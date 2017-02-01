20.02.17 Британцы развивают автошопинг

Компании Jaguar и Shell запустили совместный проект, который превратит автомобиль в инструмент для покупок через Интернет.

Новая возможность интегрирована в мультимедийные системы Jaguar, оснащенные тач-экранами. Теперь водители могут безналичным способом оплачивать бензин на заправках Shell. Нововведение пока что действует лишь на территории Великобритании.

Директор по умным автомобилям и технологиям будущего Jaguar Land Rover Петер Вирк отметил, что "кэш больше не король". По словам менеджера, сейчас люди все чаще используют безналичные и бесконтактные платежи. Оплата топлива прямо через тач-панель в автомобиле позволяет заправляться еще быстрее и удобнее: не нужно искать наличность или карточку. При этом Вирк заметил, что безналичные платежи из авто будут удобны не только на заправках, но и при оплате парковки, инструментов и даже ресторанов.

Система работает довольно просто: владелец Jaguar устанавливает специальное приложение от Shell, через которое и производится управление всеми необходимыми параметрами: выбирается нужный объем топлива, платежная система (PayPal или Apple Pay) и т.д. Разработчики системы обещают, что специальное Android-приложение появится уже в этом году.

Стоит отметить, что Jaguar - не первый автомобиль, который поддерживает безналичные платежи. В 2015 году автомобильный шопинг начали тестировать производители Tesla.