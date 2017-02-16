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17.02.17 

Инвестиции текут в агрегаторы услуг

Инвестиции текут в агрегаторы услуг

"Севергрупп" Алексея Мордашова получила контроль над строительным онлайн-сервисом "Ремонтник.ру". Инвестор планирует и дальше вкладываться в интернет-проекты в сфере автоматизации HR-процессов.

Проект "Ремонтник.ру" позволяет нанять через Интернет подрядчиков на строительные и ремонтные работы: от починки крана до возведения дома "под ключ". Как сообщают "Ведомости", сейчас сервис принимает от 600 до 800 заказов ежедневно. Средний чек составляет от 30 до 50 тысяч рублей. На платформе зарегистрировано 130 000 частных мастеров, бригад и отделочных компаний. За девять лет существования проекта его услугами воспользовались более 300 тысяч человек.

Инвестор купил 67,77% компании, остальные доли остались у основателей проекта - Дмитрия Балакирева (19,34%) и Алексея Сапкина (12,89%). Алексей Сапкин выразил надежду, что с помощью нового партнера проект сможет существенно ускорить свое развитие и нарастить присутствие в стране. Полученные от продажи деньги направят именно на географическую экспансию. Сейчас проект неплохо представлен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области, а также Краснодарском крае, но теперь на повестке дня масштабирование на весь российский рынок.

Директор направления HR-бизнес "Севергрупп" Артем Кумпель отметил, что для его компании это первая инвестиция в HR-tech. "Ремонтник" был выбран потому, что это динамичный проект с профессиональным менеджментом.

Вообще же, направление HR-бизнеса появилось в компании в прошлом году. Его цель - развивать проекты из сферы образования, управления персоналом и автоматизации HR-процессов.

"Ремонтник.ру" был запущен в 2007 году, но лишь относительно недавно вышел на самоокупаемость.

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