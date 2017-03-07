"Почта России" поможет ритейлерам продавать продукты - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Управление ассортиментом в онлайн-торговле 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
09.03.17 

"Почта России" поможет ритейлерам продавать продукты

"Почта России" поможет ритейлерам продавать продукты

"Почта России" планирует запустить в Сибири или на Урале в 3 квартале 2017 года пилотный проект по торговле продуктами по каталогам через собственные отделения. Предложения о сотрудничестве в этом направлении получили ГК "Дикси", "Лента" и "Метро Кэш энд Керри".

Сама "Почта России" закупать продукты не планирует – предпродажную подготовку должен будет выполнять партнер, крупная розничная сеть. Под предпродажной подготовкой понимается сбор заказа, его упаковка, маркировка и передача в логистику.

Представитель "Дикси" подтвердил факт предложения от "Почты России", но окончательное решение ритейлером еще не принято.

В "Почте России" пояснили, что проект рассчитан в первую очередь на сельских жителей, которые сталкиваются с небольшим ассортиментом и завышенными ценами. В малых населенных пунктах, по его словам, находится более 30 тысяч почтовых отделений. Некоторые из них являются "единственной связью между населением и игроками розничного рынка".

В конце прошлого года "Почта России" в очередной раз запустила торговлю по каталогам на собственном маркетплейсе под названием "Почтамаркет". Для покупателей были доступны подарки, детские игрушки, новогодние украшения, домашний текстиль, бытовая техника, аксессуары и косметика. Также на этом маркетплейсе уже тестировались продажи и бакалейных продуктов – чая, кофе, меда и растительного масла.

Ранее "Почта России" проводила пилотные запуски своего интернет-магазина. В ноябре 2014 года в качестве партнера выступал Biglion. За 44 дня продаж было оформлено 200 тыс. покупок со средней стоимостью 500 рублей, причем на печатные каталоги пришлось 95% заказов. С 1 июня 2015 года был запущен второй пилотный проект.

Интересно? Поделись:

Читайте также
На распродаже для взрослых чаще покупали одежду и электронику
Косметика и электроника стали хуже продаваться в онлайне
Госоператор выделил открыткам отдельный онлайн-сервис
"Яндекс" предскажет спрос на товары со скидкой
Продавать брендовые товары на Amazon стало сложнее
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
09.03  "Почта России" поможет ритейлерам продавать продукты
07.03  Европейцы чаще покупают в Китае, чем в США
02.03  AliExpress все чаще обувает россиян
22.02  На распродаже для взрослых чаще покупали одежду и электронику
21.02  На онлайн-рынке косметики новый игрок
20.02  Молодые родители освоили AliExpress
16.02  Кто лидер на онлайн-рынке холодильников?

Форум
16:41 02.03 LastFish  Продаю - одежда и обувь. (114)
14:02 01.03 TDTonsi  Продаю - товары для дома и дачи (10)
12:41 27.02 malyshigolyshi  Сотрудничество, партнерские программы, совместные закупки (21)
20:51 24.01 wite  Продаю - спорт товары и спорт инвентарь (2)
17:26 22.01 Алена Сафонова  Ищу поставщиков - одежда и обувь. (171)
13:38 22.12 autoazartopt  Продаю - автомобили, автозапчасти, аксессуары. (6)
13:41 30.11 Niyaz Temel  Продаю - торговое и промышленное оборудование. (15)
18:48 07.11 igor_v  Ищу поставщиков - электроника и бытовая техника (63)
14:36 06.11 marina1990minina  Продаю - косметика, парфюмерия, бытовая химия. (17)
01:11 02.11 sigmarules  Рекомендательные системы

Статьи и аналитика
08.02  Мода с изнанки
23.11  Кэш - в рост
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
10.06  Встречают по цене: как онлайн-магазину выжить в эпоху погони за скидками (3)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
23.05  Чем привлечь покупателей кухонь в Сети? (1)
19.05  Nielsen: российские потребители "истощены" (2)
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.