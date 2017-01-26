30.01.17 Косметика и электроника стали хуже продаваться в онлайне

За прошедший год количество россиян, покупающих в онлайне, изменилось незначительно. Согласно исследованию Nielsen, их доля составила 88%. В 2015 году этот показатель был немного больше - 89%. Учитывались те, кто за год хотя бы раз что-либо купил в Интернете, допускался множественный выбор ответов.

Отдельные товарные категории, по данным исследования, ощутили заметный спад интереса к себе. Так, доля, приходящаяся на косметику и средства для ухода, снизилась с 46% до 33%. Одежда и аксессуары просели с 64% в 2015 году до 53% в 2016 году.

Книги и электронику в 2016 году покупали 38% опрошенных, но в 2015 году эти доли были 45% и 50% соответственно. Продажи путевок и билетов на поезда и самолеты снизились с 36% до 30% год к году. Продукты питания в Интернете в 2015 году покупали 6% респондентов, а в 2016-ом – 3%.

Проводившая исследование компания Nielsen объясняет падение спроса сразу в нескольких категориях общим снижением покупательской активности.

Директор по работе с предприятиями розничной торговли "Nielsen Россия" Дмитрий Швецов так прокомментировал результаты исследования: "При покупке FMCG-категорий россияне по-прежнему в большей степени склонны обращаться к офлайн-каналам". Он полагает, что наращивание популярности онлайн-рынка в индустрии FMCG требует серьезной работы ритейлера. Сюда входит предоставление максимально полной информации о продукте и условиях его покупки.

Ранее провайдер электронных платежей Assist опубликовал результаты исследования поведения российских онлайн-покупателей в прошлом году. Общий объем онлайн-платежей в 2016 году вырос по отношению к 2015 году на 47% в рублях и на 41% в количестве совершенных транзакций.