21.02.17 На онлайн-рынке косметики новый игрок

На российский онлайн-рынок косметики вышел новый игрок. Отечественный бренд Natura Siberica запустил собственный интернет-магазин.

Производитель специализируется на экологически чистой косметике, изготовленной в Сибири и на Дальнем Востоке. Как указано на сайте Natura Siberica, доставка товаров производится по всей территории страны на условиях оплаты банковской картой, наличными курьеру или наложенным платежом через "Почту России". При заказе на сумму от 1500 рублей доставка бесплатна. Также на сайте упоминается возможность самовывоза из пунктов выдачи BoxBerry с пометкой, что эта опция временно недоступна. В компании планируют расширить зону доставки на страны Таможенного союза: Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию.

При оформлении заказа предусмотрено поле для ввода промокода, рядом с которым расположена ссылка на партнерский купонный сайт kupon4you.net. Правда, обнаружить там промокод для Natura Siberica пока не удалось.

Напомним, что недавнее исследование Nielsen показало, что доля онлайн-продаж в России, приходящаяся на косметику и средства для ухода, снизилась с 46% в 2015 году до 33% в 2016 году.