж, статистику посещений (как онлайн, так и офлайн), а также рекламную активность конкурентов.

Второй продукт - новый сервис ShowCase. Этот облачный каталог товара поможет интернет-магазинам получить товарные описания и карточки в удобном для себя виде. Качество контента при этом будут гарантировать вендоры.

2. Многие ритейлеры сейчас экспериментируют с онлайн-консультантами и чат-ботами для самых популярных мессенджеров. По мере того, как интернет "мобилизуется", а личное и деловое общение "переезжает" в мессенджеры, такие инструменты делаются все актуальнее. Сливки соберет тот, кто сможет объединить их все в одном сервисе или приложении. JivoSite - интересная попытка сделать это. Этот сервис объединяет онлайн-консультантов для сайта интернет-магазина и инструменты для общения с клиентами в мессенджерах и мобильных приложениях (ВКонтакте, Facebook, Viber, Telegram). С чатом интегрированы быстрые звонки, выставление документов на оплату и кнопка "Оплатить через Яндекс. Деньги". Разработчики обещают скоростное подключение (за 5 минут). Сервис будет выставляться на ECOMExpo.

3. Webasyst - облачная онлайн-платформа, объединяющая систему управления сайтом (CMS) и интернет-магазином с корпоративным интранетом, CRM, системой управления проектами и задачами. Разработчики позиционируют платформу как единую систему для управления ритейлером через Интернет.

На ECOM Expo`17 ожидается 8 000 гостей из числа представителей ведущих компаний отрасли. Бесплатный билет в качестве посетителя выставки можно получить по этой ссылке. Организатор мероприятия - команда Oborot.ru.