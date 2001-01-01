17.02.17 "Такси" растет быстрее прочих сервисов "Яндекса"

"Яндекс" опубликовал финансовые показатели за IV квартал 2016 года. Чистая прибыль компании выросла на 22% по сравнению с IV кварталом 2015 года и достигла 22,1 млрд рублей.

Консолидированная выручка за 2016 год в целом увеличилась на 27% по сравнению с прошлым годом. Она составила 75,9 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в IV квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2% — до 6,7 млрд рублей. Годовой показатель EBITDA составил 26,1 млрд рублей и вырос на 25% по сравнению в 2015 годом.

Рентабельность по чистой прибыли за IV квартал 2016 года составила 5,5%, а за весь год - 8,9%.

Руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож так прокомментировал итоги года: "Благодаря улучшению макроэкономической ситуации и тому, что мы постоянно развиваем наши технологии, выручка "Яндекса" выросла в 2016 году на 27%". Он подчеркнул, что глубокие познания и опыт в области машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют "Яндексу" добиваться значительных успехов в развитии рекламных технологий и улучшать пользовательские сервисы.

Генеральный директор "Яндекса" в России Александр Шульгин особо отметил успешность сервиса "Яндекс.Такси" - благодаря выходу на новые рынки и развитию технологической инфраструктуры количество поездок в декабре 2016 года выросло по сравнению с декабрем 2015 года на 452%. "Мы видим большие перспективы развития "Яндекс.Такси", "Яндекс.Маркета" и сервисов объявлений и будем продолжать вкладывать средства в их рост в 2017 году," – подчеркнул Шульгин.

Ключевые операционные показатели и достижения за IV квартал 2016 года (по сравнению с IV кварталом 2015 года)