09.03.17 "Почта России" поможет ритейлерам продавать продукты

"Почта России" планирует запустить в Сибири или на Урале в 3 квартале 2017 года пилотный проект по торговле продуктами по каталогам через собственные отделения. Предложения о сотрудничестве в этом направлении получили ГК "Дикси", "Лента" и "Метро Кэш энд Керри".

Сама "Почта России" закупать продукты не планирует – предпродажную подготовку должен будет выполнять партнер, крупная розничная сеть. Под предпродажной подготовкой понимается сбор заказа, его упаковка, маркировка и передача в логистику.

Представитель "Дикси" подтвердил факт предложения от "Почты России", но окончательное решение ритейлером еще не принято.

В "Почте России" пояснили, что проект рассчитан в первую очередь на сельских жителей, которые сталкиваются с небольшим ассортиментом и завышенными ценами. В малых населенных пунктах, по его словам, находится более 30 тысяч почтовых отделений. Некоторые из них являются "единственной связью между населением и игроками розничного рынка".

В конце прошлого года "Почта России" в очередной раз запустила торговлю по каталогам на собственном маркетплейсе под названием "Почтамаркет". Для покупателей были доступны подарки, детские игрушки, новогодние украшения, домашний текстиль, бытовая техника, аксессуары и косметика. Также на этом маркетплейсе уже тестировались продажи и бакалейных продуктов – чая, кофе, меда и растительного масла.

Ранее "Почта России" проводила пилотные запуски своего интернет-магазина. В ноябре 2014 года в качестве партнера выступал Biglion. За 44 дня продаж было оформлено 200 тыс. покупок со средней стоимостью 500 рублей, причем на печатные каталоги пришлось 95% заказов. С 1 июня 2015 года был запущен второй пилотный проект.