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01.03.17 

В России появится онлайн-рынок вторичной ювелирки

В России появится онлайн-рынок вторичной ювелирки

Основатель ликвидированного в прошлом году "Сотмаркета" Всеволод Страх стал генеральным директором новой торговой площадки Goldprice.Ru, которая будет специализироваться на продаже бывших в пользовании ювелирных изделий. Исполнительным директором назначен основатель сервиса грузоперевозок "Везет всем" Иван Пластун.

Как сообщает РБК, владельцем Goldprice.Ru является акционер сети ювелирных дисконтов и ломбардов "Залог Успеха" Александр Олейник. По данным источников на рынке, в ближайшие два года он намерен вложить в развитие онлайн-ломбарда 100 млн рублей.

Ожидается, что площадка будет не только интернет-магазином, но и маркетплейсом. С мая 2017 года пользователи смогут не только покупать, но и выставлять на продажу свои украшения. Goldprice.Ru берет на себя предпродажную подготовку - чистку изделия и фотографии. Работать компания планирует как с юридическими, так и физическими лицами.

На сайте уже продается около 10 тыс. ювелирных украшений. В этом году площадка намерена открыть офлайновую точку в Москве площадью 550 кв. м.

По словам Страха, сейчас в России отсутвует вторичный рынок ювелирки. При покупке кольца через доску объявлений у клиента нет гарантии, действительно ли это настоящий бриллиант или золото. По замыслу создателей, новый интернет-проект призван продемонстрировать, что изделия из драгоценных металлов могут стать ликвидным финансовым инструментом, а не просто эмоциональной покупкой.

Новую площадку Страх с Олейником и Пластуном анонсировали еще в августе прошлого года. Тогда говорилось о том, что это будет маркетплейс по продаже ювелирных изделий. Идеологом проекта выступил Олейник.

Напомним, что после закрытия его собственной компании Страх перешел работать в Tele2 на должность директора по электронной коммерции.

В 2014 году Страх занял второе место в рейтинге самых перспективных молодых предпринимателей из стран Северной Европы и России по версии бизнес-журнала Nordic Business Report.

Бизнесмен запустил "Сотмаркет" в 17 лет (2005 год) и начинал с продажи дата-кабелей и аксессуаров. В 2012 году интернет-магазин занимал 11 место в Топ-30 самых больших компаний Рунета. В том же году ассортимент "Сотмаркета" был расширен до всех категорий БТиЭ. С переходом на торговлю низкомаржинальными товарами и связывают пошатнувшееся положение компании.

В июле 2014 года "Сотмаркет" объединился с компаниями "Ютинет" и E96, а Всеволод Страх стал исполнительным директором получившегося в результате слияния ОАО "Плаформа Ютинет.ру". Однако такой проект просуществовал недолго, закрывшись уже весной 2015 года. После этого "Сотмаркет" и "Ютинет" были выставлены на продажу, однако найти покупателей на эти домены не удалось. Сейчас на sotmarket.ru остались только ссылки на сторонние магазины.

По данным Национального объединения ломбардов, в России на конец 2016 года работало 4,5 тыс. легальных ломбардов. Их услугами пользовался каждый десятый житель страны. Объем залогов за год вырос на 33% до 60 млрд рублей.

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