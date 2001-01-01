01.03.17 MediaMarkt повесил электронные ценники

MediaMarkt внедрил электронные ценники по всей стране. Теперь данные о стоимости товаров у этого ритейлера будут обновляться централизованно.

В компании сообщают, что в России новыми ценниками, работающими на базе технологии E-Ink, оборудованы 60 гипермаркетов. С их помощью демонстрируется стоимость примерно 80% ассортимента.

Представители компании заявляют, что реализованный в феврале проект - это лишь часть глобальной стратегии развития омниканальной модели продаж и внедрения инновационных ритейл-технологий.

Генеральный директор Media Markt в России Гидо Рем, комментируя нововведение, отметил, что централизованно обновляемая информация о стоимости позволяет снизить риск человеческого фактора при ценообразовании, делает эффективность работы персонала выше и создает "бесшовный" опыт для покупателей.

В своей работе сеть использует модули SES-imagotag, которые синхронизируются с кассами и системой учета. Специальное ПО, если нужно, корректирует стоимость товара сразу во всей сети. По словам Рема, итогом внедрения электронных ценников стало 20%-е повышение эффективности работы персонала, а также снижение риска технических ошибок в ценообразовании. Это, в свою очередь, открыло возможности для проведения централизованных маркетинговых акций сразу во всех каналах продаж. Теперь достаточно будет указать в системе специальную цену и время, с которого она должна действовать. Обновление информации произойдет автоматически.

Вице-президент по категорийному менеджменту Media Markt в России Сергей Черемисин отметил, что в будущем клиенты получат возможность использовать NFC-технологии, чтобы скачивать с нового ценника на свой смартфон характеристики товара, деморолики и прочие данные, нужные при принятии решения о покупке.